三星擴大手機ODM訂單至中國 韓國中小供應商憂掉單

根據韓媒報導指出，韓國產業官員表示，正為三星提供智慧手機零組件的韓國中小企業擔心，受到成本考量因素，三星正加速將手機零組件下單給中國製造商。

韓國官員表示，未來三星可能將 6000 萬支手機的生產訂單轉給中國製造商，除了降低生產成本外，也能更有效地在新興市場與中國智慧手機品牌廠做競爭。

根據業內人士透露，轉單給中國 ODM 廠的手機訂單都是中、低階種類，如 Galaxy M 和 Galaxy A 系列等，而轉單數量將占三星每年 3 億支智慧手機出貨量的 20%。

近年，三星一直在擴大其 ODM 外包規模。去年，該公司向中國 ODM 廠外包 300 萬台智慧手機，其中包括 Galaxy A6s，今年還將向中國 ODM 廠下單 3000 萬到 4000 萬支。

三星對於下單給中國 ODM 廠的實際數量拒絕評論，但表示，由於低階機型之間的產品競爭日益激烈，三星正試圖擴大與 ODM 廠的合約是事實。

此舉主要是為了有效利用三星的資源和陣容，因此三星會在一些特別的機型中採取 ODM。

三星 IT 和行動通信部門主管 Koh Dong-jin 則表示售價低於 150 美元的智慧手機市場競爭激烈，三星自行生產已不符合成本效益。如果產品的競爭力不受影響，Koh Dong-jin 認為有限程度的 ODM 是正確的方式。

(圖片: AFP)

但韓國擔心的是手機市場競爭壓力只會越來越高，在成本壓力之下也難保 ODM 不會走向中高階智慧手機發展，最後恐怕只能留得住旗艦機種在韓國本土製造。

三星去年 9 月與聞泰科技簽署 ODM 合約，今年 7 月則與華擎簽署 ODM 合約。聞泰和華擎是中國最大的 ODM 手機製造商，聞泰的客戶包括華為、小米和聯想。

韓國國內的零組件供應商對三星此舉表達擔憂。三星的一個合作夥伴協會最近成立一個工作小組，以解決三星可能的 ODM 轉單問題，據了解該小組將聯繫中國 ODM 公司為其繼續供應零組件。

Hanwha Investment & Securities 分析師 Kim Joon-hwan 指出，若三星將 7000 萬支智慧手機外包給海外 ODM 後，韓國國內相關供應商可能損失約 29 億美元。

