〈財報〉阿里Q2財季營收、獲利超市場預期 雲端營收刷新高

週五 (1 日)，中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 公布 2020 會計年度 Q2 財報 (2019 年 7 月至 9 月)，Q2 財季營收為人民幣 1190 億元 (166.51 億美元)，年增 40%，調整後每股 ADS 純益為人民幣 13.10 元，皆優於市場預期，其中雲端業務達人民幣 92.91 億元 (13 億美元)，創下歷史新高。

Q2 財季基於 GAAP 重要財報數據：

營收為人民幣 1190.17 億元，年增 40%，高於市場預期的 1158.4 億元

調整後 EBITDA 為人民幣 371.01 億元，年增 39%

調整後每股 ADS 純益為人民幣 27.51 元

月活躍移動用戶為 7.85 億人，較上財季增加 3000 萬人；年度活躍用戶為 6.93 億人，較上財季增加 1900 萬人

阿里雲 (阿里巴巴雲端業務) 營收為人民幣 92.91 億元，年增率 64%

基於 non GAAP 重要財報數據：

淨利為人民幣 327.5 億元，年增 40%

調整後每股 ADS 純益為人民幣 13.10 元，年增 36%，高於市場預期的 10.56 元

(圖：阿里巴巴官網)

截至 2019 年 8 月，中國上市公司中，有 59％是阿里雲的客戶，阿里巴巴表示，在中國公共部門和傳統產業中，雲端服務不僅受到 IT 解決方案的需求推動，同時受到商業模式轉變、商品庫存、資源計劃和其他方面影響。

公司財測展望：

阿里巴巴執行長張勇表示，阿里巴巴的數位經濟將持續蓬勃發展，未來將繼續投資用戶體驗及創新技術，目標為推動年度活躍用戶達 10 億人次，並幫助客戶在 2024 財年前，實現人民幣 10 兆元的銷售總額，推動數百萬企業在數位經濟時代中實現數位化轉型。

阿里巴巴財務長武衛也表示，透過阿里平台用戶與消費者支出成長，該公司將持續實現營收和淨利增長，強勁的自由現金流也將驅動長期營運成長。