旭東、善德斥12億擴建智慧廠房 台商回台累計投資達6236億元

經濟部投資台灣事務所今 (31) 日通過尖端製程設備大廠旭東機械 (4537-TW) 及洗腎用導管市占第一的善德生化科技，2 家返台投資超過 12 億元。截至目前，已吸引 151 家台商回台響應，累計投資金額達 6236 億元，預期可創造近 5.5 萬個就業機會。

經濟部指出，旭東機械從自行車傳統產業成功轉型為高科技製程精密設備，致力國產化 40 年，是台灣少數可提供電子及光電廠製程整廠整線設備的廠商。旭東長期供應巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 中國廠整廠設備，為降低貿易戰高關稅與中國本土設備商不公平競爭的衝擊，加上主要客戶皆已返台布局，因此決定擴大回台投資逾 9 億元。

旭東將在中科后里園區總部擴建高潔度智慧廠房發展顯示器與半導體封裝段專用設備，台中市既有廠區則新建智慧化廠房擴充航太產能，同時投入半導體 3D 晶片次世代晶圓級接合設備與醫療細胞篩檢等尖端設備的研發，以提供更全面的設備技術服務，與國際領導廠商共同建構完整價值鏈。

善德生化以開發生產洗腎血液透析迴路導管為主力，目前是台灣洗腎透析導管市占率第一，善德一向將高附加價值核心技術研發、試量產等根留台灣，醫療零組件代工等勞力密集業務由中國廠負責，近年更積極擴展美國版圖。

由於美中貿易戰充滿不確定性，善德決定將中國訂單轉單回台，投入超過 2 億元擴建雲林褒忠現有廠房，雲林與台中清水廠房導入智慧化機械設備，也持續提升研發能量，未來台灣製造的產品將專攻歐美等先進國家，中國廠則供應中國及東協市場所需。

經濟部表示，政府針對台商回台、根留台灣及中小企業推出的三大方案，累積投資金額已超過 6774 億元，將可帶來近 5.9 萬個就業機會，其中，台商回流仍維持穩定熱度，今年可望突破 7000 億元，邁向 8000 億大關，下半年將以排除投資困難，落實投資為主要目標。