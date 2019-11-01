9月股市回溫 勞動基金前3季大賺3452億元 收益率近9%

全球資本市場回溫，勞動基金也繳出好績效，勞動基金前 3 季收益數 3452.3 億元，收益率 8.68%，其中新、舊制勞退基金績效分別為 8.47%、9.90%。

勞動基金運用局今 (1) 日公布勞動基金投資績效，勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 9.47%、1.50%、0.70% 與 1.98%；另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為 3567 億元，收益數為 269 億元，收益率為 8.40%。

以基金規模來說，整體勞動基金截至 9 月底止規模為 4.24 兆元，其中新制勞退基金規模為 2.4 兆元，舊制勞退基金規模為 9517 億元，勞保基金規模為 7303 億元，就保基金規模為 1314 億元，職災保護專款規模為 112 億元，積欠工資墊償基金規模為 137 億元。

勞動基金運用局表示，9 月美中貿易戰朝正向發展，加上聯準會與歐洲央行等陸續推出量化寬鬆，持續向市場釋放資金，推升全球股市紛紛走揚，MSCI 全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數與巴克萊全球綜合債券指數，9 月表現分別為 2.10%、1.79%、1.92%、 1.99% 及 - 1.02%，累計今年表現分別為 16.20%、7.81%、5.42%、11.33% 及 6.32%。

展望後市，勞動基金運用局指出，全球貿易爭端持續影響各主要經濟體景氣表現，企業資本支出態度轉趨觀望謹慎，但在多方協商下已互釋善意，並取得進展，加上近期各國仍相繼積極採行寬鬆貨幣政策因應，可望持續支撐金融市 場動能。