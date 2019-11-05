大摩：美國運動博彩至2025年規模上看80億美元

投資人和運動博彩公司不提高在運動博彩方面的加碼，並預測這個快速發展的產業將在 5 年內在美國創造 70 億至 80 億美元的業績。

在週一 (4 日) 於紐約舉行的運動博彩投資人峰會上，與會企業表示，在新澤西州贏得美國最高法院裁定放行運動博彩，為全美 50 州打開合法運動博彩之路後的一年半來，這個產業已蓬勃發展。

到目前為止，已有 14 家企業加入競爭，還有許多其他企業正在考慮投身該市場。

投資公司摩根士丹利 (Morgan Stanley) 預測，到 2025 年，美國運動博彩市場將產生近 70 億美元的營收，高於今年的 8.33 億美元。這比該公司不到一年前的 50 億美元的估計值要高出許多。

這個數字雖然還不到美國商業賭場在 2018 年賺取的 417 億美元的 20%，但是，對於合法業者來說，它仍然代表著一個巨大的新商機，至少這在一年半以前是不存在的。

在這場摩根士丹利贊助的投資者盛會上，米高梅度假村 (MGM Resorts) (MGM-US)、硬石餐廳 (Hard Rock) 和 Mohegan Sun 的主管們都發表了類似的預測，估計在 60 億至 80 億美元之間。追踪運動博彩規則和營收的研究公司 Eilers & Krejcik Gaming 說，這些數字「非常接近」其對未來市場規模的估計。

但論壇的參與者警告，儘管該產業正在迅速發展，但獲得客戶和推廣新業務的高昂成本可能會導致一些現有的營運商倒閉。

米高梅國際度假村集團互動博奕總裁 Scott Butera 補充說：「就營收而言，這是個正在成長的市場，但這是一個競爭非常激烈的市場。每個人都想參一腳，最終我認為會出現汰弱扶強。」

儘管如此，他說，他相信美國運動博彩規模將超過這些預測成長數字。他說：「我認為將超過 80 億美元。」

摩根士丹利給出了一個極度看漲的估計，如果屆時美國的每個州都將運動博彩合法化，到 2025 年，體育博彩將產生 150 億美元的營收。它最壞的估計是只有 22 個州合法化，而市場規模只有 25 億美元。

與會者預測，多達 10 家新業者可能很快就會加入市場。

營運商繼續花大錢吸引新客戶，而新客戶又必須耐心克服幾個障礙才能在他們的帳戶中存入資金，因為許多主要的信用卡都不能為賭博交易提供資金。Hard Rock International 網路遊戲和體育博彩高級副總裁 Kresmir Spajic 表示，歐洲 80% 的運動博彩交易都是使用信用卡融資的，而美國這個比例只有約 30%。

全美也陸續出現眾多運動博彩協議和建立合作夥伴關係的訊息。

美國職業男籃 (NBA) 和 DraftKings 宣布一項多年合作關係，讓 DraftKings 成為 NBA 的授權運動博彩營運商。體育數據和內容提供商 BetIndiana 與 Sportradar 建立了合作夥伴關係，將 Sportradar 的即時體育數據和託管交易服務引入 BetIndiana 的行動下注參考數據中。