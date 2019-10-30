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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/29  108/10/28  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.45580   10.45080   0.00500    0.04784
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.16840   10.16380   0.00460    0.04526
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.52550   10.51940   0.00610    0.05799
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.24680   10.24120   0.00560    0.05468
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.17550   10.17190   0.00360    0.03539
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.31070   10.30690   0.00380    0.03687
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.16370   10.15990   0.00380    0.03740
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.23000   10.22320   0.00680    0.06652
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.91980    9.91590   0.00390    0.03933
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.91910    9.91520   0.00390    0.03933
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.91100    9.90750   0.00350    0.03533
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.90910    9.90560   0.00350    0.03533
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.12910   10.12530   0.00380    0.03753
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.12920   10.12510   0.00410    0.04049
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.94230   40.12520  -0.18290   -0.45582
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.89160   10.89350  -0.00190   -0.01744
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.68810   10.68990  -0.00180   -0.01684
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.79270   10.79450  -0.00180   -0.01668
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.67930   10.68130  -0.00200   -0.01872
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.83940   40.00620  -0.16680   -0.41694
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.43000   22.16000   0.27000    1.21841
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.55000   22.80000   0.75000    3.28947
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.14680   41.31910  -0.17230   -0.41700
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.66170   38.73000  -0.06830   -0.17635
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.97960    9.98150  -0.00190   -0.01904
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.57420   10.57510  -0.00090   -0.00851
中國信託台灣活力基金                                               14.09000   14.20000  -0.11000   -0.77465
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.30600   10.28310   0.02290    0.22270
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.04230   10.04720  -0.00490   -0.04877
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.86430    8.86870  -0.00440   -0.04961
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.52140   10.51890   0.00250    0.02377
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26020    9.25800   0.00220    0.02376
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.20680   11.21970  -0.01290   -0.11498
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.42330    9.43400  -0.01070   -0.11342
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.12420   11.07350   0.05070    0.45785
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.61020    9.56650   0.04370    0.45680
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.84680   39.87370  -0.02690   -0.06746
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.60160   44.06680  -0.46520   -1.05567
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  40.49390   40.87810  -0.38420   -0.93987
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.16930   46.44490  -0.27560   -0.59339
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.77290   47.01740  -0.24450   -0.52002
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
中國信託智能運動基金-美元                                          10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05260   11.05250   0.00010    0.00090
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.30230   10.31300  -0.01070   -0.10375
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.35640    9.36610  -0.00970   -0.10356
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70000   10.70440  -0.00440   -0.04110
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.71790    9.72190  -0.00400   -0.04114
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.70930   39.74900  -0.03970   -0.09988
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.26050   40.37250  -0.11200   -0.27742
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.99000   10.91000   0.08000    0.73327
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.25000   11.15000   0.10000    0.89686
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.68000   10.59000   0.09000    0.84986
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.72620   43.12350  -0.39730   -0.92131
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.22170   44.47330  -0.25160   -0.56573
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.24690   44.49640  -0.24950   -0.56072
元大2001基金                                                       70.69000   70.89000  -0.20000   -0.28213
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.56930   46.87780  -0.30850   -0.65809
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.48870   44.62560  -0.13690   -0.30677
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.09000   20.92000   0.17000    0.81262
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79220   11.78980   0.00240    0.02036
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.48910   10.51400  -0.02490   -0.23683
元大上證50基金                                                     32.84000   33.01000  -0.17000   -0.51500
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.73000   11.43000   0.30000    2.62467
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.09000    9.86000   0.23000    2.33266
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.51000   13.40000   0.11000    0.82090
