沖繩首里城燒毀引全球關注 故宮：全面檢視防災設備

日本沖繩世界遺產首里城今 (31) 日凌晨陷入火海，木造建築的正殿、南北殿等共 4200 平方公尺全都燒毀，引發全球關注。台北故宮院長吳密察表示，故宮南院 8 月時也曾發生火警意外，之後會全面檢視北院、南院的防災設備。

立法院教委會今日針對「新故宮 - 故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，邀請故宮院長吳密察進行專題報告並備質詢。立委提及沖繩首里城今晨遭遇祝融令人震驚，故宮南院 8 月時也曾發生火警意外，質疑南北兩院救災的 SOP 是否須改進修正。

對此，吳密察指出，8 月南院發生火警後，就全面檢視故宮的防災措施，包括火警、水災及電源設備等，全部管線完全進行檢視，之後會繼續檢視故宮的防災設備，避免傷害再度發生。

另外，針對新故宮計畫欲將行政大樓改為典藏大樓，旁邊的故宮晶華餐廳，是否評估過油煙出風口對文物品質的影響。吳密察表示，非常重視故宮餐廳的油煙問題，從一開始餐廳設置就把油煙問題都考量在內，但仍會再度進行專業的評估報告。

根據日媒報導，今天凌晨 2 點 40 分 (台灣時間 1 點 40 分)，消防單位接獲通報首里城發生火警，火勢延燒超過 6 小時，包括正殿、南北殿等 6 個宮殿主體共計 4200 平方公尺全被燒毀，那霸市長城間幹子表示，當地的歷史象徵及文化財付之一炬，讓人相當心痛。

琉球王國時代的王宮首里城，不僅是聯合國的世界遺產，也是沖繩人的精神象徵，大約在 500 年前興建，1933 年被日本政府指定為國寶，但在太平洋戰爭沖繩戰役中被燒毀，後來經過漫長的重建復原工作，當時使用的木材還是從台灣運去的，首里城遭大火吞噬，不僅讓沖繩人心痛落淚，也引發全球關注。

根據官方調查，2018 年沖繩共接待近 89 萬人次的台灣遊客，居外國人之首，年增 13%，近年首里城幾乎是台灣自由行、團體旅行造訪沖繩必遊的景點之一，台灣旅行社表示，之後將會更換其他景點替代，預期沖繩觀光業可能將受到不小衝擊。