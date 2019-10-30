[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/29 108/10/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.45580 10.45080 0.00500 0.04784 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.16840 10.16380 0.00460 0.04526 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.52550 10.51940 0.00610 0.05799 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.24680 10.24120 0.00560 0.05468 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.17550 10.17190 0.00360 0.03539 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.31070 10.30690 0.00380 0.03687 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.16370 10.15990 0.00380 0.03740 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.23000 10.22320 0.00680 0.06652 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.91980 9.91590 0.00390 0.03933 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.91910 9.91520 0.00390 0.03933 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.91100 9.90750 0.00350 0.03533 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.90910 9.90560 0.00350 0.03533 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.12910 10.12530 0.00380 0.03753 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.12920 10.12510 0.00410 0.04049 大華銀多元特別收益平衡基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.94230 40.12520 -0.18290 -0.45582 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.89160 10.89350 -0.00190 -0.01744 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.68810 10.68990 -0.00180 -0.01684 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.79270 10.79450 -0.00180 -0.01668 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.67930 10.68130 -0.00200 -0.01872 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.83940 40.00620 -0.16680 -0.41694 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.43000 22.16000 0.27000 1.21841 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.55000 22.80000 0.75000 3.28947 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.14680 41.31910 -0.17230 -0.41700 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.66170 38.73000 -0.06830 -0.17635 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.97960 9.98150 -0.00190 -0.01904 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.57420 10.57510 -0.00090 -0.00851 中國信託台灣活力基金 14.09000 14.20000 -0.11000 -0.77465 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.30600 10.28310 0.02290 0.22270 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.04230 10.04720 -0.00490 -0.04877 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.86430 8.86870 -0.00440 -0.04961 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.52140 10.51890 0.00250 0.02377 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26020 9.25800 0.00220 0.02376 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.20680 11.21970 -0.01290 -0.11498 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.42330 9.43400 -0.01070 -0.11342 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12420 11.07350 0.05070 0.45785 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.61020 9.56650 0.04370 0.45680 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.84680 39.87370 -0.02690 -0.06746 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.60160 44.06680 -0.46520 -1.05567 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 40.49390 40.87810 -0.38420 -0.93987 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.16930 46.44490 -0.27560 -0.59339 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.77290 47.01740 -0.24450 -0.52002 中國信託智能運動基金-台幣 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 中國信託智能運動基金-美元 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05260 11.05250 0.00010 0.00090 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.30230 10.31300 -0.01070 -0.10375 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.35640 9.36610 -0.00970 -0.10356 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70000 10.70440 -0.00440 -0.04110 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71790 9.72190 -0.00400 -0.04114 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.70930 39.74900 -0.03970 -0.09988 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.26050 40.37250 -0.11200 -0.27742 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.72620 43.12350 -0.39730 -0.92131 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.22170 44.47330 -0.25160 -0.56573 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.24690 44.49640 -0.24950 -0.56072 元大2001基金 70.69000 70.89000 -0.20000 -0.28213 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.56930 46.87780 -0.30850 -0.65809 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.48870 44.62560 -0.13690 -0.30677 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.09000 20.92000 0.17000 0.81262 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79220 11.78980 0.00240 0.02036 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48910 10.51400 -0.02490 -0.23683 元大上證50基金 32.84000 33.01000 -0.17000 -0.51500 元大大中華TMT基金-人民幣 11.73000 11.43000 0.30000 2.62467 元大大中華TMT基金-新台幣 10.09000 9.86000 0.23000 2.33266 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.51000 13.40000 0.11000 0.82090 元大大中華價值指數基金-美元 12.32500 12.24300 0.08200 0.66977 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.49400 16.39500 0.09900 0.60384 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.67400 11.57800 0.09600 0.82916 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.83900 10.77800 0.06100 0.56597 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.03000 0.01000 0.33003 元大中國平衡基金-新台幣 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.89730 44.89750 -0.00020 -0.00045 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.10200 11.09570 0.00630 0.05678 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06580 10.06010 0.00570 0.05666 元大中國機會債券基金-新台幣 9.85680 9.87660 -0.01980 -0.20047 元大巴西指數基金 7.25500 7.18600 0.06900 0.96020 元大日經225基金 29.26000 29.12000 0.14000 0.48077 元大台商收成基金 24.31000 24.40000 -0.09000 -0.36885 元大台灣50單日反向1倍基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 元大台灣50單日正向2倍基金 46.85000 46.65000 0.20000 0.42872 元大台灣中型100基金 35.31000 35.54000 -0.23000 -0.64716 元大台灣加權股價指數基金 27.74100 27.71100 0.03000 0.10826 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 元大台灣卓越50基金 89.81000 89.29000 0.52000 0.58237 元大台灣金融基金 19.08000 19.05000 0.03000 0.15748 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.94000 32.99000 -0.05000 -0.15156 元大台灣高股息基金 27.55000 27.63000 -0.08000 -0.28954 元大台灣電子科技基金 40.51000 40.39000 0.12000 0.29710 元大全球ETF成長組合基金 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 元大全球ETF穩健組合基金 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 24.14000 23.89000 0.25000 1.04646 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027 元大全球不動產證券化基金-美元 13.00000 13.03200 -0.03200 -0.24555 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.51000 -0.05000 -0.76805 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.07000 7.09000 -0.02000 -0.28209 元大全球股票入息基金-美元配息 8.46900 8.41300 0.05600 0.66564 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.31000 8.26000 0.05000 0.60533 元大全球新興市場精選組合基金 13.57000 13.48000 0.09000 0.66766 元大全球農業商機基金 17.21000 17.07000 0.14000 0.82015 元大印尼指數基金 9.48500 9.46200 0.02300 0.24308 元大多多基金 19.09000 19.08000 0.01000 0.05241 元大多福基金 57.42000 57.55000 -0.13000 -0.22589 元大亞太成長基金 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39380 9.40090 -0.00710 -0.07552 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46340 7.46900 -0.00560 -0.07498 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.16200 9.15900 0.00300 0.03275 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.32400 10.34600 -0.02200 -0.21264 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22150 10.21880 0.00270 0.02642 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.52180 10.52200 -0.00020 -0.00190 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20200 10.20220 -0.00020 -0.00196 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.42680 10.43440 -0.00760 -0.07284 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.11140 10.11880 -0.00740 -0.07313 元大卓越基金 44.74000 44.86000 -0.12000 -0.26750 元大店頭基金 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 元大美元貨幣市場基金-美元 10.54270 10.54210 0.00060 0.00569 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72480 9.74010 -0.01530 -0.15708 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.13720 32.16890 -0.03170 -0.09854 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.06140 43.52100 -0.45960 -1.05604 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.09750 15.94210 0.15540 0.97478 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 23.85290 24.34390 -0.49100 -2.01693 元大美國政府7至10年期債券基金 41.96510 42.14280 -0.17770 -0.42166 元大高科技基金 22.65000 22.79000 -0.14000 -0.61430 元大得利貨幣市場基金 16.35500 16.35470 0.00030 0.00183 元大得寶貨幣市場基金 12.05330 12.05310 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.62000 11.74000 -0.12000 -1.02215 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697 元大富櫃50基金 14.08000 14.22000 -0.14000 -0.98453 元大華夏中小基金 7.52000 7.45000 0.07000 0.93960 元大新中國基金-人民幣 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 元大新中國基金-美元 9.45000 9.40700 0.04300 0.45711 元大新中國基金-新台幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 元大新主流基金 27.60000 27.67000 -0.07000 -0.25298 元大新東協平衡基金-美元 9.44800 9.44200 0.00600 0.06355 元大新東協平衡基金-新台幣 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.35570 11.30740 0.04830 0.42715 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19390 10.16950 0.02440 0.23993 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.58450 11.56500 0.01950 0.16861 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.40880 9.39300 0.01580 0.16821 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.68960 10.69800 -0.00840 -0.07852 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83260 9.84030 -0.00770 -0.07825 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76360 10.77970 -0.01610 -0.14935 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.91000 9.92490 -0.01490 -0.15013 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.15840 10.16890 -0.01050 -0.10326 元大新興亞洲基金 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.93700 9.92340 0.01360 0.13705 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.09410 9.08170 0.01240 0.13654 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.12300 10.11650 0.00650 0.06425 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.28170 9.27570 0.00600 0.06469 元大萬泰貨幣市場基金 15.18960 15.18940 0.00020 0.00132 元大經貿基金 40.13000 40.22000 -0.09000 -0.22377 元大實質多重資產基金-人民幣 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 元大實質多重資產基金-美元 8.41200 8.45400 -0.04200 -0.49681 元大實質多重資產基金-新台幣 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 元大滬深300單日反向1倍基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.92000 21.81000 0.11000 0.50436 元大摩臺基金 41.96000 41.77000 0.19000 0.45487 元大標普500基金 28.23000 28.10000 0.13000 0.46263 元大標普500單日反向1倍基金 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 元大標普500單日正向2倍基金 37.76000 37.38000 0.38000 1.01659 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.82000 20.85000 -0.03000 -0.14388 元大標智滬深300基金 18.07000 18.16000 -0.09000 -0.49559 元大歐洲50基金 25.71000 25.70000 0.01000 0.03891 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.00350 8.97510 0.02840 0.31643 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31440 10.31420 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 17.21000 17.19000 0.02000 0.11635 日盛上選基金(A類型) 40.00000 40.22000 -0.22000 -0.54699 日盛上選基金(I類型) 40.00000 40.22000 -0.22000 -0.54699 日盛小而美基金 20.98000 21.13000 -0.15000 -0.70989 日盛中國內需動力基金 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 日盛日盛基金 13.75000 13.87000 -0.12000 -0.86518 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 日盛全球抗暖化基金 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.69940 10.69370 0.00570 0.05330 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41190 9.40690 0.00500 0.05315 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33540 10.33460 0.00080 0.00774 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.09270 9.09190 0.00080 0.00880 日盛全球智能車基金(美元) 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 日盛亞洲機會基金 7.37000 7.34000 0.03000 0.40872 日盛首選基金 19.84000 19.90000 -0.06000 -0.30151 日盛高科技基金 21.09000 21.19000 -0.10000 -0.47192 日盛貨幣市場基金 14.86290 14.86270 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 47.52000 47.95000 -0.43000 -0.89677 日盛精選五虎基金 40.09000 40.26000 -0.17000 -0.42226 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.57120 13.57100 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 36.16000 36.53000 -0.37000 -1.01287 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.01000 9.76000 0.25000 2.56148 台新MSCI中國基金 19.88000 19.64000 0.24000 1.22200 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.31000 20.10000 0.21000 1.04478 台新大眾貨幣市場基金 14.24810 14.24790 0.00020 0.00140 台新中國通基金 53.25000 53.73000 -0.48000 -0.89336 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59460 0.58300 0.01160 1.98971 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.14000 17.80000 0.34000 1.91011 台新中國精選中小基金-美元 0.34470 0.33990 0.00480 1.41218 台新中國精選中小基金-新台幣 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482 台新主流基金 26.35000 26.46000 -0.11000 -0.41572 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.66000 24.79000 -0.13000 -0.52441 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81170 0.81560 -0.00390 -0.47818 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.22000 17.31000 -0.09000 -0.51993 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56550 0.56820 -0.00270 -0.47518 台新台灣中小基金 40.77000 41.22000 -0.45000 -1.09170 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.26980 11.32040 -0.05060 -0.44698 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.17450 10.22330 -0.04880 -0.47734 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.88540 11.94250 -0.05710 -0.47812 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03040 10.00960 0.02080 0.20780 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34080 11.31720 0.02360 0.20853 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.61590 8.60990 0.00600 0.06969 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28710 0.28670 0.00040 0.13952 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.84370 12.83470 0.00900 0.07012 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.42280 0.42220 0.00060 0.14211 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.44000 38.51000 -0.07000 -0.18177 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.59000 41.75000 -0.16000 -0.38323 台新真吉利貨幣市場基金 11.14470 11.14460 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 34.37370 34.55730 -0.18360 -0.53129 台新智慧生活基金-美元 10.71640 10.64260 0.07380 0.69344 台新智慧生活基金-新台幣 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10510 8.10880 -0.00370 -0.04563 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.21340 8.22310 -0.00970 -0.11796 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.34420 9.34850 -0.00430 -0.04600 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47940 9.49060 -0.01120 -0.11801 台新新興市場債券基金(A類型) 11.54070 11.58250 -0.04180 -0.36089 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37160 0.37270 -0.00110 -0.29514 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07180 8.10110 -0.02930 -0.36168 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27450 0.27530 -0.00080 -0.29059 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.34000 0.03000 0.56180 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.24000 22.30000 -0.06000 -0.26906 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.57700 10.55700 0.02000 0.18945 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08660 10.08620 0.00040 0.00397 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.07210 10.07640 -0.00430 -0.04267 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.73190 10.71170 0.02020 0.18858 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.22480 10.22440 0.00040 0.00391 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.21190 10.21620 -0.00430 -0.04209 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.57970 42.91230 -0.33260 -0.77507 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.77480 42.09530 -0.32050 -0.76137 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.49110 39.54110 -0.05000 -0.12645 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.02910 38.43360 -0.40450 -1.05246 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.27430 