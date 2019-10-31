〈房產〉台房市回溫 房仲業拚擴店數更拚成交市占 永慶續強改

全台灣房市在 2015 年下半年反轉，但永慶房產集團店數市占由 28.6%，一路攀升至 35%，今年新展店數突破 130 店，永慶房屋今 (31) 日指出，2020 年目標新展店 180 家，將平均每 2 天開一家店，店數市占上看 4 成。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，全台買賣移轉棟數自 2015 年的 29.2 萬棟，降至 2016 年的 24.5 萬棟後，3 年來緩步回溫，2018 年已回到 27.8 萬棟。

葉凌棋強調，永慶提前完成 2019 年展店目標，更有信心挑戰 2020 年全台新展 180 店，包括永慶房屋 30 店、永慶加盟三品牌 150 店，店數市占突破 4 成的新高峰。

永慶房產集團指出，2019 年集團前 9 月成交件數，較 2015 年同期，成長率達 108%，對比同期全台買賣移轉棟數，僅增加 9.9%，永慶房產集團成交件數的成長幅度是市場 11 倍之多。其中，永慶房屋在雙北直營區的成交市占也無畏房市反轉，自 2015 年一路攀升，4 年來成長率逼近 1.2 倍，穩居大台北直營區店數市占和業績第一名的領先地位。

永慶加盟三品牌在深度聯賣帶動下，也展現業績攀升力道，今年以來已有超過 200 家加盟店的「單店業績」超過 2000 萬元，「單店業績」超過 3000 萬元的加盟店，也已經突破 100 店。而永慶今年加盟三品牌的「聯賣業績」，統計至 10 月底止已逼近 26 億元，是 2015 年「聯賣業績」的近 3 倍，也推升加盟三品牌今年業績總額，較 2015 年成長 1.6 倍。

而上市房仲業信義房屋 (9940-TW)，截至 2019 年 9 月底止，全台營業分店數已達 447 家。