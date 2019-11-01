頻率元件雙雄前3季純益 晶技微幅成長 希華衰退

頻率元件廠晶技 (3042-TW)、希華晶體 (2484-TW) 陸續公布今年前 3 季財報，其中晶技稅後純益 4.49 億元，較去年微幅成長，每股純益 1.45 元；而希華稅後純益 1.28 億元，年減 34 %，每股純益為 0.8 元。法人估，晶技全年每股純益將達 2.2 元，可望優於去年 2.08 元。

希華 2019 年第 3 季營收 6.23 億元，毛利率為 22.56%，季增 1.36 個百分點，年減 2.14 個百分點，稅後純益 5379 萬元，季增 24.99%，年減 17.3%，單季每股純益為 0.34 元。

希華 2019 年前 3 季營收 17.29 億元，毛利率為 21.7%，年增 0.04 個百分點，稅後純益為 1.28 億元，年減 34.05%，每股純益為 0.8 元。

晶技第 3 季營收 24.28 億元，改寫 11 季以來新高，雖然第 4 季看法略為保守，但法人估計，晶技 2019 年營收與獲利，都將較 2018 年回升，法人估，晶技全年每股純益將達 2.2 元，優於去年 2.08 元。

晶技受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也順利出貨，受惠主要手機品牌廠大舉推出旗艦機，及中國廠商十一長假提前拉貨，9 月營收攻高到 8.45 億元，寫 33 個月來新高。

由晶技歷年營收走勢來看，第 4 季營收可能較第 3 季下滑，但法人指出，晶技前 3 季營收 59.96 億元，追平去年同期，今年營收將可超越去年的 81.56 億元營收水準。