38.37980 -0.10550 -0.27488 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43870 11.43640 0.00230 0.02011 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83690 9.83160 0.00530 0.05391 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29730 9.29790 -0.00060 -0.00645 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.06280 11.06360 -0.00080 -0.00723 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.56860 7.56640 0.00220 0.02908 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07400 9.07130 0.00270 0.02976 永豐中小基金 56.66000 57.04000 -0.38000 -0.66620 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83880 1.83810 0.00070 0.03808 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.61360 2.61250 0.00110 0.04211 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07650 8.07060 0.00590 0.07310 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12380 11.11580 0.00800 0.07197 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.13000 5.08000 0.05000 0.98425 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.24000 22.00000 0.24000 1.09091 永豐主流品牌基金 19.33000 19.31000 0.02000 0.10357 永豐永豐基金 35.79000 36.08000 -0.29000 -0.80377 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.87370 8.89370 -0.02000 -0.22488 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.50380 9.52520 -0.02140 -0.22467 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.64460 8.66950 -0.02490 -0.28721 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.26220 9.28890 -0.02670 -0.28744 永豐亞洲民生消費基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 永豐南非幣2021保本基金 14.38740 14.38420 0.00320 0.02225 永豐美國大型500股票ETF基金 20.07000 19.97000 0.10000 0.50075 永豐貨幣市場基金 13.96230 13.96210 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16640 2.16620 0.00020 0.00923 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72060 2.72040 0.00020 0.00735 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66820 7.66500 0.00320 0.04175 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.92290 10.91840 0.00450 0.04121 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00620 7.01180 -0.00560 -0.07987 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41210 11.42120 -0.00910 -0.07968 永豐臺灣加權ETF基金 56.64000 58.11000 -1.47000 -2.52969 永豐領航科技基金 42.37000 42.43000 -0.06000 -0.14141 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 45.43000 45.89000 -0.46000 -1.00240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.97900 11.97820 0.00080 0.00668 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76820 9.76480 0.00340 0.03482 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.50640 10.50280 0.00360 0.03428 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85340 9.84940 0.00400 0.04061 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.41600 10.41180 0.00420 0.04034 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.83000 9.82450 0.00550 0.05598 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.69540 10.68950 0.00590 0.05519 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86550 9.85980 0.00570 0.05781 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.50070 10.49460 0.00610 0.05813 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.33000 11.23000 0.10000 0.89047 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.38000 15.29000 0.09000 0.58862 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.47000 19.36000 0.11000 0.56818 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.61000 19.49000 0.12000 0.61570 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.89370 9.90360 -0.00990 -0.09996 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.02560 10.03560 -0.01000 -0.09965 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.86950 9.88130 -0.01180 -0.11942 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.92170 9.93360 -0.01190 -0.11980 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.87330 9.88530 -0.01200 -0.12139 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.18590 10.19830 -0.01240 -0.12159 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.88390 9.89590 -0.01200 -0.12126 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01550 10.02780 -0.01230 -0.12266 兆豐國際生命科學基金 14.44000 14.32000 0.12000 0.83799 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.45800 10.45280 0.00520 0.04975 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.83320 10.82190 0.01130 0.10442 兆豐國際全球基金 31.27000 31.07000 0.20000 0.64371 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.55210 10.55160 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.09730 10.11200 -0.01470 -0.14537 兆豐國際國民基金 24.99000 25.14000 -0.15000 -0.59666 兆豐國際第一基金 15.04000 15.20000 -0.16000 -1.05263 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71470 10.71670 -0.00200 -0.01866 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10340 8.10490 -0.00150 -0.01851 兆豐國際萬全基金 22.61000 22.81000 -0.20000 -0.87681 兆豐國際電子基金 29.19000 29.55000 -0.36000 -1.21827 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.75000 23.70000 0.05000 0.21097 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.49000 14.50000 -0.01000 -0.06897 兆豐國際豐台灣基金 38.64000 38.97000 -0.33000 -0.84681 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57850 12.57830 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.01000 9.88000 0.13000 1.31579 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.10000 9.97000 0.13000 1.30391 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.83130 9.82930 0.00200 0.02035 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.89220 9.88960 0.00260 0.02629 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78920 9.79210 -0.00290 -0.02962 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.88680 9.88430 0.00250 0.02529 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 10.03760 10.03360 0.00400 0.03987 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.83160 9.82950 0.00210 0.02136 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.89420 9.89170 0.00250 0.02527 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79700 9.79990 -0.00290 -0.02959 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.89110 9.88860 0.00250 0.02528 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 10.04560 10.04160 0.00400 0.03983 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 11.02350 11.01490 0.00860 0.07808 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.70390 10.69740 0.00650 0.06076 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.99880 10.99040 0.00840 0.07643 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.59010 10.58220 0.00790 0.07465 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.77010 10.76350 0.00660 0.06132 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.72550 10.71730 0.00820 0.07651 合庫台灣基金 13.21000 13.39000 -0.18000 -1.34429 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71650 11.71630 0.00020 0.00171 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.89880 12.89330 0.00550 0.04266 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.46760 11.46250 0.00510 0.04449 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.23410 12.22930 0.00480 0.03925 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03530 8.03520 0.00010 0.00124 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.41480 9.41070 0.00410 0.04357 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.13970 9.13560 0.00410 0.04488 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77180 8.76840 0.00340 0.03878 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26150 9.25740 0.00410 0.04429 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 合庫全球新興市場基金 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 合庫貨幣市場基金 10.18940 10.18920 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96070 9.96280 -0.00210 -0.02108 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.37540 10.37720 -0.00180 -0.01735 合庫新興多重收益基金A類型 10.47550 10.48200 -0.00650 -0.06201 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.17140 12.17340 -0.00200 -0.01643 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.60600 15.60950 -0.00350 -0.02242 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63160 8.63340 -0.00180 -0.02085 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48710 9.48860 -0.00150 -0.01581 合庫新興多重收益基金B類型 7.76960 7.77450 -0.00490 -0.06303 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61370 8.61510 -0.00140 -0.01625 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58400 10.58600 -0.00200 -0.01889 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.28000 12.14000 0.14000 1.15321 安本標準兩岸價值基金 美元 11.75000 11.63000 0.12000 1.03181 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.76000 11.64000 0.12000 1.03093 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21190 10.21150 0.00040 0.00392 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18690 10.18730 -0.00040 -0.00393 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.72960 9.70760 0.02200 0.22663 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15370 10.15760 -0.00390 -0.03839 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.30390 10.30350 0.00040 0.00388 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.27260 10.27300 -0.00040 -0.00389 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.79590 9.77370 0.02220 0.22714 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22210 10.22600 -0.00390 -0.03814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28300 11.28120 0.00180 0.01596 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88790 9.87150 0.01640 0.16613 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.68690 9.67780 0.00910 0.09403 安聯中國東協基金 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091 安聯中國策略基金-美元 13.04000 12.96000 0.08000 0.61728 安聯中國策略基金-新臺幣 16.79000 16.70000 0.09000 0.53892 安聯中華新思路基金-人民幣 16.99000 16.87000 0.12000 0.71132 安聯中華新思路基金-美元 15.42000 15.28000 0.14000 0.91623 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.34000 14.23000 0.11000 0.77301 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.54000 36.83000 -0.29000 -0.78740 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.78000 10.86000 -0.08000 -0.73665 安聯台灣科技基金 59.41000 59.82000 -0.41000 -0.68539 安聯台灣貨幣市場基金 12.56850 12.56830 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 42.72000 42.84000 -0.12000 -0.28011 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87120 10.88230 -0.01110 -0.10200 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.86530 15.88740 -0.02210 -0.13910 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80990 9.82350 -0.01360 -0.13844 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.92540 9.93880 -0.01340 -0.13483 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 安聯四季成長組合基金-美元 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.30640 13.32170 -0.01530 -0.11485 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87470 10.88570 -0.01100 -0.10105 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88490 12.90030 -0.01540 -0.11938 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51970 9.53060 -0.01090 -0.11437 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46330 9.47280 -0.00950 -0.10029 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95270 8.96340 -0.01070 -0.11937 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.17040 10.18140 -0.01100 -0.10804 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.90180 9.91180 -0.01000 -0.10089 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13960 10.15170 -0.01210 -0.11919 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.58490 12.58170 0.00320 0.02543 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38900 11.38550 0.00350 0.03074 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96740 10.96530 0.00210 0.01915 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.53020 8.52780 0.00240 0.02814 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40330 8.40070 0.00260 0.03095 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.06570 8.06420 0.00150 0.01860 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15640 10.15500 0.00140 0.01379 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.02360 10.02170 0.00190 0.01896 安聯全球人口趨勢基金 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.81000 8.71000 0.10000 1.14811 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.89000 32.53000 0.36000 1.10667 安聯全球油礦金趨勢基金 7.65000 7.67000 -0.02000 -0.26076 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.52940 12.54330 -0.01390 -0.11082 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53260 10.54430 -0.01170 -0.11096 安聯全球新興市場基金 17.00000 16.96000 0.04000 0.23585 安聯全球農金趨勢基金 8.81000 8.71000 0.10000 1.14811 安聯全球綠能趨勢基金 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 安聯亞洲動態策略基金 22.47000 22.33000 0.14000 0.62696 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.22300 10.21850 0.00450 0.04404 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.24640 10.24190 0.00450 0.04394 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.13600 10.13170 0.00430 0.04244 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.10180 10.09750 0.00430 0.04258 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.15240 10.14800 0.00440 0.04336 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.10350 10.09910 0.00440 0.04357 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05480 10.05290 0.00190 0.01890 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15140 10.14950 0.00190 0.01872 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05480 10.05290 0.00190 0.01890 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.25340 10.25860 -0.00520 -0.05069 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.38410 10.38100 0.00310 0.02986 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.92050 10.91860 0.00190 0.01740 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.32570 10.32280 0.00290 0.02809 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.33690 10.33470 0.00220 0.02129 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.05480 10.05990 -0.00510 -0.05070 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12450 10.12140 0.00310 0.03063 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.49340 10.49070 0.00270 0.02574 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12260 10.11980 0.00280 0.02767 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15230 10.15010 0.00220 0.02167 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.17040 10.16530 0.00510 0.05017 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.39450 10.39100 0.00350 0.03368 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.14260 10.13750 0.00510 0.05031 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02410 10.02050 0.00360 0.03593 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06140 10.05620 0.00520 0.05171 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12620 10.12180 0.00440 0.04347 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04130 10.03640 0.00490 0.04882 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97420 9.97070 0.00350 0.03510 宏利台灣動力基金A類型 34.22000 34.43000 -0.21000 -0.60993 宏利台灣動力基金I類型 34.22000 34.43000 -0.21000 -0.60993 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 10.00580 10.00480 0.00100 0.01000 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.98520 9.98510 0.00010 0.00100 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.09530 10.09340 0.00190 0.01882 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 10.00110 10.00010 0.00100 0.01000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.12110 10.09680 0.02430 0.24067 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84930 9.83340 0.01590 0.16169 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56960 7.55140 0.01820 0.24101 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.45010 7.43620 0.01390 0.18692 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 宏利全球債券組合基金 13.76760 13.77220 -0.00460 -0.03340 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29920 3.29640 0.00280 0.08494 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53880 0.53830 0.00050 0.09289 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52970 12.52650 0.00320 0.02555 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.08380 11.08040 0.00340 0.03068 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52060 10.52080 -0.00020 -0.00190 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76020 8.75730 0.00290 0.03312 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38180 8.37920 0.00260 0.03103 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17770 8.17770 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.37710 