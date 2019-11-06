美股盤後 — 標普 500 指數滑跤 三大指數再刷歷史新高

週二 (5 日) 受強勁的經濟數據及美中貿易新發展，推助美股延續漲勢，四大指數僅標普 500 指數下滑，道瓊、費半與那指三大指數再刷歷史新高。

多家媒體報導，中國為保持初步立場，敦促美國取消更多關稅，《南華早報》引述消息人士報導，如果川普想要達成貿易協議，中國需要美國在取消關稅方面做出更堅定的承諾。

美國供應商管理協會 (ISM) 公布 10 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 報 54.7，優於市場預期 53.5 與上個月的 52.6，美國服務業自三年低點反彈，美國經濟呈現穩定且適度增長。

波音、藥業巨頭 Walgreens 與運輸類股推助道瓊再刷歷史新高點。那指漲幅不大，近乎持平，雷傑納榮 (Regeneron) 與 Adobe 為該指數的領頭羊，科銳與博通引領晶片股走高。

然而，房地產與公用事業板塊下滑，讓標普 500 指數滑跤，自昨日歷史高點滑落。

週二 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 3.65 點，或 0.12%，收 3074.62 點。

那斯達克指數上漲 1.48 點，或 0.02%，收 8434.68 點。

美股道瓊指數上漲 30.52 點，或 0.11%，收 27492.63 點。

費城半導體指數上漲 3.23 點，或 0.19%，收 1730.15 點。

標普 11 大板塊有 6 個板塊上揚，能源漲幅最高 (0.45%)，其次為金融 (0.42%) 與材料 (0.25%) 與板塊。房地產 (-1.76%) 領跌，再來是公用事業 (-1.02%) 與醫療保健 (-0.89%) (圖片：Finviz)

尖牙股僅 Alphabet 獨強。Netflix (NFLX-US) 下跌 1.65%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.14%；臉書 (FB-US) 下跌 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.16%； Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.14%。

半導類股漲跌互見，科銳 (CREE-US) 上漲 3.53%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.43%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.10%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.28%。

台股 ADR 僅台積電走高。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.38%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.05%。

10 年期美債殖利率刷 7 週新高，激勵金融股同步走強，美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.28%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.12%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.22%。

焦點個股

Uber (UBER-US) 最新財報優於預期，但季虧損仍達 11 億美元，該公司按 EBITDA 預測有望 2021 年全年能夠實現盈利，但缺發細節的財測引發華爾街分析師質疑。其股價週二暴跌 9.85%，一度觸及歷史低點 27.97 美元，收盤報每股 28.02 美元。

美國大型藥房集團 Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 考慮私有化的消息傳出後，其股價週二上漲 2.62%，該公司近期與一些全球私募基金進行了初步討論，目前市值約 528 億美元，這筆交易可能成為史上最大槓桿收購。

波音董事 David Calhoun 週二稱波音執行長 Dennis Muilenburg 將留任，力讚執行長所做的一切都是正確的，包括自願放棄領取 2019 年獎金。波音希望與各航空公司達成和解，不打算削減 737 MAX 系列客機的產量。波音 (BA-US) 週二上漲 2.05% 至每股 358.29 美元。

華爾街分析

道瓊、費半與那指三大指數週二再度來到歷史新高。National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「在歷史高點時，總會感到有點眩暈，而今天你也會有一點這種感覺。」

美中兩國正在敲定第一階段協議細節，以及抉擇「川習會」簽署地點，包括愛荷華州、阿拉斯加、夏威夷都是可能的選項。

券商嘉信理財 (Charles Schwab) 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 說：「重點是美中達成第一階段貿易協議，該協議可能在本月發生。我確實認為，在我們達成某種協議之前，市場可以保持穩定。」

E-Trade 投資策略副總裁 Mike Loewengart 警示：「這令人鼓舞，但我們對此持懷疑態度。我們提醒投資者不要將所有希望寄託在未來幾週內實現第一階段協議上。」