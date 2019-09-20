景氣循環大師霍華馬克斯：美國不需降息 未來2年見不到經濟衰退

橡樹資本 (Oaktree Capital) 聯席主席、掌握市場週期 (Mastering The Market Cycle) 一書作者霍華馬克斯 (Howard Marks) 週四 (19 日) 表示，美國經濟不需要任何降息，預計未來兩年不會出現經濟衰退。

Marks 指出，美國經濟表現得非常好，主要力量是來自美國消費者。也許未來 5 年內難逃經濟衰退，但至少在接下來 2 年，看不到有經濟衰退的疑慮。

他表示，央行降息的目的，通常是為了推動經濟走勢，10 年前聯準會降息，有助於阻止全球金融危機。但 10 年後，在史上最長的經濟擴張後，還想靠降低利率讓經濟走強，似乎不是合理的目標。

聯準會自 2008 年之後，在今年 7 月首度降息，9 月再降息 1 碼。在這段只升息不降息的 121 個月中，美國經濟一路擴長，是自 1854 年以來最長的經濟擴張期。

經濟學家主張，當前的擴張仍在持續，最新的動力來自川普 2018 年的減稅政策，以及商業法規的放寬。

本週聯準會的降息雖然有委員反對，但仍如預期下調 1 碼。委員的擔憂凸顯了央行目前的兩難—美國經濟數據尚佳，但聯準會想防範外部衝擊，包括貿易戰及英國脫歐等事件，拖累全球經濟成長放緩。

但 Marks 認為，防範下一次的經濟衰退，不該是聯準會的主要工作。傳統上，聯準會的角色是控制通膨，但他指出，過去幾十年來，聯準會將重點放在支持經濟成長，創造就業機會。

Marks 表示，儘管美國經濟存在一些弱點，例如製造業受到美中貿易戰的打擊， 但它仍然是世界上表現最好的。他很滿意目前的美國經濟，也相信此刻並無刺激的必要性。

他的看法與美國總統川普相違背，川普主張美國利率應該是全球最低，並建議應將利率降為零，甚至可實施負利率。