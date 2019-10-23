〈房產〉9月五大銀行房貸利率降至1.615% 創歷史新低

台灣央行今 (23) 日公布 9 月 5 大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款為 457.02 億元，較上月回升 73.16 億元，反映房市買盤僅受到農曆 7 月影響，整體仍維持一定熱度，不過，房貸利率較上月下滑 0.009 個百分點至 1.615%，創歷史新低。

央行官員說明，各銀行積極推動優惠房貸專案來爭取優質客戶，使房貸利率持續走低，目前公教人員貸款約 1.56%，而利率也相對低的「青年安心成家貸款」9 月共承做 42.6 億元，較上月增加 2.9 億元；至於一般自住客，若具備還款能力，利率差異不大。

整體來看，近期房貸利率均維持在 1.6% 左右，央行認為每個月波動並不算大。

央行也指出，六都 9 月移轉棟數合計為 1.79 萬棟，月增 2.9%、年增 5.1%，前三季六都移轉棟數年增 7.5%，其中，自住占比約 87%，目前房市仍雖未見大幅上揚，但房地產景氣仍處於溫和成長。

央行解讀，目前自住需求仍來自一般民眾，尚未明顯見到台商回流對房市的影響，且台商對於商辦和廠辦的需求會相對高。

另外，央行統計，9 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.39%，月減 0.05 個百分點，主要因週轉金和消費性貸款利率下降所致。

若不含國庫借款，9 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.415%，較上月下降 0.025 個百分點。