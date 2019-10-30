三星尚未放棄可疊設備顯示器技術 已著手研發新款可摺疊設備

在近期舉行的開發者大會上，三星展示了一款新型可折疊手機的概念影像。而該公司似乎仍致力於可折疊設備相關技術的發展。

三星尚未對此概念商品命名，該產品的特徵主要為可折疊的顯示器，可使設備對折，乍看與傳統的翻蓋手機頗為相似。

三星的研發團隊負責人 Hyesoon Jeong 在開發者大會表示：「我們正在致力於研發此種全新的設備，讓它不僅可以輕鬆地收納進口袋，更可以改變使用者過往使用手機的方式」。該商品背後的概念主要基於三星的可折疊智慧型手機技術，並就其精巧性做提升。

三星釋出可折疊設備的概念影像 (圖片: Samsung)

三星對該設備並沒有多作詳細說明，包括其涉及的硬體、公司改進可折疊顯示技術的細節以及何時推出該設備的相關計劃。

而三星也利用此次機會作為媒介，針對即將推出的 Android One UI 更新做說 明。 Jeong 解釋說：「作為可折疊設備的先驅，我們了解每種創新的外形都需要搭配創新的使用者體驗」

自今年首次推出 Galaxy Fold 以來，三星持續努力改善其 Android 使用者界面，而該公司目前也正在開發 One UI2。

One UI2 將包含更直觀的資訊，便於單手使用的可行性以及作業系統在色彩呈現上的升級。除了動畫圖標 (Animated Icons) 外，也將有全黑模式。

儘管 Galaxy Fold 在螢幕上的相關問題仍不少，但顯然就目前來看，三星還未準備放棄其可折疊顯示器技術。