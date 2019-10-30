本田與日立合作 將共組日本第三大汽車零件廠

《日本經濟新聞》報導，日立製作所 (6501-JP) 與本田汽車 (7267-JP) 旗下的三家汽車零件製造廠，未來將進行合併且成立一家新公司。新公司將由日立出資近 7 成，其餘部分則由本田負責。在新公司成立後，將成為日本第三大的汽車零件公司，僅次於豐田汽車 (7203-JP) 系列的 DENSO(6902-JP) 及愛信精機 (Aisin)(7259-JP)。

(圖片：Investing.com)

傳出進行合併的企業，包括日立製作所的完全子公司「日立汽車系統」(Hitachi Automotive Systems, Ltd.)，以及本田汽車持股最多的「京濱」(Keihin)(7251-JP)、「Showa」(7274-JP)、「日信工業」(7230-JP) 等，共四家公司。

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在新公司成立後，除可降低研發及生產成本，在自動駕駛及未來技術的開發等，也可望變得更加迅速。日媒表示，日立打算持有新公司近 7 成的股份。預估未來新公司的營收，將達 1.7 兆日圓左右規模。

近年來，日立不停的對集團企業進行整頓。在 2018 年底，日立就將旗下以汽車導航作為營運重心的「Clarion」，賣給法國汽車零件大廠「Faurecia」。在 2017 年時，日立汽車系統也與本田合作，共同成立研發及製造電動車 (EV) 動力馬達的新公司。

汽車業在「CASE」(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 這股新潮流的影響下，面臨著前所未有的巨變。這次日立與本田的合作，或許也是為了繼續生存下去的必要手段。