8.37510 0.00200 0.02388 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03090 3.03030 0.00060 0.01980 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43470 0.43470 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.96480 12.96750 -0.00270 -0.02082 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98740 0.98730 0.00010 0.01013 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34080 7.34230 -0.00150 -0.02043 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06220 2.06180 0.00040 0.01940 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29680 0.29680 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91890 8.92070 -0.00180 -0.02018 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32550 0.32550 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.70400 13.70380 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.50000 0.04000 1.60000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.39000 11.25000 0.14000 1.24444 宏利臺灣股息收益基金A類型 28.25000 28.31000 -0.06000 -0.21194 宏利臺灣股息收益基金I類型 28.25000 28.31000 -0.06000 -0.21194 宏利澳幣保本基金 12.73500 12.73500 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 貝萊德新台幣基金 12.98560 12.98550 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 29.30000 29.29000 0.01000 0.03414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47000 11.47110 -0.00110 -0.00959 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84870 9.85860 -0.00990 -0.10042 保德信大中華基金-人民幣 10.91000 10.81000 0.10000 0.92507 保德信大中華基金-美元 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 保德信大中華基金-新台幣 30.93000 30.70000 0.23000 0.74919 保德信中小型股基金 56.31000 57.17000 -0.86000 -1.50429 保德信中國中小基金-人民幣 9.72000 9.59000 0.13000 1.35558 保德信中國中小基金-美元 9.12000 9.00000 0.12000 1.33333 保德信中國中小基金-新臺幣 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.96890 9.94860 0.02030 0.20405 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.00030 9.98220 0.01810 0.18132 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.09050 10.07010 0.02040 0.20258 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.27080 11.24800 0.02280 0.20270 保德信中國品牌基金-人民幣 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 保德信中國品牌基金-美元 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.58000 28.45000 0.13000 0.45694 保德信全球消費商機基金 19.37000 19.30000 0.07000 0.36269 保德信全球基礎建設基金 13.89000 13.99000 -0.10000 -0.71480 保德信全球資源基金 7.06000 7.08000 -0.02000 -0.28249 保德信全球醫療生化基金-美元 9.81000 9.68000 0.13000 1.34298 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.23000 31.84000 0.39000 1.22487 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74370 9.74330 0.00040 0.00411 保德信多元收益組合基金-美元累積型 11.01040 11.01010 0.00030 0.00272 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.16750 9.17390 -0.00640 -0.06976 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.34630 10.35350 -0.00720 -0.06954 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.08310 8.09460 -0.01150 -0.14207 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.25650 11.27240 -0.01590 -0.14105 保德信亞太基金 20.17000 20.05000 0.12000 0.59850 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.59510 8.60290 -0.00780 -0.09067 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.05890 12.07000 -0.01110 -0.09196 保德信店頭市場基金 40.98000 41.46000 -0.48000 -1.15774 保德信拉丁美洲基金 7.25000 7.18000 0.07000 0.97493 保德信金平衡基金 32.46000 32.50000 -0.04000 -0.12308 保德信金滿意基金 45.85000 46.02000 -0.17000 -0.36940 保德信科技島基金 30.72000 30.86000 -0.14000 -0.45366 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 9.97380 9.99860 -0.02480 -0.24803 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.92690 9.94390 -0.01700 -0.17096 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.92690 9.94390 -0.01700 -0.17096 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.91130 9.93540 -0.02410 -0.24257 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.91130 9.93540 -0.02410 -0.24257 保德信高成長基金 108.72000 109.54000 -0.82000 -0.74858 保德信貨幣市場基金 15.86640 15.86620 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.85140 10.81510 0.03630 0.33564 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.93620 10.90750 0.02870 0.26312 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.16180 11.14590 0.01590 0.14265 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.53290 10.52540 0.00750 0.07126 保德信新世紀基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09940 8.09270 0.00670 0.08279 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.39800 10.38810 0.00990 0.09530 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.68340 11.67370 0.00970 0.08309 保德信新興趨勢組合基金 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 保德信瑞騰基金 15.66540 15.66560 -0.00020 -0.00128 保德信歐洲組合基金 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.55810 9.55540 0.00270 0.02826 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.19310 10.19020 0.00290 0.02846 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.41750 9.41880 -0.00130 -0.01380 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76540 9.76720 -0.00180 -0.01843 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68770 9.68570 0.00200 0.02065 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24100 10.23940 0.00160 0.01563 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56790 9.56450 0.00340 0.03555 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01790 10.01440 0.00350 0.03495 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18750 10.18860 -0.00110 -0.01080 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86420 9.86270 0.00150 0.01521 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38480 10.38320 0.00160 0.01541 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.83260 9.82960 0.00300 0.03052 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.25470 10.25160 0.00310 0.03024 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85500 9.84930 0.00570 0.05787 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52370 10.51770 0.00600 0.05705 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75290 9.74580 0.00710 0.07285 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24120 10.23370 0.00750 0.07329 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.04710 10.04340 0.00370 0.03684 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.05120 10.04750 0.00370 0.03683 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.36690 10.36140 0.00550 0.05308 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 10.02120 10.01540 0.00580 0.05791 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 10.02160 10.01580 0.00580 0.05791 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.26520 10.26370 0.00150 0.01461 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35760 10.35370 0.00390 0.03767 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06000 10.05450 0.00550 0.05470 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99770 9.99540 0.00230 0.02301 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50000 10.49780 0.00220 0.02096 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.11190 10.10950 0.00240 0.02374 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.94650 10.94540 0.00110 0.01005 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.02670 10.02270 0.00400 0.03991 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43100 10.42670 0.00430 0.04124 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57700 10.57490 0.00210 0.01986 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.60320 10.59870 0.00450 0.04246 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46920 10.47230 -0.00310 -0.02960 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11700 10.11480 0.00220 0.02175 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.12020 10.11800 0.00220 0.02174 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.05320 10.06330 -0.01010 -0.10036 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.06010 10.06930 -0.00920 -0.09137 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.12750 10.12310 0.00440 0.04346 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.12880 10.12440 0.00440 0.04346 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.01900 10.02200 -0.00300 -0.02993 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.01960 10.02250 -0.00290 -0.02893 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11560 10.11330 0.00230 0.02274 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.23770 10.23530 0.00240 0.02345 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.17680 10.17670 0.00010 0.00098 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.53940 10.53990 -0.00050 -0.00474 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.93740 9.93290 0.00450 0.04530 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.13360 10.12910 0.00450 0.04443 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97340 1.97320 0.00020 0.01014 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86190 2.86150 0.00040 0.01398 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29030 0.29010 0.00020 0.06894 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45990 0.45970 0.00020 0.04351 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.15780 8.15740 0.00040 0.00490 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05060 12.05060 0.00000 0.00000 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74750 9.75370 -0.00620 -0.06357 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.54260 12.55090 -0.00830 -0.06613 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65550 8.65850 -0.00300 -0.03465 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18000 11.18400 -0.00400 -0.03577 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.66910 10.66240 0.00670 0.06284 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36430 10.36230 0.00200 0.01930 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.48000 20.57000 -0.09000 -0.43753 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4761.29000 4780.44000 -19.15000 -0.40059 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13470 10.13320 0.00150 0.01480 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.11350 11.11180 0.00170 0.01530 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95150 9.95430 -0.00280 -0.02813 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.40910 9.42060 -0.01150 -0.12207 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08600 10.09790 -0.01190 -0.11785 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.33800 9.35370 -0.01570 -0.16785 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.76540 9.78090 -0.01550 -0.15847 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46930 10.46300 0.00630 0.06021 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87820 5.87500 0.00320 0.05447 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.96180 10.95580 0.00600 0.05477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.04160 10.04260 -0.00100 -0.00996 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 10.00030 10.00230 -0.00200 -0.02000 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03450 10.03510 -0.00060 -0.00598 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.04160 10.04260 -0.00100 -0.00996 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 10.00030 10.00230 -0.00200 -0.02000 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03450 10.03510 -0.00060 -0.00598 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.45730 10.43660 0.02070 0.19834 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.60600 11.57680 0.02920 0.25223 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.81910 10.79180 0.02730 0.25297 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93530 8.91760 0.01770 0.19848 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.37150 9.34800 0.02350 0.25139 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.25670 9.23330 0.02340 0.25343 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26500 10.24460 0.02040 0.19913 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.87350 10.84610 0.02740 0.25263 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.85610 10.82870 0.02740 0.25303 柏瑞巨人基金-A類型 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71570 13.71550 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.34000 16.31000 0.03000 0.18394 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.28960 14.29000 -0.00040 -0.00280 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84640 12.84160 0.00480 0.03738 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.40110 13.39520 0.00590 0.04405 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.39070 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0.42209 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.12000 36.80000 0.32000 0.86957 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35900 0.35890 0.00010 0.02786 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33450 0.33430 0.00020 0.05983 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33540 0.33520 0.00020 0.05967 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98610 10.98990 -0.00380 -0.03458 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.24620 10.24970 -0.00350 -0.03415 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.27920 10.28270 -0.00350 -0.03404 國泰台灣貨幣市場基金 12.47670 12.47650 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42970 0.42910 0.00060 0.13983 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37760 0.37710 0.00050 0.13259 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45940 0.45880 0.00060 0.13078 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56810 0.56870 -0.00060 -0.10550 國泰全球高股息基金-人民幣 2.64770 2.63470 0.01300 0.49341 國泰全球高股息基金-美元 0.37510 0.37400 0.00110 0.29412 國泰全球高股息基金-新台幣 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 國泰全球高股息基金-澳幣 0.55140 0.55100 0.00040 0.07260 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50240 0.50440 -0.00200 -0.39651 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.45000 14.52000 -0.07000 -0.48209 國泰全球資源基金-美元 0.16440 0.16450 -0.00010 -0.06079 國泰全球資源基金-新台幣 5.10000 5.11000 -0.01000 -0.19569 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62290 0.61810 0.00480 0.77657 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.04000 18.91000 0.13000 0.68747 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.39000 18.26000 0.13000 0.71194 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.91090 0.90600 0.00490 0.54084 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.06000 21.08000 -0.02000 -0.09488 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 23.14000 23.11000 0.03000 0.12981 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60660 2.59450 0.01210 0.46637 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37030 0.36930 0.00100 0.27078 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31410 0.31320 0.00090 0.28736 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.29910 11.27390 0.02520 0.22353 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.58530 9.56390 0.02140 0.22376 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54060 0.54040 0.00020 0.03701 國泰亞洲成長基金-美元 0.39840 0.39730 0.00110 0.27687 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 國泰科技生化基金 41.26000 41.67000 -0.41000 -0.98392 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.72000 29.59000 0.13000 0.43934 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.08000 12.15000 -0.07000 -0.57613 國泰美國費城半導體基金 16.18000 15.92000 0.26000 1.63317 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.69380 45.16350 -0.46970 -1.04000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.45460 16.30370 0.15090 0.92556 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 24.20680 24.71580 -0.50900 -2.05941 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.99920 45.15760 -0.15840 -0.35077 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.56480 45.66550 -0.10070 -0.22052 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.21030 42.24250 -0.03220 -0.07623 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32370 0.32300 0.00070 0.21672 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.99380 9.97680 0.01700 0.17040 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.05990 10.04260 0.01730 0.17227 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32540 0.32450 0.00090 0.27735 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.03760 10.01330 0.02430 0.24268 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.12160 10.09660 0.02500 0.24761 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32610 0.32510 0.00100 0.30760 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.05850 10.02850 0.03000 0.29915 