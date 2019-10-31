〈央行理監事會揭密〉寬鬆政策助漲房市？多位理事對房貸成長表態憂心

台灣央行今 (31) 日公布第 19 屆理事會第 19 次理監事聯席會議議事錄摘要，從紀錄中可看到，多位理事對國內房市發展和不動產授信風險表達看法，並有不只一位理事透露，對銀行增加承做房貸恐影響金融穩定的憂心，呼籲央行在房價上漲預期形成的初步階段，應對市場提出預警。

有位理事認為，當前房市價量增溫，但相較民國 102 年、103 年仍未處高點，房貸風險也無明顯上升趨勢，預期房價將維持溫和成長。

不過，多位理事卻表達了對房貸增長的憂心。

其中有理事指出，雖然目前房貸和房價緩步上升，成長率看似不高，惟起始點已相對處於高水平，且自上次高點下調幅度不大，即使以一般速率成長，也容易達前次高點，例如，中南部房價已逾上次高點；該理事認為，當前房貸集中度為 35.1%，若再增加，恐逾 37.9% 的歷史高點。

此外，本國銀行的房貸違約率雖仍低，若眾多銀行同時增加承做房貸，將增加共同暴險程度，一旦發生問題，恐引發系統性風險，釀成銀行危機，不利金融穩定。

因此，該理事建議央行，房價上漲預期形成的初步階段，應對市場提出預警，以作為台商回台投資、都更等政策的配套措施，並研擬下一個階段的因應措施。

另一名理事則指出，房市擴散出去的金融不穩定或金融危機，往往來得又快又急，當前國內銀行不動產放款占總放款比重，高於公民營製造業放款占總放款比重，央行因應短期景氣循環而採取寬鬆貨幣政策，是希望引導資金流向資本支出，而非流入房貸市場，因此建議，同時採取選擇性信用管制等總體審慎政策作為配套措施，以防止低利率政策影響金融穩定。