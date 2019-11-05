【群益證券】群益權證週報

中美股市同樂 市場風險胃口重開

週五 (11/1) 美國就業報告數據明顯優於市場預期，即便隨後公佈的 PMI 仍不理想，然而就業市場表現提高了風險偏好。NASDAQ、S&P500 再創高位，蘋果股價更以 2.84% 漲幅再創新高。我們要特別關注在如期降息之後，市場一度對於避險性資產需求明顯升溫，黃金、日圓與美國公債市場多方都明顯帶動價格走勢的展開。對於持續走高的市場，投資人的慣性是對於高點或滿足點的猜測，因而會誇大收跌的影響，但週五中、美股市均上漲，提供多方更多信心。

台股整體表現方面，汽車、電機機械與上市生技表現較大盤為佳，但主導市場的力量明顯仍由電子股掌握。台積電 (2330-TW) 雖然仍維持強勢，但動能轉弱，下半週明顯由鴻海 (2317-TW) 發起主攻，這也使得其他電子指數在本週表現一枝獨秀。半導族群仍維持相對強勢，但聯發科、半導體設備與封測表現相對突顯；零組件指數表現平平、軟板族群在台郡 (6269-TW) 領軍下攻勢延續，只是被動元件族群本週相對拖累了次產業指數的發揮。

權證市場投資人重新加碼入市

整體權證市場日均量進一步成長到台幣 31.07 億，台積電、聯發科 (2454-TW) 與鴻海持續為市場交易最熱絡的區塊。台郡在股價帶動下成交市占 1.93% 直接擠進第 4 名，穩懋 (3105-TW)、華新科 (2492-TW)、華通 (2313-TW) 與可成 (2474-TW) 的重要性皆上升。本週市占逾 1% 的標的增加至 24 檔，緯穎 (6669-TW)、聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW)、大江 (8436-TW)、GIS-KY(6456-TW)、致伸 (4915-TW)、全新 (2455-TW) 與中美晶 (5483-TW) 的成交占比均有提升。

權證市場部位變動上，投資人在週四 (10/31) 就開始縮小部位，但週五開低走高的大盤 (IX0001) 及中國 A50 指數的強勢上漲，投資人重新加碼入市，全週認購方加碼 26 萬張，權利金增持逾 2.9 億；認售方亦同步加碼逾 5 萬張及 5.2 億的權利金，合計投資人看多交易 2.4 億，加碼權利金逾 3.4 億。投資人多空受週五部位變動影響大，週五投資人看多以可成的 2,600 萬與亞德客 - KY(1590-TW) 的 2,200 萬最多。GIS-KY、台積電、超眾 (6230-TW)、原相 (3227-TW)、康友 - KY(6462-TW)、環球晶 (6488-TW)、緯軟 (4953-TW)、百和 (9938-TW)、聯詠 (3034-TW)、宏捷科 (8086-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、雙鴻 (3324-TW)、鴻海、上銀 (2049-TW)、樺漢 (6414-TW)、神盾 (6462-TW)、TPK-KY(3673-TW) 等均獲一定金額的偏多操作。元大 S&P 原油正 2(00672L-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 與加權指數亦為投資人偏多操作對象，相關標的均可延續到下週的交易做觀察。

蘋概股與鴻海集團掌握主攻 市場正面輪動

全週觀點，投資人認購加碼逾 800 萬的標的高達 25 檔，可成、鴻海、玉晶光 (3406-TW) 與超眾都超過 2,000 萬，GIS-KY、神盾、元大滬深 300 正 2、鈊象 (3293-TW)、原相超過 1,500 萬，宏捷科、百和、台光電、群聯 (8299-TW)、聯詠、智邦 (2345-TW)、聯電 (2303-TW)、緯軟、瑞昱 (2379-TW) 與貿聯 - KY 超過千萬，其他如嘉聯益 (6153-TW)、亞光 (3019-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 等均獲一定金額加碼。市場減碼認購最多為聯發科 6,400 萬的停利操作，義隆 (2458-TW)、台表科 (6278-TW)、大立光 (3008-TW)、台灣 50(0050-TW)、迅得 (6438-TW)、全新、杰力 (5299-TW)、奇鋐 (3017-TW)、京元 (2449-TW) 與景碩 (3189-TW) 的減碼幅度都超過千萬。

認售的加碼以玉晶光及台積電超過千萬最多，減碼則以聯詠與燿華 (2367-TW) 的 950 萬最多。現階段蘋果供應鏈隨蘋果股價的持續攀高，市場交投意願與廣度持續上升，次產業的輪動讓可選擇性增加， 5G 熱度未改變，重點仍在權重份額影響輪動需求，台積電與鴻海集團的表現也反應相同道理。

交易投資 萬不可委曲求全

富邦 VIX(00677U-TW) 在本週溢價已向三成靠攏，高溢價持續，淨值較發行價格相比偏低，這兩個因素使得 ETF 的追加募集不易通過。而無額度進行申購，在溢價修正上，恐怕得依靠 VIX 指數上漲時，ETF 不跟反跌，才有機會收斂，在週五可窺豹一斑。

現階段富邦 VIX 權證相對偏少，權證交易問題也不如現貨市場為難，過去不止一次提醒相關議題，有興趣的投資朋友可上權民最大網 (http://warrant.capital.com.tw) 的週報專區，或到 FB 粉專查閱。同時投資人需注意目前指數型權證因大盤的拉高，短天期權證適合交易的履約價檔數有限，拉長天期才有機會找到合適交易的權證。另有部分發行人策略改變，傳統與台指期同日到期的架構也有部分調整，在指數型權證的交易上亦需留意。對投資或交易而言，合理價值與具可交易性都是不能被退而求其次的勉強所掩蓋。

