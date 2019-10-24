〈房產〉Q3新北市新建案價格季增1% 創下2017年第4季以來新高

據市調機構統計，今年第 3 季新建案房價漲跌互見，北台灣各縣市中僅新北市房價上漲，台北、桃園與新竹地區下跌，基隆與宜蘭房價持平作收；住展企研室經理何世昌表示，北台灣第 3 季新建案房價變動幅度比第 2 季更小，推估是因總統大選的緣故，買、賣雙方觀望情緒濃厚。

在此因素交相作用下，第 3 季北台灣新屋開價形成賣方價格漲不上去、買方不敢追高加價買房的局面。

北台灣第 3 季新建案價格走勢以新北市表現最強，新北市第 3 季房價來到每坪 39 萬元，較第 2 季每坪上漲 4000 元，為連續兩季上漲，季漲幅約 1%，並創下 2017 年第 4 季以來新高點。若與去年同期相比，則每坪上漲 1.2 萬元，計算年漲幅約 3.2%。

新北市第 3 季大多數行政區新建案房價都上漲，但無論漲或跌，各行政區房價變動幅度大多在一個百分點以內，變化並不大，第 3 季漲幅較大的行政區是永和，永和是前一波修正跌幅較深的區域之一，近年來房價強勢反彈，現已回升至約每坪 60 萬元，是新北市房價最高的行政區，比板橋、新店還高出兩個字頭。

今年第 3 季房價持平的有基隆市與宜蘭地區，基隆第 3 季新建案房價為每坪 21.1 萬元，仍維持在歷史最高水位。宜蘭地區第 3 季新建案房價為每坪 20.8 萬元，與第 2 季價格相同。有趣的是，基隆房價在歷史高點，宜蘭在相對低點，但近期市況卻頗為雷同，買氣都十分清淡。

台北市第 3 季新建案房價來到每坪 84.2 萬元，比較第 2 季每坪下跌 9000 元、季跌幅近 1.1%，是 2018 年第 4 季以來最低價。與去年同期相比，則每坪上漲 1 萬元，年漲幅約 1.2%。

何世昌分析，台北市萬華、大同先前因西區門戶計畫與台北雙子星等題材加持，提振買方購屋信心，房價順勢上漲一波。但因價格漲多後買氣縮手，再加上雙子星因爭議延宕，磨掉市場的耐心，所以房價出現小幅回落修正。大安、士林則因中、大坪數市場相對平淡，高總價產品成交單價拉不起來，價位再稍往下壓。

何世昌認為，從各縣市房價走勢來看，北台灣新建案價格仍呈現「盤整修正、微幅上揚」的格局，近一年房價漲多跌少，還是位在復甦的軌道之上不變。但總統大選對市場的影響並未結束，且房市存在價量背離等問題，更需留意全球經濟景氣放緩所產生的衝擊。