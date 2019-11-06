蘋果通過新專利：多功能電子保護殼 將令iPad更強大

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 50 項新專利， 其中有一項可用於 iPad 等裝置相關之專利，是一新款電子保護殼，且該設計可用於配置下一代 iPad Pro。

據蘋果專利申請書顯示，該電子保護殼將配置一個通孔，如 iPad 等產品除了可以放置於保護殼內之外，而該保護殼還可以變成支架，還搭載了柔性鍵盤及攝影鏡頭。

另外，該電子保護殼也支援各種通訊或無線技術，例如 Wi-Fi、藍牙、超頻寬等可相互通信的電子設備。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

根據蘋果專利申請書所示，蘋果設計了 2 種的鍵盤形式，一種是透過鍵盤投影功能所形成的虛擬鍵盤，但該虛擬鍵盤僅可用於檢測使用者的手勢，例如滑動、捏緊及手指的移動等。

另外是一種柔性鍵盤，當使用者不使用時，可以透過該電子保護殼內的十字支架，將柔性鍵盤完全收起和捲起在保護殼內收納。

而根據專利申請示意圖，使用者也可以將該電子保護殼變成全鏡面，未來可能將用於支援 Face ID 等功能。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

目前蘋果並沒有將此發明限制於 iPad，該設備也可用於迷你電腦、GPS 裝置、媒體播放器或 PDA 等。

蘋果此次通過的專利編號為 10466749，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。