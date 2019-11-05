網購風潮逐年熱絡 UPS：退貨率也將水漲船高 1月2日是全年高峰

隨著網購風潮日漸熱絡，相對應而來的退貨潮也是水漲船高，據 UPS (UPS-US) 預期，今年美國網購族在假期購物旺季中，將會購買和退回更多商品。

UPS 週一 (4 日) 發布了預計的流量數據，估計將在 12 月份每天處理超過 100 萬個退貨包裹，這種創紀錄的速度預計將持續到 2020 年新年。

UPS 在新聞稿中表示，預期的退貨包裹大增主要是由於消費者越來越喜歡利用電商網站如亞馬遜，這使他們更容易在足不出戶的情況下接收和退回包裹。

UPS 行銷長 Kevin Warren 在書面聲明中說：「等到 1 月再退貨的日子早已一去不返，今天手握消費權力的買家整季都能將包裹退回給零售商，而隨著零售商開始為繁忙的購物假期做準備，零售商也應該將退貨納入業務計劃中。」

敦促購物者提早購買禮物的行銷和廣告活動，也將導致 12 月的退貨率比往年創新高紀錄的年份更大。

根據美國零售業聯合會 (NRF) 的數據，今年 11 月和 12 月的假期零售額預計將比 2018 年同期增加 3.8% 至 4.2%。

UPS 預測，到聖誕節前一週，UPS 每天將處理 160 萬個退貨包裹，在 12 月 16 日那一週每天將退回 160 萬個包裹，預計退貨季將在 1 月 2 日再次達到頂峰，在零售業中這一天被稱為「全國退貨日」。

UPS 表示，預計光是這一天就可以處理 190 萬筆退貨包裹，比上年增加 26%。

但這些預期的退貨數字僅適用於 UPS，並不包括美國郵政服務 (USPS) 或聯邦快遞 (FDX-US) 之類的送貨競爭對手可能面臨的挑戰。

一般而言電商退貨率、尤其是假期購物季的電子購物退貨率往往要高得多。

根據 Shopify 收集的銷售數據，實體零售商近年來顧客自行將商品帶回商店的退貨率通常在 8% 至 10% 之間，而電商客戶同期大約有 20% 的退貨率。假期購物季的電商購物者大約有 30% 的退貨率。

根據 Adobe Analytics 的數據，2018 年，美國人在假期購物季期間在網購上花費了 1260 億美元，比 2017 年的 1080 億美元增加了 14%。