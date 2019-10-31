脫歐衝擊車市 英國汽車總產量下滑3.8%

最新調查顯示，脫歐抑制英國車市需求與貿易，9 月份英國汽車產量下降了 3.8%。

英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 表示，市場擔憂英國可能進行無協議脫歐，加上英國汽車工業與歐洲供應商之間的市場緊密結合，在英國製造的汽車中，有將近 80% 依賴出口歐盟國家獲利。出口下滑 3.4%。

年初至今，英國汽車總產量暴跌了 15.6%，是自 2011 年以來最疲弱的三個季度。

SMMT 補充說，英國汽車製造商先前為了防止英國無協議脫歐出現虧損，花費了 3 億英鎊在做相關預防措施。

該協會首席執行長 Mike Hawes 表示，本月份汽車產量表現令人失望，反映了國內外市場的需求萎縮。

Hawes 說到：「最令業者擔憂的無協議脫歐持續威脅市場，已導致外國投資停滯，並使英國業務損失了數億英鎊。」

汽車貿易協會表示，最新的汽車產量數據，顯示英國該產業已連續 15 個月的下降。SMMT 表示，除了需要應對不斷升級的國際貿易緊張局勢和技術挑戰外，英國汽車製造商還需要預防無協議退歐，另尋求零件供應商以替代。

最新脫歐進展，英國與歐盟同意將脫歐期限推遲至 1 月 31 日，此外工黨支持強生在 12 月 12 日進行提前大選。英國國會週二晚間以 438 票對 20 票，通過強生的提前大選法案，法案接著將送交上議院審議。

Hawes 補充說：「大選最終可能會提供一定的確定性，但仍不能消除不達成協議的潛在威脅。」