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.32500   12.24300   0.08200    0.66977
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.49400   16.39500   0.09900    0.60384
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.67400   11.57800   0.09600    0.82916
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.83900   10.77800   0.06100    0.56597
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.03000   0.01000    0.33003
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.14000   13.10000   0.04000    0.30534
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.89730   44.89750  -0.00020   -0.00045
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.10200   11.09570   0.00630    0.05678
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.06580   10.06010   0.00570    0.05666
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.85680    9.87660  -0.01980   -0.20047
元大巴西指數基金                                                    7.25500    7.18600   0.06900    0.96020
元大日經225基金                                                    29.26000   29.12000   0.14000    0.48077
元大台商收成基金                                                   24.31000   24.40000  -0.09000   -0.36885
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
元大台灣50單日正向2倍基金                                          46.85000   46.65000   0.20000    0.42872
元大台灣中型100基金                                                35.31000   35.54000  -0.23000   -0.64716
元大台灣加權股價指數基金                                           27.74100   27.71100   0.03000    0.10826
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.36000   11.30000   0.06000    0.53097
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.26000   11.20000   0.06000    0.53571
元大台灣卓越50基金                                                 89.81000   89.29000   0.52000    0.58237
元大台灣金融基金                                                   19.08000   19.05000   0.03000    0.15748
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.94000   32.99000  -0.05000   -0.15156
元大台灣高股息基金                                                 27.55000   27.63000  -0.08000   -0.28954
元大台灣電子科技基金                                               40.51000   40.39000   0.12000    0.29710
元大全球ETF成長組合基金                                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.14000   23.89000   0.25000    1.04646
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.98000   14.02000  -0.04000   -0.28531
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.22000   14.23000  -0.01000   -0.07027
元大全球不動產證券化基金-美元                                      13.00000   13.03200  -0.03200   -0.24555
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.51000  -0.05000   -0.76805
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.07000    7.09000  -0.02000   -0.28209
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.46900    8.41300   0.05600    0.66564
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.31000    8.26000   0.05000    0.60533
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.57000   13.48000   0.09000    0.66766
元大全球農業商機基金                                               17.21000   17.07000   0.14000    0.82015
元大印尼指數基金                                                    9.48500    9.46200   0.02300    0.24308
元大多多基金                                                       19.09000   19.08000   0.01000    0.05241
元大多福基金                                                       57.42000   57.55000  -0.13000   -0.22589
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39380    9.40090  -0.00710   -0.07552
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.46340    7.46900  -0.00560   -0.07498
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.16200    9.15900   0.00300    0.03275
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.32400   10.34600  -0.02200   -0.21264
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22150   10.21880   0.00270    0.02642
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.52180   10.52200  -0.00020   -0.00190
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20200   10.20220  -0.00020   -0.00196
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.42680   10.43440  -0.00760   -0.07284
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.11140   10.11880  -0.00740   -0.07313
元大卓越基金                                                       44.74000   44.86000  -0.12000   -0.26750
元大店頭基金                                                        9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.54270   10.54210   0.00060    0.00569
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.72480    9.74010  -0.01530   -0.15708
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.13720   32.16890  -0.03170   -0.09854
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.06140   43.52100  -0.45960   -1.05604
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.09750   15.94210   0.15540    0.97478
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        23.85290   24.34390  -0.49100   -2.01693
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.96510   42.14280  -0.17770   -0.42166
元大高科技基金                                                     22.65000   22.79000  -0.14000   -0.61430
元大得利貨幣市場基金                                               16.35500   16.35470   0.00030    0.00183
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05330   12.05310   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.62000   11.74000  -0.12000   -1.02215
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.63000   11.74000  -0.11000   -0.93697
元大富櫃50基金                                                     14.08000   14.22000  -0.14000   -0.98453
元大華夏中小基金                                                    7.52000    7.45000   0.07000    0.93960
元大新中國基金-人民幣                                              10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
元大新中國基金-美元                                                 9.45000    9.40700   0.04300    0.45711
元大新中國基金-新台幣                                               9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
元大新主流基金                                                     27.60000   27.67000  -0.07000   -0.25298
元大新東協平衡基金-美元                                             9.44800    9.44200   0.00600    0.06355
