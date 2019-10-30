製造業疲勢蔓延 德國10月失業人數回升至6000人

德國製造業表現疲弱不振，在近兩月 PMI 數據持續探底的情況下，失業率再度恢復上升勢頭。

根據德國聯邦勞工局發布數據，10 月份失業人數較上月增加 6000 人，高於預期的 3000 人，目前失業率維持在 5% 歷史低點，此前相關調查指出，隨著德國製造業緩勢加劇，該國就業增長正以近十年最快速度下滑。

德國 10 月失業人數回升至 6000 人 (圖：Bloomberg)

全球貿易保護主義的不確定性，充分打擊製造業情緒，德國汽車工業近年來逐漸朝向電動化發展。儘管目前為止國內消費保持穩定，外界普遍擔憂，製造業疲軟表現將推升工廠裁員人數，最終恐蔓延至服務業。

工會表示，10 月失業人數上升大多受到經濟增長勢頭放緩影響，導致工廠對工人的需求減少、職缺數量下滑。

德國宏觀經濟政策研究所 (IMK) 上月發布經濟狀況月度報告指出，德國經濟陷入經濟衰退的可能性接近 60%，作為歐洲最大經濟體，市場也開始出現呼籲政府祭出刺激措施的呼聲，一些政府官員亦考慮轉變政策立場，為歐洲央行 (ECB) 增加實施寬鬆貨幣政策的壓力。

不過，梅克爾 (Angela Merkel) 政府依舊堅定其預算平衡政策，並拒絕回應外界對實施財政刺激以應對經濟放緩的呼籲，這一立場也獲得德國央行總裁 Jens Weidmann 的支持。

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