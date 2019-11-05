美股早盤 - 美中關稅進展樂觀 道瓊早盤再刷歷史新高

週二 (5 日) 據《彭博社》此前引述消息人士指出，中國正在審查與美國總統川普的會面地點，以利進行第一階段協議簽署，貿易戰進展顯露曙光，加上近期美企財報總體獲利高於市場預期，推動投資者樂觀情緒，美股道瓊早盤再度刷下歷史新高。

據《彭博》引述知情人士說法，中國正審查川普與習近平會面的可能地點，以簽署「第一階段」的協議，而若習近平前往美國簽署第一階段協議，那麼最好是成為出訪美國計畫的一部分。

與此同時，《金融時報》亦引述消息人士表示，美國官員正在辯論，是否取消對包括服裝、家電和平面顯示器在內的 1120 億美元的中國進口商品關稅，暗示美中貿易協商出現進展。

另外，根據美國商務部週二 (5 日) 最新報告顯示，由於美、中國努力促成貿易戰休戰，美國 9 月與全球貿易夥伴國之貿易逆差已進一步縮減至 525 億美元，其中 9 月美國對中國的貿易逆差下滑 3.1%，至 280 億美元。

截至台北時間週二 (5 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 24.88 點或 0.09%，暫報 27486.99 點

那斯達克上漲 4.29 點或 0.05%，暫報 8437.49 點

標普 500 指數下跌 0.39 點或 -0.01%，暫報 3077.88 點

費半指數下跌 0.98 點或 -0.06%，暫報 1725.94 點

台積電 ADR 上漲 0.50% 至每股 53.755 美元

十年期美債殖利率上漲 0.05 至殖利率 1.842%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 1.08% 至每桶 57.15 美元

布蘭特原油上漲 1.17% 至每桶 62.86 美元

黃金下跌 0.89% 至每盎司 1493.44 美元

美元指數上漲 0.27% 至 97.77 點

(圖：Investing.com)

焦點個股：

Uber (UBER-US)

營收報 38.13 億美元，年增 30%，超過市場預期的 36.3 億美元

淨虧損報 11.62 億美元，年增 18%，其中包括 4.01 億美元的股票薪酬費用

稀釋後每股淨虧損報 68 美分，低於市場預期的每股 70 美分，優於去年同期的 2.21 美元

調整後 EBITDA 報 6.31 億美元，年增 52%

總訂車額為 165 億美元，年增 29%，略低於市場預期的 167 億美元

應用程式 (Uber App) 活躍用戶數量為 1.03 億，按年增 2100 萬個，但略遜市場預期

蔚來汽車 (NIO-US)

蔚來汽車早盤再度大漲 6.73%，蔚來此前週一 (4 日) 公佈 10 月汽車交付量創下 2019 年新高，季增 25%，年增 61%，受此消息影響，蔚來週一 (4 日) 收盤已漲大 12.5%，週二 (5 日) 美股早盤繼續上漲。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉董事會主席 Robyn Denholm 表示，特斯拉上海超級工廠已經進入試點生產，預計今年年底將開始正式生產，樂觀消息推升特斯拉早盤上漲逾 1%，約在每股 320 美元、近五個月新高附近交投。

微軟 (MSFT-US)

微軟週二 (5 日) 宣布與諾基亞達成合作關係，將幫助通信服務提供商和相關企業，加快數位轉型和進入工業 4.0 時代。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月貿易帳報 -525 億美元，預估 -530 億美元，前值 -540 億美元。

美國 9 月貿易逆差年增率表現 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 認為在達成部分協議前，市場仍將保持穩固，重點在於美中將達成第一階段貿易協議，而該協議很可能於本月完成簽署。

根據 Refinitiv 數據，目前為止，標普 500 指數已公佈財報的企業中，有超過四分之三的企業業績表現超出預期。Frederick 表示，大部分的財報表現皆已發佈，有足夠跡象顯示本季度的盈利表現相當穩固。

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示，中國敦促川普政府取消 9 月加徵關稅的舉動，至少有助於緩解關稅帶來的負面經濟影響。