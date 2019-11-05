【群益投顧】電子權值持強引領多頭 台股繼續改寫波段新高

一、盤勢分析

由於市場對於美中貿易談判前景感到樂觀，加上近期美國經濟數據與企業獲利表現穩健，持續推升週一美股走揚，四大指數同步改寫歷史新高；道瓊工業收盤上漲 0.42%、S&P500 收高 0.37%、那斯達克收漲 0.56%、費城半導體更大漲 2.319%。歐股方面，消息指出美國可能不對歐洲汽車開徵新關稅，帶動泛歐 STOXX600 指數收漲 1.00%，三大主要市場收盤漲幅都達到 1% 上下。今早亞股普遍在平盤附近震盪，台股以上漲 20 點開出，終場以上漲 87.18 點或 0.75% 收盤，收在 11644.03 點，成交金額 1528.02 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值聯發科、台積電、鴻海等續強，加上金融穩步走高，雙雙支撐指數續揚，傳產以汽車、鋼鐵漲幅較為領先，食品、紡織的表現相對落後。

二、盤勢預估

美中持續釋放貿易協議的相關正面訊息，為市場持續營造樂觀氛圍，加持國際股市偏多表現。台股小幅跳空開高後持續高檔整理，尾盤拉升至當日最高，以紅 K 上漲 87 點作收，成交量略縮至 1550 億元以下，短多氣勢不減推升指數續寫新高，成交動能增溫、尚未失控，儘管逢高走勢有所震盪但暫無庸設限，惟個股操作仍須確實依照短期均線變化順勢因應。

美國商務部長羅斯週日表示，對於美中在 11 月達成第一階段貿易協議持樂觀態度，並透露可能很快就會發出允許美國企業出售零組件給華為的出口許可；由於華為是全球最大 5G 基地台供應商，同時又是全球第二大手機廠，如若美方在出口許可有所解禁，將有利相關供應鏈出貨動能回升。

蘋果 iPhone11 新機銷售優於預期，帶動機殼供應商產能利用率獲得改善，預期明年蘋果 iPhone、iPad 與 Mac 出貨量均能較今年成長，加上預期 5GiPhone 金屬中框、機殼規格升級，不僅加工程序需求增加且須整合複合材質，將帶動平均單價提升，有助金屬機殼廠明年營運成長動能。

任天堂旗下遊戲機 Switch 系列持續熱銷，統計上市以來至 2019 年 9 月底止已賣出 4，167 萬台，由於中國大陸即將於 12 月正式開賣，正可趁著農曆春節前的購物熱潮衝一波買氣，根據任天堂表示，有信心累計銷售量在 2020 年 3 月底前達到 5，000 萬台水準，預料對相關供應鏈營運將持續發揮帶動力。

三、強勢股

電子：

台達電 (2308)、玉晶光 (3406)、矽力 (6415)、聯詠 (3034)、健鼎 (3044)

非電：

和泰車 (2207)、豐泰 (9910)、億豐 (8464)、亞德客 (1590)、裕民 (2606)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據