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.15300 10.12230 0.03070 0.30329 國泰紐幣2021保本基金 12.97530 12.97230 0.00300 0.02313 國泰紐幣八年期保本基金 13.34950 13.34680 0.00270 0.02023 國泰國泰基金-新台幣A 26.98000 27.17000 -0.19000 -0.69930 國泰富時中國A50基金 21.79000 21.83000 -0.04000 -0.18323 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.42050 47.71270 -0.29220 -0.61242 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35030 0.35080 -0.00050 -0.14253 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52240 0.52440 -0.00200 -0.38139 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.74070 40.77160 -0.03090 -0.07579 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.72000 20.90000 -0.18000 -0.86124 國泰新興市場基金-美元 0.38910 0.38700 0.00210 0.54264 國泰新興市場基金-新台幣 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.48160 2.47530 0.00630 0.25451 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50570 1.50180 0.00390 0.25969 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36240 0.36210 0.00030 0.08285 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22200 0.22190 0.00010 0.04507 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.84020 10.83740 0.00280 0.02584 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.45270 6.45100 0.00170 0.02635 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.96000 15.79000 0.17000 1.07663 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.71430 45.07120 -0.35690 -0.79186 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.03480 45.34300 -0.30820 -0.67971 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.55120 42.67360 -0.12240 -0.28683 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 42.56000 42.46000 0.10000 0.23552 國泰標普北美科技ETF基金 23.95000 23.71000 0.24000 1.01223 國泰歐洲精選基金-美元 0.34490 0.34480 0.00010 0.02900 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.49660 38.46390 0.03270 0.08501 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.65000 21.43000 0.22000 1.02660 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.93000 19.81000 0.12000 0.60575 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.80000 19.75000 0.05000 0.25316 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41810 0.41860 -0.00050 -0.11945 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.48150 12.49930 -0.01780 -0.14241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.67560 10.67550 0.00010 0.00094 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.57870 10.57730 0.00140 0.01324 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52000 10.52620 -0.00620 -0.05890 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24560 10.24550 0.00010 0.00098 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16660 10.16530 0.00130 0.01279 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.07340 10.07930 -0.00590 -0.05854 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05770 10.05980 -0.00210 -0.02088 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.98570 9.97850 0.00720 0.07216 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02080 10.02180 -0.00100 -0.00998 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.69170 9.69960 -0.00790 -0.08145 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92110 9.92310 -0.00200 -0.02015 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.85510 9.84800 0.00710 0.07210 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.88040 9.88140 -0.00100 -0.01012 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.55360 9.56140 -0.00780 -0.08158 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50250 11.50010 0.00240 0.02087 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75460 9.74390 0.01070 0.10981 第一金大中華基金 28.09000 28.04000 0.05000 0.17832 第一金小型精選基金 34.72000 34.96000 -0.24000 -0.68650 第一金中國世紀基金-人民幣 14.87000 14.63000 0.24000 1.64046 第一金中國世紀基金-美元 9.04180 8.90840 0.13340 1.49746 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86280 9.85290 0.00990 0.10048 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.12370 8.13010 -0.00640 -0.07872 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.53680 11.52530 0.01150 0.09978 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.68940 9.69710 -0.00770 -0.07941 第一金中概平衡基金 29.57000 29.64000 -0.07000 -0.23617 第一金台灣貨幣市場基金 15.34850 15.34830 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.94100 178.93800 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.35500 15.24680 0.10820 0.70966 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.35360 15.24550 0.10810 0.70906 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.62000 14.52000 0.10000 0.68871 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.62000 14.53000 0.09000 0.61941 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.44590 10.30710 0.13880 1.34664 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.44420 10.30540 0.13880 1.34687 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.33000 10.20000 0.13000 1.27451 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.34210 10.17940 0.16270 1.59833 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.34210 10.17930 0.16280 1.59932 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.44000 10.28000 0.16000 1.55642 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.44000 10.28000 0.16000 1.55642 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.08220 13.93240 0.14980 1.07519 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.10080 13.95090 0.14990 1.07448 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.17000 13.04000 0.13000 0.99693 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.20000 13.07000 0.13000 0.99464 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.91880 9.92300 -0.00420 -0.04233 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91120 9.91540 -0.00420 -0.04236 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43770 9.44490 -0.00720 -0.07623 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46230 9.46950 -0.00720 -0.07603 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.91010 10.91470 -0.00460 -0.04214 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.42360 10.43160 -0.00800 -0.07669 第一金全球大趨勢基金 25.17000 25.02000 0.15000 0.59952 第一金全球不動產證券化基金A 9.37850 9.41900 -0.04050 -0.42998 第一金全球不動產證券化基金B 6.42420 6.45190 -0.02770 -0.42933 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.33060 10.35010 -0.01950 -0.18840 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.33100 10.35030 -0.01930 -0.18647 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.37030 11.39160 -0.02130 -0.18698 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.37240 11.39350 -0.02110 -0.18519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64980 8.66180 -0.01200 -0.13854 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.71290 10.72770 -0.01480 -0.13796 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.23010 9.22380 0.00630 0.06830 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22850 9.22220 0.00630 0.06831 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66570 7.66480 0.00090 0.01174 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.66080 7.65990 0.00090 0.01175 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34640 8.34810 -0.00170 -0.02036 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34700 8.34860 -0.00160 -0.01916 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76970 11.76170 0.00800 0.06802 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.77030 11.76230 0.00800 0.06801 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31790 10.31670 0.00120 0.01163 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.31880 10.31760 0.00120 0.01163 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97840 14.98140 -0.00300 -0.02002 第一金亞洲科技基金 19.64000 19.50000 0.14000 0.71795 第一金店頭市場基金 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.16430 10.17830 -0.01400 -0.13755 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.16420 10.17840 -0.01420 -0.13951 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.99160 10.01260 -0.02100 -0.20974 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.99150 10.01260 -0.02110 -0.21073 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.22750 10.24160 -0.01410 -0.13767 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.24720 10.26090 -0.01370 -0.13352 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.22730 10.24150 -0.01420 -0.13865 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.05350 10.07470 -0.02120 -0.21043 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.07290 10.09360 -0.02070 -0.20508 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.05340 10.07460 -0.02120 -0.21043 第一金創新趨勢基金 23.53000 23.55000 -0.02000 -0.08493 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.41070 43.62040 -0.20970 -0.48074 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.06230 43.35880 -0.29650 -0.68383 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.82730 43.29360 -0.46630 -1.07706 第一金電子基金 37.21000 37.33000 -0.12000 -0.32146 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.31000 20.24000 0.07000 0.34585 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.74000 20.55000 0.19000 0.92457 統一大中華中小基金(人民幣) 9.24000 9.05000 0.19000 2.09945 統一大中華中小基金(美元) 8.21000 8.04000 0.17000 2.11443 統一大中華中小基金(新台幣) 12.04000 11.79000 0.25000 2.12044 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 統一大東協高股息基金(美元) 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 統一大滿貫基金-A類型 38.77000 39.08000 -0.31000 -0.79324 統一大滿貫基金-I類型 38.77000 39.08000 -0.31000 -0.79324 統一大龍印基金 15.47000 15.34000 0.13000 0.84746 統一大龍騰中國基金(人民幣) 11.00000 10.85000 0.15000 1.38249 統一大龍騰中國基金(美元) 9.81000 9.66000 0.15000 1.55280 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.04000 10.88000 0.16000 1.47059 統一中小基金 27.72000 27.94000 -0.22000 -0.78740 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01340 10.01730 -0.00390 -0.03893 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.07210 9.06630 0.00580 0.06397 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.69500 8.69490 0.00010 0.00115 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.73060 12.73560 -0.00500 -0.03926 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.49140 11.48410 0.00730 0.06357 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.97000 10.96980 0.00020 0.00182 統一台灣動力基金 21.97000 22.19000 -0.22000 -0.99144 統一全天候基金-A類型 127.41000 128.80000 -1.39000 -1.07919 統一全天候基金-I類型 128.33000 129.73000 -1.40000 -1.07916 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.49840 8.47230 0.02610 0.30806 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.99370 7.96090 0.03280 0.41201 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.90240 7.87570 0.02670 0.33902 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.26600 9.23750 0.02850 0.30853 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.72360 8.68780 0.03580 0.41207 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.61660 8.58740 0.02920 0.34003 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 統一全球債券組合基金 12.36730 12.37660 -0.00930 -0.07514 統一全球新科技基金(人民幣) 16.71000 16.45000 0.26000 1.58055 統一全球新科技基金(美元) 15.31000 15.05000 0.26000 1.72757 統一全球新科技基金(新台幣) 14.54000 14.31000 0.23000 1.60727 統一亞太基金 26.26000 26.04000 0.22000 0.84485 統一亞洲大金磚基金 12.50000 12.41000 0.09000 0.72522 統一奔騰基金 66.57000 67.12000 -0.55000 -0.81943 統一強棒貨幣市場基金 16.76230 16.76200 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.65000 12.49000 0.16000 1.28102 統一強漢基金(美元) 11.10000 10.94000 0.16000 1.46252 統一強漢基金(新台幣) 28.92000 28.53000 0.39000 1.36698 統一統信基金 33.97000 34.27000 -0.30000 -0.87540 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.63890 37.87560 -0.23670 -0.62494 統一黑馬基金 66.68000 67.25000 -0.57000 -0.84758 統一新亞洲科技能源基金 17.63000 17.42000 0.21000 1.20551 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06300 8.06690 -0.00390 -0.04835 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.86290 10.86810 -0.00520 -0.04785 統一經建基金 53.65000 54.22000 -0.57000 -1.05127 統一龍馬基金 76.13000 76.84000 -0.71000 -0.92400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.35000 23.51000 -0.16000 -0.68056 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.91000 54.28000 -0.37000 -0.68165 野村中國機會基金 15.29000 15.11000 0.18000 1.19126 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43130 10.43760 -0.00630 -0.06036 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37820 10.38440 -0.00620 -0.05970 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.21600 10.23100 -0.01500 -0.14661 野村巴西基金 6.98000 6.92000 0.06000 0.86705 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473 野村台灣高股息基金 26.94000 26.95000 -0.01000 -0.03711 野村台灣運籌基金 42.44000 42.74000 -0.30000 -0.70192 野村平衡基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94860 9.95400 -0.00540 -0.05425 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.16140 10.19140 -0.03000 -0.29437 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96440 9.97020 -0.00580 -0.05817 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99580 10.00130 -0.00550 -0.05499 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.26140 10.29170 -0.03030 -0.29441 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00930 10.01510 -0.00580 -0.05791 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91520 9.92360 -0.00840 -0.08465 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.05500 10.06200 -0.00700 -0.06957 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.07310 10.08090 -0.00780 -0.07737 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.90440 9.91610 -0.01170 -0.11799 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.00000 15.04000 -0.04000 -0.26596 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.87000 16.71000 0.16000 0.95751 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 9.98760 10.00000 -0.01240 -0.12400 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.27880 10.28990 -0.01110 -0.10787 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24240 10.25340 -0.01100 -0.10728 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09440 10.10840 -0.01400 -0.13850 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.51980 10.53090 -0.01110 -0.10540 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.44550 10.45690 -0.01140 -0.10902 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30330 10.31760 -0.01430 -0.13860 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.24460 10.25880 -0.01420 -0.13842 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.00630 11.01810 -0.01180 -0.10710 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.87890 10.89070 -0.01180 -0.10835 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.73180 10.74660 -0.01480 -0.13772 野村全球品牌基金 28.60000 28.48000 0.12000 0.42135 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.77000 0.04000 0.31323 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.48000 19.43000 0.05000 0.25733 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.09860 11.09800 0.00060 0.00541 野村全球短期收益基金-美元計價 11.10330 11.10360 -0.00030 -0.00270 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79600 10.79910 -0.00310 -0.02871 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.57820 8.57030 0.00790 0.09218 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.39560 8.38570 0.00990 0.11806 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.89430 7.88810 0.00620 0.07860 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.18210 11.17200 0.01010 0.09040 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.65730 10.64480 0.01250 0.11743 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12910 10.12110 0.00800 0.07904 野村成長基金 36.25000 36.45000 -0.20000 -0.54870 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.43250 8.41930 0.01320 0.15678 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.44140 8.42740 0.01400 0.16612 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55120 8.54170 0.00950 0.11122 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.89850 9.88290 0.01560 0.15785 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.74880 9.73260 0.01620 0.16645 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.85410 9.84310 0.01100 0.11175 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.02640 10.03560 -0.00920 -0.09167 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.95280 9.95970 -0.00690 -0.06928 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.74080 9.75140 -0.01060 -0.10870 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47320 9.48110 -0.00790 -0.08332 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.47830 9.48500 -0.00670 -0.07064 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.48080 9.49120 -0.01040 -0.10958 