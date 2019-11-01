〈金融科技升級〉中信銀APP客戶數突破300萬 轉帳、換匯人數遠高於網銀

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託「中信 Home Bank」APP 持續數位優化，中信銀行不僅將生物辨識應用於 APP 登入，亦應用於轉帳、換匯交易驗證，由於使用便利，目前客戶數已經突破 300 萬，且「滑世代」智慧型手機是人手一機，也反映在 APP 使用上，透過 APP 轉帳、換匯、基金交易等的使用人數都遠高於網銀。

「中信 Home Bank」APP 客戶數已突破 300 萬，其中，超過 100 萬客戶設定以指紋辨識或臉部辨識方式登入，登入次數占整體登入次數 72%，顯示中國信託銀行便利服務已獲得客戶高度支持。

中信銀行分析內部資料指出，「中信 Home Bank」APP 熱門使用時段為上午 10 時至下午 3 時，客戶平均每月登入 9 次。過去客戶登入 APP 耗時且易忘記帳號、密碼，為了提升服務體驗，中信銀行不僅將生物辨識應用於 APP 登入，亦應用於轉帳、換匯交易驗證，讓客戶從登入 APP 到轉帳交易完成可免輸密碼。

另一方面，透過「中信 Home Bank」APP 轉帳客戶數占轉帳總人數近 7 成，客戶轉帳熱門時段落在中午 12 時至下午 1 時、晚上 9 時至 10 時，推估客戶多利用午休及睡前時段進行交易。

數位理財已成趨勢，中信銀行推出「智動 GO」基金智能投資、「樂退 GO」退休基金投資計畫等理財產品，客戶可於「中信 Home Bank」APP 進行換匯、基金交易等功能。

中信銀行內部數據顯示，透過網路投資基金的客戶高達六成三，半數以上的交易來自「中信 Home Bank」APP；換匯交易部分，七成中信銀行客戶使用網路換匯，其中利用「中信 Home Bank」APP 換匯人數為網路銀行換匯人數的 2 倍，APP 熱門換匯時段為平日早上 9 時至 10 時。