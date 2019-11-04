〈泓格強攻生醫布局〉醫療用TPU廠本季完工 明年Q3量產 市占率拚1成

工業電腦泓格 (3577-TW) 跨足生醫領域有成，斥資 4 億元打造的醫療用的熱塑性聚氨酯 (TPU) 高分子材料廠完工，今 (4) 日在記者會中表示，目前已經進入試產階段，預計明年第 3 季通過認證後開始量產，目標 2-3 年達到損平、3-5 年市占率 1 成。

陳瑞煜指出，泓格生醫高分子材料工廠是初期規劃以製造醫療用 TPU 材料為主要目標，目前處於研發試產的階段，也會陸續送樣品給客戶，預計明年第 1 季開始進行試量產，第 3 季完成醫療用 TPU 材料之 ISO13485 品質系統認證，屆時就可放量出貨。

陳瑞煜進一步指出，材料廠的步調比較慢，但電子業比較快，泓格本身是做工業電腦的，希望用電子業的管理方式，快速通過認證。

據了解，泓格新廠約 3300 坪，產線就土地加工廠約 2.4 億元、整修約 1.3 億元，目前已經投入 4 億元，預計將再投入 2 億元，擴充產線、設備以及相關研發、生產人才。

泓格表示，根據研調機構的資料，全球 TPU 今年底達美金 27 億元，2019-2027 年複合成長率 5.9%，其中醫療 TPU 在整體 TPU 應用中雖只佔 2%，但產值卻占到 25%，附加價值相當可觀，毛利率預計可達 7-8 成。

目前醫療用的 TPU 材料，目前全球前三大廠商分別為美國的 Lubrizol 、德國 BASF 及荷蘭的 DSM。