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.91760 9.92840 -0.01080 -0.10878 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.69950 10.71200 -0.01250 -0.11669 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.58930 10.59670 -0.00740 -0.06983 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.59060 10.60220 -0.01160 -0.10941 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24170 10.24220 -0.00050 -0.00488 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82410 9.82250 0.00160 0.01629 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.44210 9.44010 0.00200 0.02119 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.84190 8.84280 -0.00090 -0.01018 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44560 11.44680 -0.00120 -0.01048 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41320 10.44390 -0.03070 -0.29395 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.66100 11.69760 -0.03660 -0.31288 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.06010 11.08980 -0.02970 -0.26781 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73990 10.77180 -0.03190 -0.29614 野村泰國基金 41.97000 41.94000 0.03000 0.07153 野村高科技基金 12.32000 12.40000 -0.08000 -0.64516 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.54410 10.53000 0.01410 0.13390 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.25360 10.23360 0.02000 0.19543 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.89840 10.91130 -0.01290 -0.11823 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.60080 9.58360 0.01720 0.17947 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.46200 9.44980 0.01220 0.12910 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.85800 9.85000 0.00800 0.08122 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.36820 12.34350 0.02470 0.20011 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.59280 14.61480 -0.02200 -0.15053 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.17400 11.15400 0.02000 0.17931 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.02040 11.00610 0.01430 0.12993 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.65810 11.64850 0.00960 0.08241 野村貨幣市場基金 16.36450 16.36420 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37630 10.37750 -0.00120 -0.01156 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00700 10.02770 -0.02070 -0.20643 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96580 9.99330 -0.02750 -0.27518 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.08820 10.07700 0.01120 0.11114 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.05810 10.04790 0.01020 0.10151 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.85820 9.85230 0.00590 0.05988 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.84520 10.83360 0.01160 0.10707 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.76390 10.75300 0.01090 0.10137 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.55590 10.54950 0.00640 0.06067 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.52490 10.52630 -0.00140 -0.01330 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82910 7.83030 -0.00120 -0.01533 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.23240 12.23430 -0.00190 -0.01553 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47420 10.47760 -0.00340 -0.03245 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.76830 10.79950 -0.03120 -0.28890 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40680 10.41080 -0.00400 -0.03842 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.31590 10.32720 -0.01130 -0.10942 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44660 10.46100 -0.01440 -0.13765 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47400 10.47750 -0.00350 -0.03340 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.76990 10.80100 -0.03110 -0.28794 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40680 10.41070 -0.00390 -0.03746 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.31960 10.33090 -0.01130 -0.10938 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44400 10.45840 -0.01440 -0.13769 野村精選貨幣市場基金 12.12700 12.12690 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.97000 11.88000 0.09000 0.75758 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 野村積極成長基金 15.38000 15.46000 -0.08000 -0.51746 野村優質基金-S類型新臺幣計價 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 43.59000 43.88000 -0.29000 -0.66089 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67100 10.67130 -0.00030 -0.00281 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51710 8.51700 0.00010 0.00117 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82730 7.82580 0.00150 0.01917 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.59960 7.60030 -0.00070 -0.00921 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38430 12.38470 -0.00040 -0.00323 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.04800 11.04590 0.00210 0.01901 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.76980 10.77070 -0.00090 -0.00836 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141 野村環球基金-人民幣計價 18.01000 17.92000 0.09000 0.50223 野村環球基金-美元計價 13.90000 13.83000 0.07000 0.50615 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.29000 19.21000 0.08000 0.41645 野村鴻利基金 26.34000 26.41000 -0.07000 -0.26505 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91880 16.91860 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 22.89000 23.05000 -0.16000 -0.69414 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.37000 15.39000 -0.02000 -0.12995 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.67770 10.69380 -0.01610 -0.15055 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.97610 13.99740 -0.02130 -0.15217 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.06540 11.05350 0.01190 0.10766 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70220 10.70870 -0.00650 -0.06070 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89990 10.88540 0.01450 0.13321 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.50390 10.50760 -0.00370 -0.03521 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.93960 9.92460 0.01500 0.15114 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.93820 9.92370 0.01450 0.14611 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.96950 9.97190 -0.00240 -0.02407 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.96950 9.97190 -0.00240 -0.02407 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.92380 9.93430 -0.01050 -0.10569 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.92530 9.93550 -0.01020 -0.10266 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45320 10.43170 0.02150 0.20610 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.26650 10.26290 0.00360 0.03508 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.92700 9.93140 -0.00440 -0.04430 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.47560 10.46700 0.00860 0.08216 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.72230 10.71160 0.01070 0.09989 凱基台商天下基金 15.46000 15.28000 0.18000 1.17801 凱基台灣精五門基金 24.14000 24.18000 -0.04000 -0.16543 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.25590 45.56170 -0.30580 -0.67118 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.02160 47.18620 -0.16460 -0.34883 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.67080 40.78710 -0.11630 -0.28514 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.50830 45.79890 -0.29060 -0.63451 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.41910 46.67260 -0.25350 -0.54315 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.45940 45.97000 -0.51060 -1.11072 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.08990 10.05710 0.03280 0.32614 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.08950 10.05670 0.03280 0.32615 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.08860 10.05600 0.03260 0.32418 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.08750 10.05460 0.03290 0.32721 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.84870 9.91960 -0.07090 -0.71475 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.83600 9.90320 -0.06720 -0.67857 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.17980 10.16500 0.01480 0.14560 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.17980 10.16500 0.01480 0.14560 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.17980 10.16500 0.01480 0.14560 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.17980 10.16500 0.01480 0.14560 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 10.01240 10.00540 0.00700 0.06996 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 10.01240 10.00540 0.00700 0.06996 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 10.01280 10.00590 0.00690 0.06896 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 10.01300 10.00610 0.00690 0.06896 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.16000 14.01000 0.15000 1.07066 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.44930 12.34190 0.10740 0.87021 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61320 11.61290 0.00030 0.00258 凱基開創基金 31.57000 31.70000 -0.13000 -0.41009 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.68000 22.42000 0.26000 1.15968 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.14520 21.87650 0.26870 1.22826 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.56000 17.51000 0.05000 0.28555 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.90540 16.85050 0.05490 0.32581 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.56000 7.52000 0.04000 0.53191 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.69490 41.99180 -0.29690 -0.70704 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.27940 42.49460 -0.21520 -0.50642 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.00600 42.37700 -0.37100 -0.87547 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.85000 11.76000 0.09000 0.76531 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.23090 11.16640 0.06450 0.57763 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.25390 12.13470 0.11920 0.98231 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.46000 12.35000 0.11000 0.89069 凱基護城河基金-台幣計價A 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982 凱基護城河基金-美元計價B 12.92220 12.81640 0.10580 0.82550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.78510 10.64910 0.13600 1.27710 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.25570 10.14520 0.11050 1.08919 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.19370 10.09110 0.10260 1.01674 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.78490 10.64900 0.13590 1.27618 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.25570 10.14520 0.11050 1.08919 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.19370 10.09110 0.10260 1.01674 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 11.80000 11.90000 -0.10000 -0.84034 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.81000 37.29000 0.52000 1.39448 富邦NASDAQ-100基金 31.91000 31.63000 0.28000 0.88524 富邦上証180基金 30.92000 31.16000 -0.24000 -0.77022 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21010 0.20710 0.00300 1.44858 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.43000 6.34000 0.09000 1.41956 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.30000 48.48000 -0.18000 -0.37129 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.92610 12.80240 0.12370 0.96623 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.83720 11.72950 0.10770 0.91820 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.08640 11.00640 0.08000 0.72685 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.90530 10.80090 0.10440 0.96659 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.90180 9.81170 0.09010 0.91829 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.28410 9.21710 0.06700 0.72691 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.56780 19.60120 -0.03340 -0.17040 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.73300 11.73060 0.00240 0.02046 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35050 10.37500 -0.02450 -0.23614 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.99680 13.96940 0.02740 0.19614 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02620 2.02430 0.00190 0.09386 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40670 9.38830 0.01840 0.19599 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41100 1.40960 0.00140 0.09932 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.61170 12.61410 -0.00240 -0.01903 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82330 1.82440 -0.00110 -0.06029 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.45990 10.46180 -0.00190 -0.01816 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53370 1.53470 -0.00100 -0.06516 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.10210 11.10040 0.00170 0.01531 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.02660 11.02680 -0.00020 -0.00181 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.11000 14.25000 -0.14000 -0.98246 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.27000 20.89000 0.38000 1.81905 富邦日本東証基金 21.58000 21.38000 0.20000 0.93545 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.33000 48.25000 0.08000 0.16580 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.13000 48.25000 -0.12000 -0.24870 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 57.45000 57.18000 0.27000 0.47219 富邦台灣心基金 25.12000 25.44000 -0.32000 -1.25786 富邦台灣釆吉50基金 50.76000 50.45000 0.31000 0.61447 富邦台灣科技指數基金 64.67000 64.06000 0.61000 0.95223 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.87550 48.04060 -0.16510 -0.34367 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.98610 41.03480 -0.04870 -0.11868 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31470 0.31710 -0.00240 -0.75686 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69690 2.69740 -0.00050 -0.01854 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36270 0.36310 -0.00040 -0.11016 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.03930 11.06000 -0.02070 -0.18716 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29300 2.29350 -0.00050 -0.02180 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34030 0.34070 -0.00040 -0.11741 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.31870 9.33630 -0.01760 -0.18851 富邦吉祥貨幣市場基金 15.73080 15.73060 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.47000 17.74000 -0.27000 -1.52198 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.65870 40.76210 -0.10340 -0.25367 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.18360 44.41170 -0.22810 -0.51360 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.06000 40.17650 -0.11650 -0.28997 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.81800 39.97220 -0.15420 -0.38577 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.91100 9.89420 0.01680 0.16980 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.96110 9.96230 -0.00120 -0.01205 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.93040 9.93830 -0.00790 -0.07949 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.91100 9.89420 0.01680 0.16980 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.96060 9.96180 -0.00120 -0.01205 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.92990 9.93790 -0.00800 -0.08050 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.52280 39.76970 -0.24690 -0.62082 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.62620 39.83000 -0.20380 -0.51167 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.62590 39.65260 -0.02670 -0.06733 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.69250 45.95950 -0.26700 -0.58095 富邦長紅基金 69.61000 70.52000 -0.91000 -1.29041 富邦科技基金 27.65000 27.86000 -0.21000 -0.75377 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.70400 40.75470 -0.05070 -0.12440 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.93550 45.42590 -0.49040 -1.07956 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.52810 39.70570 -0.17760 -0.44729 富邦恒生國企ETF基金 20.15000 20.22000 -0.07000 -0.34619 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.46000 13.38000 0.08000 0.59791 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.67000 26.06000 -0.39000 -1.49655 富邦高成長基金 26.83000 27.19000 -0.36000 -1.32402 富邦基金A類型 15.56000 15.76000 -0.20000 -1.26904 富邦基金I類型 15.56000 15.76000 -0.20000 -1.26904 富邦深証100基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 富邦富時歐洲ETF基金 21.03000 21.05000 -0.02000 -0.09501 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41790 0.41810 -0.00020 -0.04784 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38800 12.38870 -0.00070 -0.00565 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.12360 9.12420 -0.00060 -0.00658 