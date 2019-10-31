〈台達電法說〉Q4營運估持平 泰達電併購效益最快明年Q2發酵

台達電 (2308-TW) 今 (31) 日召開法說會，董事長海英俊預估，第 4 季營運估持平第 3 季，其中被動元件等電子零組件，受惠美系客戶今年推出的新機種熱銷，訂單能見度較佳，至於泰達電，海英俊認為，最快半年後、明年第 2 季就可看到併購效益。

海英俊表示，各產品第 4 季表現，零組件訂單能見度較高，風扇也較上季稍微成長，不過電源、電信應用持平，其中工業自動化 (IA) 尚未明顯回溫、電動車零件也還沒有起來，整體營運估與第 3 季持平，營業費用率目標要降到 20% 以下。

海英俊進一步指出，目前自動化市場已觸底，內部審視過認為不會再壞，工業自動化部分仍持續投資，從以前主要是伺服馬達、馬達控制，拓展至控制器、機器手臂零組件等，產品線變得更廣。

樓宇自動化方面，海英俊則看好，旗下安控廠晶睿受惠美國封殺陸安控業者海康威視、大華股份，陸續有轉單效應，不過，由於目前多為 ODM 訂單，毛利率較差，未來還是會往 OBM (自有品牌) 走，他也透露，目前台達電執行長鄭平，及營運長張訓海也進入晶睿協助調整策略，預計 12 月會有新的方向，有助提高附加價值。

至於電信、電源產品，台達電旗下某電信客戶的併購案，卡在當地法律問題，導致出貨遞延，不過，海英俊強調，訂單並沒有消失，只要問題解決，後續還是會出貨，對於 5G 應用，他直言，除中國因為政策推動 5G 布建較快外，歐美營運商有較多考量，且還在找商業模式及應用，要出貨還是得看營運商投資速度。

法人也關心泰達電的併購效應，海英俊坦言，近期有些轉移還是不順利，但預計半年後，整體效益就會顯現，毛利率、營益率都會比較貼近台達電的水準。