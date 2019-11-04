〈雙11捎捷報〉富邦媒首波業績已成長1倍

電商年度盛事雙 11 購物節如火如荼進行中，富邦媒 (8454-TW) 今 (4) 日指出，旗下 momo 購物網雙 11 暖身慶於 11 日 1 日開跑後業績開紅盤，較平日成長高達 1 倍，又以 3C 和家電類最熱銷。

富邦媒總經理谷元宏日前已喊出，今年造訪人次要翻倍、訂單數翻倍和業績翻倍等三大目標，此次前哨戰，已成功打響第一炮，業績較平日增加達 1 倍，第四季營收表現可期。

momo 購物統計，首波人氣商品有 iPhone 11、SAMSUNG Galaxy A30 智慧型手機、iRobot 掃拖雙機組、飛利浦 50 吋電視和 Le Creuset 琺瑯鑄鐵鍋等。

除了富邦媒業績開紅盤，看準消費買氣正在網上延燒，Yahoo 奇摩購物中心今日宣布，攜手台灣彩券公司推全球首款電商購物主題刮刮樂；而蝦皮購物則是強打兩款互動新遊戲，已有效帶動遊戲人次超過前一檔期 99 購物節達 2 倍。

Yahoo 奇摩購物中心為了做出差異化，今日宣布推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，搭配雙 11 檔期，預計要撒 6 億元的購物紅包，每張「虎來寶」券面上的購物紅包區提供有一組折價券網址。

蝦皮購物也指出，全力搶攻直播娛樂、互動遊戲商機，除了雙 11 期間推出的兩款全新互動遊戲，結合先前廣受消費者好評的「蝦拼接接樂」、「蝦搖一波」，開跑首周遊戲人次已較 99 購物節同期成長超過 2 倍，有效帶動來客。