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29160 0.29180 -0.00020 -0.06854 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.29240 8.29290 -0.00050 -0.00603 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.01000 18.06000 -0.05000 -0.27685 富邦精準基金 50.35000 51.00000 -0.65000 -1.27451 富邦精銳中小基金 13.04000 13.15000 -0.11000 -0.83650 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.30000 19.45000 -0.15000 -0.77121 富邦臺灣公司治理100基金 23.09000 22.99000 0.10000 0.43497 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 18.52000 18.48000 0.04000 0.21645 富邦標普美國特別股ETF基金 19.62000 19.63000 -0.01000 -0.05094 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.23780 11.15070 0.08710 0.78112 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.62260 10.57050 0.05210 0.49288 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.58890 10.54810 0.04080 0.38680 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.58720 10.50510 0.08210 0.78153 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.96390 9.91510 0.04880 0.49218 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.92200 9.88380 0.03820 0.38649 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 33.01000 32.99000 0.02000 0.06062 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.99220 9.99450 -0.00230 -0.02301 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.95240 9.95550 -0.00310 -0.03114 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70560 9.71000 -0.00440 -0.04531 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45140 10.45390 -0.00250 -0.02391 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.41970 10.42290 -0.00320 -0.03070 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.16420 10.16890 -0.00470 -0.04622 富達卓越領航全球組合基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.34000 8.27000 0.07000 0.84643 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.29090 10.28370 0.00720 0.07001 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51410 9.51290 0.00120 0.01261 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.92840 8.93120 -0.00280 -0.03135 富蘭克林華美中華基金 12.41000 12.27000 0.14000 1.14099 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.62000 24.71000 -0.09000 -0.36423 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.98000 23.05000 -0.07000 -0.30369 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.98520 8.00240 -0.01720 -0.21494 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.24150 9.25610 -0.01460 -0.15773 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.30180 10.31810 -0.01630 -0.15797 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.65700 9.67790 -0.02090 -0.21596 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.83350 11.82570 0.00780 0.06596 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74900 8.74330 0.00570 0.06519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81720 8.81150 0.00570 0.06469 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90570 9.89930 0.00640 0.06465 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.66440 14.66580 -0.00140 -0.00955 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.41400 10.41500 -0.00100 -0.00960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.24170 10.24260 -0.00090 -0.00879 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.80020 10.79400 0.00620 0.05744 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68040 7.67590 0.00450 0.05863 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98520 8.98000 0.00520 0.05791 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97930 9.97350 0.00580 0.05815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.25240 11.25230 0.00010 0.00089 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47210 7.47210 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.75870 8.75870 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.89020 9.89010 0.00010 0.00101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.05770 11.05650 0.00120 0.01085 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69160 7.69080 0.00080 0.01040 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09060 8.09400 -0.00340 -0.04201 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28200 9.28130 0.00070 0.00754 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.45450 10.45360 0.00090 0.00861 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.99160 12.99710 -0.00550 -0.04232 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.19000 8.11000 0.08000 0.98644 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.34000 8.26000 0.08000 0.96852 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.10250 13.05220 0.05030 0.38538 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美第一富基金 42.94000 43.27000 -0.33000 -0.76265 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36910 10.36900 0.00010 0.00096 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.74000 14.59000 0.15000 1.02810 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.35000 15.23000 0.12000 0.78792 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 10.11070 10.08980 0.02090 0.20714 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.57410 9.55490 0.01920 0.20094 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.57410 9.55490 0.01920 0.20094 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.52710 9.51730 0.00980 0.10297 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.52710 9.51730 0.00980 0.10297 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.75550 9.73960 0.01590 0.16325 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.52480 9.50920 0.01560 0.16405 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.52470 9.50920 0.01550 0.16300 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.68860 9.67870 0.00990 0.10229 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.45910 9.44950 0.00960 0.10159 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.45910 9.44950 0.00960 0.10159 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.35570 6.34760 0.00810 0.12761 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66810 10.62600 0.04210 0.39620 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50500 9.50000 0.00500 0.05263 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.67690 11.67080 0.00610 0.05227 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61410 6.61590 -0.00180 -0.02721 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85800 8.85580 0.00220 0.02484 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.53920 10.53490 0.00430 0.04082 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.86810 10.87100 -0.00290 -0.02668 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.30000 68.62000 -0.32000 -0.46634 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 70.72000 71.11000 -0.39000 -0.54845 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.33430 61.40900 -0.07470 -0.12164 復華1至5年期高收益債券基金 20.42000 20.43000 -0.01000 -0.04895 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.41720 67.89900 -0.48180 -0.70958 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.95730 66.22310 -0.26580 -0.40137 復華人民幣貨幣市場基金 11.95000 11.94920 0.00080 0.00670 復華人生目標基金 42.95880 43.19020 -0.23140 -0.53577 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 復華中小精選基金 71.04000 71.62000 -0.58000 -0.80983 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.69700 50.73800 -0.04100 -0.08081 復華中國特選信用債券ETF基金 61.61900 61.66130 -0.04230 -0.06860 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.93000 10.81000 0.12000 1.11008 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.05000 10.95000 0.10000 0.91324 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 復華六年到期新興市場債券基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.65000 12.71000 -0.06000 -0.47207 復華全方位基金 33.56000 33.96000 -0.40000 -1.17786 復華全球大趨勢基金-美元 13.49000 13.35000 0.14000 1.04869 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.97000 20.76000 0.21000 1.01156 復華全球平衡基金-美元 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 復華全球平衡基金-新臺幣 19.66000 19.61000 0.05000 0.25497 復華全球物聯網科技基金-美元 15.12000 14.81000 0.31000 2.09318 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.39000 14.11000 0.28000 1.98441 復華全球原物料基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 復華全球消費基金-新臺幣 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.12840 12.13820 -0.00980 -0.08074 復華全球債券基金 14.79700 14.83860 -0.04160 -0.28035 復華全球債券組合基金 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 復華全球戰略配置強基金-美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 復華有利貨幣市場基金 13.51420 13.51400 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 復華亞太成長基金 13.32000 13.05000 0.27000 2.06897 復華亞太神龍科技基金-美元 9.72000 9.56000 0.16000 1.67364 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.20000 10.04000 0.16000 1.59363 復華東協世紀基金 12.37000 12.32000 0.05000 0.40584 復華南非幣長期收益基金A 14.39000 14.39000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 復華美國20年期以上公債ETF基金 69.47510 70.22760 -0.75250 -1.07152 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.41000 22.25000 0.16000 0.71910 復華美國新星基金-美元 13.34000 13.12000 0.22000 1.67683 復華美國新星基金-新臺幣 13.36000 13.15000 0.21000 1.59696 復華恒生基金 20.35000 20.46000 -0.11000 -0.53763 復華恒生單日反向一倍基金 8.48000 8.42000 0.06000 0.71259 復華恒生單日正向二倍基金 28.27000 28.64000 -0.37000 -1.29190 復華神盾基金 29.88740 30.12850 -0.24110 -0.80024 復華高成長基金 74.07000 74.55000 -0.48000 -0.64386 復華高益策略組合基金 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 復華貨幣市場基金 14.47900 14.47880 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.78000 17.72000 0.06000 0.33860 復華富時台灣高股息低波動基金 49.66000 49.63000 0.03000 0.06045 復華復華基金 23.22000 23.36000 -0.14000 -0.59932 復華華人世紀基金 18.78000 18.54000 0.24000 1.29450 復華傳家二號基金 37.34470 37.65420 -0.30950 -0.82195 復華傳家基金 24.80040 24.93220 -0.13180 -0.52863 復華奧林匹克全球組合基金 15.97000 15.99000 -0.02000 -0.12508 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.42000 14.39000 0.03000 0.20848 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 復華新興人民幣短期收益基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 復華新興人民幣債券基金A 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華新興市場10年期以上債券基金 22.14000 22.24000 -0.10000 -0.44964 復華新興市場企業債券ETF基金 69.89000 70.05000 -0.16000 -0.22841 復華新興市場高收益債券基金A 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.30000 5.30000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 復華新興市場短期收益基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 復華滬深300 A股基金 23.51000 23.62000 -0.11000 -0.46571 復華數位經濟基金 52.96000 53.29000 -0.33000 -0.61925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.10410 10.09850 0.00560 0.05545 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.78910 9.78610 0.00300 0.03066 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.65260 10.64670 0.00590 0.05542 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.18120 10.17800 0.00320 0.03144 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.22660 10.22630 0.00030 0.00293 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.18330 10.17150 0.01180 0.11601 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.32930 10.32140 0.00790 0.07654 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.77800 10.77750 0.00050 0.00464 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.24450 10.23170 0.01280 0.12510 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.71170 10.70610 0.00560 0.05231 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.60960 10.59640 0.01320 0.12457 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.08530 11.07950 0.00580 0.05235 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.80080 10.78270 0.01810 0.16786 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.73760 10.73270 0.00490 0.04565 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.65480 10.65760 -0.00280 -0.02627 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.79520 10.77590 0.01930 0.17910 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.07390 12.08000 -0.00610 -0.05050 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.70130 10.69510 0.00620 0.05797 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.98010 10.96040 0.01970 0.17974 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.38000 12.38620 -0.00620 -0.05006 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.84650 10.84010 0.00640 0.05904 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.81460 10.81610 -0.00150 -0.01387 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.28890 10.26750 0.02140 0.20842 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.26580 10.25680 0.00900 0.08775 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99920 9.99760 0.00160 0.01600 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.57460 10.55110 0.02350 0.22273 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91070 10.91270 -0.00200 -0.01833 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.56780 10.55740 0.01040 0.09851 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57360 10.55010 0.02350 0.22275 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.91070 10.91270 -0.00200 -0.01833 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.56490 10.55440 0.01050 0.09948 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.47930 10.44400 0.03530 0.33799 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.45510 10.43230 0.02280 0.21855 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.47750 10.44220 0.03530 0.33805 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.45630 10.43350 0.02280 0.21853 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.11860 11.09750 0.02110 0.19013 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.08850 11.08090 0.00760 0.06859 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.99350 10.99400 -0.00050 -0.00455 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.28890 10.26960 0.01930 0.18793 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.26470 10.25790 0.00680 0.06629 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.99920 9.99970 -0.00050 -0.00500 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24100 9.23760 0.00340 0.03681 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08690 8.08850 -0.00160 -0.01978 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.99070 7.99800 -0.00730 -0.09127 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20480 12.20030 0.00450 0.03688 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.71570 10.71780 -0.00210 -0.01959 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70670 10.71660 -0.00990 -0.09238 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.04480 10.02370 0.02110 0.21050 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 10.00610 9.99730 0.00880 0.08802 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.87440 9.87280 0.00160 0.01621 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.05080 10.02930 0.02150 0.21437 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.99800 9.99880 -0.00080 -0.00800 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 10.01250 10.00320 0.00930 0.09297 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.05120 10.02960 0.02160 0.21536 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.99790 9.99860 -0.00070 -0.00700 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 10.01270 10.00340 0.00930 0.09297 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.03280 10.01230 0.02050 0.20475 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.86460 9.86350 0.00110 0.01115 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.99620 9.98790 0.00830 0.08310 景順主流基金 20.51000 20.77000 -0.26000 -1.25181 景順台灣科技基金 35.82000 36.26000 -0.44000 -1.21346 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 景順全球科技基金 24.39000 24.15000 0.24000 0.99379 景順全球康健基金 19.75000 19.58000 0.17000 0.86823 景順貨幣市場基金 16.01190 16.01170 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.80000 35.01000 -0.21000 -0.59983 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.25000 15.07000 0.18000 1.19443 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.13000 13.97000 0.16000 1.14531 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.92000 11.87000 0.05000 0.42123 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71690 8.70690 0.01000 0.11485 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.72050 7.73040 -0.00990 -0.12807 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.70120 11.68800 0.01320 0.11294 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35190 10.36520 -0.01330 -0.12831 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301 華南永昌中國A股基金(美元) 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66390 9.65940 0.00450 0.04659 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.77510 9.77770 -0.00260 -0.02659 