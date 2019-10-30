台達電Q3純益年減15% 前3季每股賺6.94元

台達電 (2308-TW) 今 (30) 日公告第 3 季財報，受到電源零組件需求疲弱，併購的泰達電效益尚未顯現影響，稅後純益 51.3 億元，季減 46.2%、年減 15.8%，每股純益 1.97 元；前 3 季稅後純益 180.32 億元，年增 48.4%，每股純益 6.94 元。

台達電第 3 季營收 724.62 億元，季減 1.2%、年增 13.9%；毛利率 28.2%，季增 1.21 個百分點、年增 0.27 個百點；營益率 7.62%，季增 0.3 個百分點，年減 1.77 個百分點；稅後純益 51.3 億元，季減 46.2%、年減 15.8%，每股純益 1.97 元。

台達電前 3 季營收 1999.38 億元，年增 16%、毛利率 27.25%，年增 0.98%、營益率 7.02%，年減 0.09 個百分點、稅後純益 180.32 億元，年增 48.4%，每股純益 6.94 元。

台達電第 3 季雖然受到筆電、電信電源供應器需求疲弱，加上工業自動化 (IA) 業務尚未復甦影響，營收呈現季減，但本業獲利及營益率還是維持季增，不過，由於第 2 季業外認列併購泰達電的一次性收益，墊高比較基期。

與去年同期相比，台達電雖然併購泰達電，推升營收較去年成長雙位數，但也因為泰達電營業費用較高，加上攤銷併購產生的無形商譽，導致本業獲利與稅後純益雙雙較去年同期衰退。