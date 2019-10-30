華為手機中國制霸 第三季市占逾4成 創新高

市場研究調查機構 Canalys 今 (30) 公布 2019 年第三季中國智慧機出貨統計報告。內容顯示華為第三季獨霸中國智慧手機市場，主要品牌大廠只有華為逆勢大幅增長 66%，其它品牌廠表現最佳者，其衰退幅度也從二成起跳。

資料來源: Canalys, 鉅亨網製表

報告內容稱，第三季，中國智慧手機累計出貨 9780 萬支，年減 3%。但較第二季的 9760 萬支相比，已略為增長，同時衰退幅度也在縮小。

各品牌廠出貨數量方面，華為以 4150 萬支的出貨量排名第一，年增率則躍增 66%，同時也連續六季出現兩位數增長，市占率更來到 42.4% 的新高。在華為的強勁表現下，其餘品牌大廠 Oppo、Vivo、小米和 Apple 出貨進一步下滑。

它們的合併市占率只占市場 50%，低於 2019 年第二季的 54% 和 2018 年第三季度 64%。

第三季，Apple 出貨量大跌 360 萬支，僅出貨 780 萬支 iPhone，其中，9 月上市的新款 iPhone 11 出貨比重為 40%，總體來看可以說是 Apple 這 5 年來在中國繳出最差的一份成績單。

Canalys 指出華為與其他廠商在中國市場已經拉開巨大差距，華為的市占率比排名第二名的 vivo 高出 25%。

有鑑於華為在 5G 網路布局和電信商建立的緊密合作關係，再配合其擁有能與中國網路系統兼容的 5G 晶片組等關鍵零組件的控制權，華為在中國市場地位將會在 5G 世代更加鞏固。

這給 OPPO、vivo 和小米帶來巨大營運壓力，他們要在中國市場有所突破顯得非常困難。

此外，Canalys 進一步指出，Apple 今年在中國市場所下的功夫比過去更加充分，推出低價高 C/P 值的 iPhone11，證明對中國消費者而言是非常重要。

iPhone 11 由於推出在第三季底，還看不出其影響力，但隨著 iPhone11 重新回到消費者目光，第四季中國手機市場或許有機會出現不同的變化。