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.35370 10.34890 0.00480 0.04638 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47600 10.47870 -0.00270 -0.02577 華南永昌永昌基金 20.52000 20.65000 -0.13000 -0.62954 華南永昌全球亨利組合基金 14.90340 14.91410 -0.01070 -0.07174 華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 華南永昌全球精品基金 17.29000 17.05000 0.24000 1.40762 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771 華南永昌物聯網精選基金 12.65000 12.75000 -0.10000 -0.78431 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30460 16.30440 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 26.03480 26.14780 -0.11300 -0.43216 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00710 12.00690 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.85990 10.85650 0.00340 0.03132 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.41710 10.44060 -0.02350 -0.22508 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97030 9.96720 0.00310 0.03110 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.49680 9.51820 -0.02140 -0.22483 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.70860 10.70380 0.00480 0.04484 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20540 10.22720 -0.02180 -0.21316 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94980 9.94540 0.00440 0.04424 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.41810 9.43820 -0.02010 -0.21296 華頓中小型基金 24.67000 25.12000 -0.45000 -1.79140 華頓中國多重機會平衡基金 12.47470 12.40180 0.07290 0.58782 華頓台灣基金 25.97000 26.29000 -0.32000 -1.21719 華頓平安貨幣市場基金 11.58820 11.58800 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.43000 17.46000 -0.03000 -0.17182 華頓全球高收益債券基金A 13.85410 13.85440 -0.00030 -0.00217 華頓全球高收益債券基金B 7.94380 7.94400 -0.00020 -0.00252 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92030 2.89710 0.02320 0.80080 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.64260 12.57000 0.07260 0.57757 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41350 0.41090 0.00260 0.63276 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.32640 12.29230 0.03410 0.27741 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.24060 12.20660 0.03400 0.27854 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.96780 10.93050 0.03730 0.34125 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.60880 10.60310 0.00570 0.05376 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.53390 10.52840 0.00550 0.05224 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.26560 9.26070 0.00490 0.05291 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.92150 10.90790 0.01360 0.12468 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.84700 10.83340 0.01360 0.12554 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.60320 9.58920 0.01400 0.14600 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.27000 12.02000 0.25000 2.07987 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.23000 10.04000 0.19000 1.89243 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.07000 10.86000 0.21000 1.93370 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69770 2.69280 0.00490 0.18197 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13620 2.12960 0.00660 0.30992 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.07930 12.07750 0.00180 0.01490 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24520 9.24390 0.00130 0.01406 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38130 0.38120 0.00010 0.02623 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29950 0.29930 0.00020 0.06682 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.71000 3.68000 0.03000 0.81522 匯豐中國動力基金(台幣) 16.06000 15.97000 0.09000 0.56356 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.34000 26.41000 -0.07000 -0.26505 匯豐全球趨勢組合基金 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096 匯豐全球關鍵資源基金 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862 匯豐安富基金 27.20000 27.23000 -0.03000 -0.11017 匯豐成功基金 42.98000 43.04000 -0.06000 -0.13941 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.81220 2.80640 0.00580 0.20667 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44510 2.43980 0.00530 0.21723 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.03870 12.03700 0.00170 0.01412 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02710 8.02480 0.00230 0.02866 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39900 0.39880 0.00020 0.05015 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33950 0.33930 0.00020 0.05894 匯豐金磚動力基金 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02480 15.02470 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.07000 0.01000 0.19724 匯豐新鑽動力基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.47100 5.47280 -0.00180 -0.03289 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.38660 9.38890 -0.00230 -0.02450 匯豐龍鳳基金-A類型 56.93000 57.08000 -0.15000 -0.26279 匯豐龍鳳基金-I類型 56.93000 57.08000 -0.15000 -0.26279 匯豐龍騰電子基金 41.67000 41.82000 -0.15000 -0.35868 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79480 12.81410 -0.01930 -0.15062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 20.02000 20.16000 -0.14000 -0.69444 新光中國成長基金(人民幣) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 新光中國成長基金(美元) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 新光中國成長基金(新臺幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.70850 11.72490 -0.01640 -0.13987 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.44500 10.43450 0.01050 0.10063 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.68230 10.68200 0.00030 0.00281 新光台灣富貴基金 26.11000 26.18000 -0.07000 -0.26738 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.98000 21.87000 0.11000 0.50297 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 38.67130 38.74080 -0.06950 -0.17940 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.88700 45.05000 -0.16300 -0.36182 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957 新光全球AI新創產業基金美元 10.09000 9.99000 0.10000 1.00100 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271 新光全球生技醫療基金(美元) 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 新光全球債券基金(A累積)美元 11.15610 11.17220 -0.01610 -0.14411 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.81020 10.83650 -0.02630 -0.24270 新光全球債券基金(B配息)美元 10.46770 10.48290 -0.01520 -0.14500 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12950 10.15410 -0.02460 -0.24227 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 新光吉星貨幣市場基金 15.53000 15.52970 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 新光亞洲精選基金-美金 21.59000 21.42000 0.17000 0.79365 新光亞洲精選基金-新台幣 21.68000 21.53000 0.15000 0.69670 新光店頭基金 24.20000 24.32000 -0.12000 -0.49342 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.30910 41.53890 -0.22980 -0.55322 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 新光特選內需收益ETF基金 21.46000 21.48000 -0.02000 -0.09311 新光創新科技基金 14.42000 14.52000 -0.10000 -0.68871 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.20120 40.25190 -0.05070 -0.12596 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.67110 45.14410 -0.47300 -1.04776 新光澳幣八年期保本基金 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 新光澳幣保本基金 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.93400 10.94170 -0.00770 -0.07037 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42590 9.43250 -0.00660 -0.06997 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.31230 9.32170 -0.00940 -0.10084 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54550 10.55620 -0.01070 -0.10136 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71710 10.72390 -0.00680 -0.06341 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44880 9.45480 -0.00600 -0.06346 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.39140 9.39830 -0.00690 -0.07342 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64010 10.64790 -0.00780 -0.07325 瑞銀全球創新趨勢基金 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.84580 39.86810 -0.02230 -0.05593 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.37260 39.38760 -0.01500 -0.03808 群益10年期以上金融債ETF基金 43.12170 43.36620 -0.24450 -0.56380 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.84350 44.10070 -0.25720 -0.58321 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.03610 44.31250 -0.27640 -0.62375 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.45170 45.87790 -0.42620 -0.92899 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.70050 44.01900 -0.31850 -0.72355 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.50470 47.82990 -0.32520 -0.67991 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.18550 49.39830 -0.21280 -0.43078 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.14790 47.33450 -0.18660 -0.39422 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.75430 39.80160 -0.04730 -0.11884 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.75010 10.76580 -0.01570 -0.14583 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.86670 45.37300 -0.50630 -1.11586 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 38.98210 39.08200 -0.09990 -0.25562 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55780 11.55540 0.00240 0.02077 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91020 9.89930 0.01090 0.11011 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.53320 14.38410 0.14910 1.03656 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.58740 10.46160 0.12580 1.20249 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.72340 12.70890 0.01450 0.11409 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.95940 11.92620 0.03320 0.27838 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.22780 11.21510 0.01270 0.11324 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.62780 9.60110 0.02670 0.27809 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.21170 10.20020 0.01150 0.11274 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.79280 8.76840 0.02440 0.27827 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.37500 9.36440 0.01060 0.11319 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.34330 8.32010 0.02320 0.27884 群益中小型股基金 49.91000 50.09000 -0.18000 -0.35935 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 11.03370 10.99130 0.04240 0.38576 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.98450 9.92990 0.05460 0.54985 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.28290 9.23870 0.04420 0.47842 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27620 9.24060 0.03560 0.38526 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.39280 8.34690 0.04590 0.54990 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.80400 7.76690 0.03710 0.47767 群益中國新機會基金N-人民幣 9.91190 9.75240 0.15950 1.63549 群益中國新機會基金N-美元 8.87140 8.71430 0.15710 1.80278 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.39000 9.23000 0.16000 1.73348 群益中國新機會基金-人民幣 8.79020 8.64870 0.14150 1.63608 群益中國新機會基金-美元 9.48510 9.31710 0.16800 1.80314 群益中國新機會基金-新臺幣 8.97000 8.82000 0.15000 1.70068 群益平衡王基金 21.23530 21.24720 -0.01190 -0.05601 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.02150 10.03050 -0.00900 -0.08973 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.85380 9.86980 -0.01600 -0.16211 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.02150 10.03050 -0.00900 -0.08973 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.85380 9.86980 -0.01600 -0.16211 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.02160 10.03060 -0.00900 -0.08973 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.85380 9.86970 -0.01590 -0.16110 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.84720 9.86250 -0.01530 -0.15513 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.11390 10.08730 0.02660 0.26370 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.94470 9.92570 0.01900 0.19142 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.11390 10.08730 0.02660 0.26370 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.94470 9.92570 0.01900 0.19142 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.11390 10.08740 0.02650 0.26270 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.94470 9.92570 0.01900 0.19142 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.96180 9.94200 0.01980 0.19916 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.09460 10.08060 0.01400 0.13888 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.92570 9.91910 0.00660 0.06654 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.09460 10.08060 0.01400 0.13888 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.92570 9.91910 0.00660 0.06654 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.09450 10.08050 0.01400 0.13888 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.92570 9.91910 0.00660 0.06654 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.93210 9.92480 0.00730 0.07355 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.78550 12.86410 -0.07860 -0.61100 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.89430 11.94780 -0.05350 -0.44778 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.81630 10.88280 -0.06650 -0.61106 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.06140 10.10660 -0.04520 -0.44723 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.68990 10.75560 -0.06570 -0.61084 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.58590 10.59670 -0.01080 -0.10192 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.35340 10.36200 -0.00860 -0.08300 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22950 9.23890 -0.00940 -0.10174 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23590 9.24350 -0.00760 -0.08222 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.64750 10.65830 -0.01080 -0.10133 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.67850 10.68730 -0.00880 -0.08234 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39250 9.40200 -0.00950 -0.10104 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88220 9.89030 -0.00810 -0.08190 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.06950 10.06250 0.00700 0.06957 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.06070 10.05190 0.00880 0.08755 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.97220 9.97060 0.00160 0.01605 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.06950 10.06250 0.00700 0.06957 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.06070 10.05180 0.00890 0.08854 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.97220 9.97060 0.00160 0.01605 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06940 10.06240 0.00700 0.06957 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.06060 10.05170 0.00890 0.08854 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.97210 9.97060 0.00150 0.01504 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06940 10.06240 0.00700 0.06957 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.06060 10.05180 0.00880 0.08755 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97220 9.97060 0.00160 0.01605 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.35790 11.34880 0.00910 0.08018 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73950 7.73330 0.00620 0.08017 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.88370 10.88690 -0.00320 -0.02939 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.68190 10.68240 -0.00050 -0.00468 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60390 10.61200 -0.00810 -0.07633 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91120 9.91410 -0.00290 -0.02925 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85870 9.85920 -0.00050 -0.00507 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.78730 9.79480 -0.00750 -0.07657 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.88380 10.88690 -0.00310 -0.02847 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.68180 10.68240 -0.00060 -0.00562 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60370 10.61190 -0.00820 -0.07727 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91120 9.91410 -0.00290 -0.02925 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85860 9.85910 -0.00050 -0.00507 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.78720 9.79480 -0.00760 -0.07759 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.75690 9.66850 0.08840 0.91431 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645 群益全球關鍵生技基金-美元 15.96430 15.81970 0.14460 0.91405 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.61000 15.48000 0.13000 0.83979 群益多利策略組合基金 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 群益多重收益組合基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124 群益多重資產組合基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 群益安家基金 28.16200 28.32700 -0.16500 -0.58248 群益安穩貨幣市場基金 16.18230 16.18210 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.48000 21.20000 0.28000 1.32075 群益亞太中小基金 11.03000 10.95000 