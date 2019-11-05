金管會力拚放寬OBU、DBU資金流動 未來台商資金不用再繞道

金管會主委顧立雄日前表示將爭取開國內企業也可以申請在 OBU 開戶，更有利台商將台灣做為資金調度中心，顧立雄 4 日再表示，放寬 OBU 與 DBU 間資金能互相流動，將分成短、中長期，循序漸進，未來台商資金不用再繞道，可直接將資金交給台灣金融機構打理。

金管會正研擬「媲美星港財富管理方案」，顧立雄表示，現在適逢香港變局，是「天時地利人和」的好時機，將爭取開國內企業也可以申請在 OBU 開戶，台灣過去希望以 OBU 為台商資金調度的中心，但 OBU 只限境外企業申請開戶，目前台商在台灣境內仍有資金流動需求，若放寬國內分行（DBU）與 OBU 間資金能互相流動，也就是說，開放國內企業可直接到 OBU 開戶，將更有利台商將台灣做為資金調度中心。

顧立雄表示，放寬 OBU 與 DBU 間資金能互相流動，商品部分與央行商談已有好的開始，將分成短、中長期，循序漸進，短期會先從「外幣授信帳戶」開始，因現行的國際金融業務條例（OBU 條例）第 4 條就已允許 OBU 承作境內外客戶的外幣授信，可免修法；中長期則會朝向開放「存款帳戶」業務，不限身分，只看幣別，朝類似新加坡的 ACU（亞洲通貨單位，Asian Currency Units）制度研議。