汽車業新巨頭誕生?傳飛雅特與PSA集團談合併計劃

據外電報導，知情人士在週二 (29 日) 表示，飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 與法國寶獅 (Peugeot) 母公司寶獅雪鐵龍集團 (PSA) 正在商討合併事宜，若兩方合併，將會創建出一家市值近 500 億美元的汽車巨頭，消息傳出後，飛雅特在美國交易市場中上漲超過 7.5%。

飛雅特股價走勢 (圖片 ：谷歌)

隨著成本壓力增加，以及汽車市場的成長放緩，全球幾家汽車大廠正致力重組業務，以應對經濟環境中的挑戰。消息人士指出，FCA 與寶獅雪鐵龍正在商討合併計畫，其中一個選項是兩方各持股 50% 合併交易。

幾年來，FCA 持續尋找合併夥伴，在先前，和法國汽車製造商雷諾 (Renault) 就合併或合作一事進行協商，顯示出當前汽車業在監管加大、銷量下滑且成本持續增加的情況下，與其他公司合併便成了未來發展的必要之舉。對 FCA 而言，與雷諾的合作有助於籌集開發電動車與自駕車的資源。然而在日前，由於雷諾汽車大股東法國政府的介入，FCA 撤回了併購提案。

FCA 持續面臨著越來越多的壓力，必須投資潔淨能源汽車技術。該公司本月初披露，由於未能達到美國燃油效率標準，將面臨 7900 萬美元的罰款。FCA 同意向美國電動汽車製造商特斯拉支付數億歐元購買碳排放額度，以在 2022 年之前遵守歐洲排放標準。

分析師認為，FCA 與寶獅雪鐵龍很有可能達成協議。「我們認為，FCA 和 PSA 的合併比以前和雷諾的交易更具邏輯性，並且成功的可能性更大。」伯恩斯坦分析師 Max Warburton 在給客戶的一份報告中寫道。