兩年首見！今年Q3全球智慧手機出貨年增2%

市調機構 Strategy Analytics 最新報告指出，今年第三季全球智慧手機出貨量年增 2%，達 3.66 億支，創下過去兩年以來首度出現季度年增率。此外，今年第三季全球智慧手機市占率以三星的 21% 居冠，華為以 18% 的比重緊追在後，蘋果則以 12% 的市占保持第三。

資料來源: Strategy Analytics, 鉅亨網製表

Strategy Analytics 表示今年第三季智慧手機出貨量從去年第三季 3.6 億支成長 2%，達 3.66 億支，而這也是自 2017 年第三季以來首度出現成長。今年第三季智慧手機需求復甦，主要來自於各品牌之間的價格競爭，及推出更大的螢幕與 5G 進入商用。

Strategy Analytics 進一步指出第三季三星智慧手機出貨量達 7820 萬支，年增 8%，同時市占率也從去年的 20%，上升 1 個百分點至 21%。

至於再一次讓市場驚豔的則是華為，其第三季智慧手機出貨量達 6670 萬支，年增逼近三成，市占率也從一年前的 14%，躍增至 18%。

華為手機出貨強勢成長受惠於中國消費者的力挺，因美國針對華為的禁令似乎激起中國民眾的愛國心，而中國地區出貨大增也蓋過北美與歐洲市場銷售的不穩定。

至於蘋果方面，Strategy Analytics 表示，蘋果第三季智慧手機出貨量年減 3%，達 4560 萬支。不過，即使出貨呈現年減，但已是自去年以來最少的下滑幅度。Strategy Analytics 團隊認為低價的 iPhone 11 將帶動亞洲與美國的需求，因此認為蘋果之後手機出貨量將回到平穩。

而其它中國品牌廠方面，Strategy Analytics 指出，小米市占率持續下滑，主要因為它失去主要中國及印度市場，目前這兩個市場正遭到華為鯨吞中。OPPO 則是努力擴大西歐市場，並推出新機，但中國市場則是與小米相同，仍在尋找對抗華為之道。

