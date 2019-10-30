豐田汽車集團前三季全球累計銷量奪冠！

日本汽車製造業龍頭豐田汽車 (7203-JP)，週三 (30 日) 公布了集團 (包含大發工業及日野汽車) 在 2019 年 1 ~ 9 月期間，於全球市場的銷售合計台數。數量達 805 萬 6884 輛，較去年同期增加 2.2%，也超越了德國福斯集團 (VOWG_p-DE) 的同期成績 (800 萬 5300 輛)，稱霸全球車壇。這也是豐田汽車集團的全球銷售台數，首度在 1 ~ 9 月期間突破 800 萬輛大關。

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2019 年 1 ~ 9 月，日本豐田汽車集團在這段期間的海外銷售成績，幾乎和去年同期維持著相同水準，而在日本國內市場則是增加了 7.1% 至 184 萬 3513 輛。

而德國福斯汽車於 10 月 18 日所公布的同期 (2019 年 1 ~ 9 月) 全球銷量當中，在最大的中國市場減少了 2.8%，北美市場也同樣出現減少，整體而言較去年同期衰退了 1.5%。

此外，在今年上半年度 (2019 年 4 ~ 9 月)，豐田汽車集團的全球銷量較去年同期增加 3.1% 至 545 萬 4430 輛，連續 4 年刷新上半年度的史上最佳紀錄。若光看豐田汽車本身 (包含豪華車品牌 LEXUS) 表現，全球銷量年增 3.2%。在日本市場表現，因今年重回日本車市的 SUV 車款「RAV4」大受歡迎，還有 10 月增稅前的需求量大增，銷量年增 10.8%。中國市場也在 LEXUS 及新型車款的帶動下，增長了 8.9%。

而日本其它汽車製造廠也在週三 (30 日)，公布了今年上半年度 (2019 年 4 ~ 9 月) 的全球銷售成績。本田 (7267-JP) 由於在中國推出的新款油電車 (HV) 受到市場歡迎，整體銷量年增 2% 至 264 萬輛。

日產 (7201-JP) 因新車尚未上市，全球銷量減少 7% 至 253 萬 461 輛。屬同個汽車聯盟的三菱汽車 (7211-JP) 也出現 0.4% 的微幅衰退，數量為 59 萬 1889 輛。

鈴木 (7269-JP) 在上半年度減少 17.2% 至 740 萬 7895 輛，出現近 6 年來的首度衰退。在主要市場印度，因車貸審核趨嚴等影響，年減 26.5%，是近 8 年來首度遜於去年同期。

馬自達 (7261-JP) 也出現近 8 年來的首度減少，年減 8.2% 至 73 萬 550 輛。原因在於美中兩國車市放緩，轎式車款在美國市場的銷售成績低迷，還有在中國市場的新車投入出現延誤等。

速霸陸 (7270-JP) 在北美市場持續熱銷，較去年同期增加 0.6% 至 54 萬 5375 輛，更新了過去最高紀錄。不過 9 月在美國市場的銷量年減 9.4% 至 5 萬 1659 輛，出現近 8 年 (94 個月) 來的首度衰退。