0.08000 0.73059 群益亞太新趨勢平衡基金 16.57000 16.46000 0.11000 0.66829 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.68870 10.68970 -0.00100 -0.00935 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83410 7.83480 -0.00070 -0.00893 群益店頭市場基金 104.31000 105.27000 -0.96000 -0.91194 群益東方盛世基金 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 群益東協成長基金-人民幣 13.48350 13.47640 0.00710 0.05268 群益東協成長基金-美元 11.53550 11.51060 0.02490 0.21632 群益東協成長基金-新臺幣 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.21170 12.20420 0.00750 0.06145 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.31380 11.29990 0.01390 0.12301 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.56050 10.55400 0.00650 0.06159 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84950 9.84350 0.00600 0.06095 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.12830 9.11710 0.01120 0.12285 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.51880 8.51350 0.00530 0.06225 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.92000 10.91320 0.00680 0.06231 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63880 9.63290 0.00590 0.06125 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.29040 9.27900 0.01140 0.12286 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.51670 9.51080 0.00590 0.06203 群益長安基金 33.02000 33.29000 -0.27000 -0.81105 群益美國新創亮點基金N-美元 10.64300 10.58220 0.06080 0.57455 群益美國新創亮點基金-美元 16.10050 16.00830 0.09220 0.57595 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.41000 15.33000 0.08000 0.52185 群益真善美基金 16.13550 16.15320 -0.01770 -0.10958 群益馬拉松基金 131.45000 132.29000 -0.84000 -0.63497 群益深証中小板基金 12.33000 12.43000 -0.10000 -0.80451 群益創新科技基金 37.96000 38.20000 -0.24000 -0.62827 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.99240 10.83930 0.15310 1.41245 群益華夏盛世基金N-美元 9.86150 9.70810 0.15340 1.58012 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.18000 10.03000 0.15000 1.49551 群益華夏盛世基金-人民幣 11.97120 11.80450 0.16670 1.41217 群益華夏盛世基金-美元 10.87340 10.70440 0.16900 1.57879 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.77000 17.51000 0.26000 1.48487 群益奧斯卡基金 33.69000 33.97000 -0.28000 -0.82426 群益新興金鑽基金-美元 11.81010 11.70630 0.10380 0.88670 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918 群益葛萊美基金 26.64000 26.86000 -0.22000 -0.81906 群益道瓊美國地產ETF基金 22.58000 22.73000 -0.15000 -0.65992 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.16000 7.17000 -0.01000 -0.13947 群益臺灣加權單日正向2倍基金 16.27000 16.23000 0.04000 0.24646 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.57310 11.58700 -0.01390 -0.11996 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.12080 11.11590 0.00490 0.04408 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.03580 11.03890 -0.00310 -0.02808 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.04470 11.05800 -0.01330 -0.12027 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.61290 10.60820 0.00470 0.04431 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.53170 10.53470 -0.00300 -0.02848 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.57300 11.58690 -0.01390 -0.11996 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.12120 11.11630 0.00490 0.04408 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.74310 9.74580 -0.00270 -0.02770 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.04480 11.05810 -0.01330 -0.12027 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.61240 10.60770 0.00470 0.04431 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.76750 9.77020 -0.00270 -0.02764 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.13320 13.13540 -0.00220 -0.01675 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83300 11.83220 0.00080 0.00676 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.69180 11.69100 0.00080 0.00684 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61900 8.62050 -0.00150 -0.01740 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90630 8.90570 0.00060 0.00674 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.36120 8.36060 0.00060 0.00718 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85260 9.85190 0.00070 0.00711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.33800 10.21940 0.11860 1.16054 德信大發基金 32.61000 32.79000 -0.18000 -0.54895 德信中國精選成長基金 12.16000 12.00000 0.16000 1.33333 德信台灣主流中小基金 21.89000 22.06000 -0.17000 -0.77063 德信萬保貨幣市場基金 12.00210 12.00190 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 35.01000 35.16000 -0.15000 -0.42662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.15840 11.15190 0.00650 0.05829 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 11.01280 11.00820 0.00460 0.04179 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73240 11.73230 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.63000 19.86000 -0.23000 -1.15811 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.66000 17.64000 0.02000 0.11338 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.88430 10.86110 0.02320 0.21361 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.89780 16.86200 0.03580 0.21231 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.08100 8.08460 -0.00360 -0.04453 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12610 11.12290 0.00320 0.02877 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.28060 12.27730 0.00330 0.02688 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.91410 13.92030 -0.00620 -0.04454 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.29000 17.23000 0.06000 0.34823 摩根中小基金 23.88000 24.00000 -0.12000 -0.50000 摩根中國A股基金 15.82000 15.63000 0.19000 1.21561 摩根中國A股基金(美元) 12.54000 12.38000 0.16000 1.29241 摩根中國亮點基金 13.44000 13.25000 0.19000 1.43396 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.25600 11.23350 0.02250 0.20029 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.85940 12.82880 0.03060 0.23853 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.67900 9.65490 0.02410 0.24961 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.24900 13.22250 0.02650 0.20042 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.77780 15.74020 0.03760 0.23888 摩根台灣金磚基金-累積型 20.88000 20.91000 -0.03000 -0.14347 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.88000 20.91000 -0.03000 -0.14347 摩根台灣增長基金 53.13000 53.17000 -0.04000 -0.07523 摩根平衡基金 28.54000 28.51000 0.03000 0.10523 摩根全球α基金 18.64000 18.56000 0.08000 0.43103 摩根全球平衡基金 16.22840 16.22750 0.00090 0.00555 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.48810 9.48340 0.00470 0.04956 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74690 10.73860 0.00830 0.07729 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11410 10.10590 0.00820 0.08114 摩根多元入息成長基金-累積型 11.80910 11.80080 0.00830 0.07033 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.62810 10.61960 0.00850 0.08004 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.40930 10.39510 0.01420 0.13660 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.00320 13.98410 0.01910 0.13658 摩根亞洲基金 60.29000 59.69000 0.60000 1.00519 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39110 8.39010 0.00100 0.01192 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01190 10.00870 0.00320 0.03197 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.84290 8.83980 0.00310 0.03507 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.94360 12.94150 0.00210 0.01623 摩根東方內需機會基金 19.05000 18.87000 0.18000 0.95390 摩根東方科技基金 34.01000 33.71000 0.30000 0.88994 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 摩根金龍收成基金 23.18000 22.86000 0.32000 1.39983 摩根第一貨幣市場基金 15.14910 15.14890 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.27000 14.38000 -0.11000 -0.76495 摩根新金磚五國基金 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683 摩根新絲路基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 摩根新興35基金 13.85000 13.75000 0.10000 0.72727 摩根新興日本基金 23.88000 24.05000 -0.17000 -0.70686 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.10710 7.10660 0.00050 0.00704 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.53940 9.53710 0.00230 0.02412 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32460 9.32210 0.00250 0.02682 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.16850 11.16760 0.00090 0.00806 摩根新興科技基金 58.15000 58.44000 -0.29000 -0.49624 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.75220 8.72840 0.02380 0.27267 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.59600 9.56420 0.03180 0.33249 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.04980 9.01990 0.02990 0.33149 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.53570 10.50700 0.02870 0.27315 摩根龍揚基金 34.62000 34.14000 0.48000 1.40598 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 摩根環球股票收益基金-累積型 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28220 9.28810 -0.00590 -0.06352 摩根總收益組合基金-累積型 11.54680 11.55410 -0.00730 -0.06318 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.66000 21.60000 0.06000 0.27778 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62680 12.62670 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.92000 12.01000 -0.09000 -0.74938 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93960 10.93040 0.00920 0.08417 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.66730 10.67850 -0.01120 -0.10488 聯邦中國龍基金 28.98000 29.12000 -0.14000 -0.48077 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.07200 10.05910 0.01290 0.12824 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.13850 10.13280 0.00570 0.05625 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48840 9.47620 0.01220 0.12874 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.54750 9.54210 0.00540 0.05659 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.97800 11.96540 0.01260 0.10530 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.80300 11.77300 0.03000 0.25482 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.81860 10.79810 0.02050 0.18985 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.97080 10.95920 0.01160 0.10585 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.79820 10.77080 0.02740 0.25439 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.89580 9.87700 0.01880 0.19034 聯邦金鑽平衡基金 25.82900 25.94190 -0.11290 -0.43520 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 10.04610 9.92810 0.11800 1.18855 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.28400 10.17040 0.11360 1.11697 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.97900 9.86170 0.11730 1.18945 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.20080 10.08820 0.11260 1.11616 聯邦貨幣市場基金 13.24190 13.24170 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.54000 14.61000 -0.07000 -0.47912 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.58200 16.60110 -0.01910 -0.11505 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.20520 13.13310 0.07210 0.54899 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.73890 12.69220 0.04670 0.36794 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.08490 12.04150 0.04340 0.36042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 39.88000 39.94000 -0.06000 -0.15023 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.40000 19.30000 0.10000 0.51813 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 19.01000 18.90000 0.11000 0.58201 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.60000 16.60000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.50000 7.50000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.71000 15.72000 -0.01000 -0.06361 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.76000 14.68000 0.08000 0.54496 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.65000 14.56000 0.09000 0.61813 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.66000 14.58000 0.08000 0.54870 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.41000 21.36000 0.05000 0.23408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.41000 19.36000 0.05000 0.25826 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.04000 15.99000 0.05000 0.31270 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.89000 14.85000 0.04000 0.26936 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.76000 19.79000 -0.03000 -0.15159 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.44000 18.46000 -0.02000 -0.10834 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.05150 15.05140 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.03190 11.05650 -0.02460 -0.22249 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.82390 13.84890 -0.02500 -0.18052 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.36040 7.37680 -0.01640 -0.22232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.35280 10.35480 -0.00200 -0.01931 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.83690 10.85570 -0.01880 -0.17318 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.25960 10.26190 -0.00230 -0.02241 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.14750 10.15500 -0.00750 -0.07386 瀚亞中小型股基金 24.23000 24.59000 -0.36000 -1.46401 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.07000 12.94000 0.13000 1.00464 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.23000 13.11000 0.12000 0.91533 瀚亞巴西基金 6.00000 5.93000 0.07000 1.18044 瀚亞外銷基金 44.54000 44.95000 -0.41000 -0.91212 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03860 10.03910 -0.00050 -0.00498 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01410 10.03060 -0.01650 -0.16450 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02370 10.02460 -0.00090 -0.00898 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.87810 9.88310 -0.00500 -0.05059 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02500 10.02770 -0.00270 -0.02693 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03480 10.05330 -0.01850 -0.18402 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01050 10.01330 -0.00280 -0.02796 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.86310 9.87000 -0.00690 -0.06991 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.60210 11.60450 -0.00240 -0.02068 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.05850 11.06020 -0.00170 -0.01537 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.82560 12.83290 -0.00730 -0.05689 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.01380 11.00230 0.01150 0.10452 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.30070 7.30210 -0.00140 -0.01917 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.99060 7.99200 -0.00140 -0.01752 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10650 8.11110 -0.00460 -0.05671 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.07890 7.07160 0.00730 0.10323 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.61760 8.62250 -0.00490 -0.05683 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.93920 9.94420 -0.00500 -0.05028 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.97850 8.98030 -0.00180 -0.02004 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.34320 9.34470 -0.00150 -0.01605 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.98250 8.98750 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14.80770 14.79650 0.01120 0.07569 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.78810 10.77570 0.01240 0.11507 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.32790 10.31430 0.01360 0.13186 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.45210 12.44270 0.00940 0.07555 瀚亞非洲基金-南非幣 10.46000 10.36000 0.10000 0.96525 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.66000 18.37000 0.29000 1.57866 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.64410 13.64390 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.92000 29.56000 0.36000 1.21786 瀚亞高科技基金 68.74000 69.72000 -0.98000 -1.40562 瀚亞理財通基金 27.78000 27.80000 -0.02000 -0.07194 瀚亞菁華基金 24.55000 24.89000 -0.34000 -1.36601 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.43880 14.43910 -0.00030 -0.00208 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.36130 9.36150 -0.00020 -0.00214 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.24730 11.24050 0.00680 0.06050 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.73950 11.80940 -0.06990 -0.59190 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.10560 10.10340 0.00220 0.02177 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.81110 10.79050 0.02060 0.19091 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.26100 8.25600 0.00500 0.06056 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.09300 8.14240 -0.04940 -0.60670 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.72640 8.71830 0.00810 0.09291 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.06540 8.06370 0.00170 0.02108 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.09830 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