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.35570   11.30740   0.04830    0.42715
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.19390   10.16950   0.02440    0.23993
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.58450   11.56500   0.01950    0.16861
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.40880    9.39300   0.01580    0.16821
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.68960   10.69800  -0.00840   -0.07852
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.83260    9.84030  -0.00770   -0.07825
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.76360   10.77970  -0.01610   -0.14935
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.91000    9.92490  -0.01490   -0.15013
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.15840   10.16890  -0.01050   -0.10326
元大新興亞洲基金                                                   11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.93700    9.92340   0.01360    0.13705
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.09410    9.08170   0.01240    0.13654
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.12300   10.11650   0.00650    0.06425
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.28170    9.27570   0.00600    0.06469
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18960   15.18940   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       40.13000   40.22000  -0.09000   -0.22377
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
元大實質多重資產基金-美元                                           8.41200    8.45400  -0.04200   -0.49681
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.92000   21.81000   0.11000    0.50436
元大摩臺基金                                                       41.96000   41.77000   0.19000    0.45487
元大標普500基金                                                    28.23000   28.10000   0.13000    0.46263
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.76000   37.38000   0.38000    1.01659
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.82000   20.85000  -0.03000   -0.14388
元大標智滬深300基金                                                18.07000   18.16000  -0.09000   -0.49559
元大歐洲50基金                                                     25.71000   25.70000   0.01000    0.03891
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.00350    8.97510   0.02840    0.31643
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31440   10.31420   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    17.21000   17.19000   0.02000    0.11635
日盛上選基金(A類型)                                                40.00000   40.22000  -0.22000   -0.54699
日盛上選基金(I類型)                                                40.00000   40.22000  -0.22000   -0.54699
日盛小而美基金                                                     20.98000   21.13000  -0.15000   -0.70989
日盛中國內需動力基金                                                9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.39000   11.30000   0.09000    0.79646
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.57000   10.47000   0.10000    0.95511
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.82000   10.73000   0.09000    0.83877
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       11.01000   10.95000   0.06000    0.54795
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
日盛日盛基金                                                       13.75000   13.87000  -0.12000   -0.86518
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
日盛全球抗暖化基金                                                 11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.69940   10.69370   0.00570    0.05330
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41190    9.40690   0.00500    0.05315
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33540   10.33460   0.00080    0.00774
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.09270    9.09190   0.00080    0.00880
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.69000   10.62000   0.07000    0.65913
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
日盛亞洲機會基金                                                    7.37000    7.34000   0.03000    0.40872
日盛首選基金                                                       19.84000   19.90000  -0.06000   -0.30151
日盛高科技基金                                                     21.09000   21.19000  -0.10000   -0.47192
日盛貨幣市場基金                                                   14.86290   14.86270   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     47.52000   47.95000  -0.43000   -0.89677
日盛精選五虎基金                                                   40.09000   40.26000  -0.17000   -0.42226
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.57120   13.57100   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 36.16000   36.53000  -0.37000   -1.01287
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.01000    9.76000   0.25000    2.56148
台新MSCI中國基金                                                   19.88000   19.64000   0.24000    1.22200
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.31000   20.10000   0.21000    1.04478
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24810   14.24790   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     53.25000   53.73000  -0.48000   -0.89336
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.59460    0.58300   0.01160    1.98971
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.14000   17.80000   0.34000    1.91011
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34470    0.33990   0.00480    1.41218
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.17000   10.04000   0.13000    1.29482
台新主流基金                                                       26.35000   26.46000  -0.11000   -0.41572
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.66000   24.79000  -0.13000   -0.52441
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.81170    0.81560  -0.00390   -0.47818
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.22000   17.31000  -0.09000   -0.51993
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56550    0.56820  -0.00270   -0.47518
台新台灣中小基金                                                   40.77000   41.22000  -0.45000   -1.09170
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.26980   11.32040  -0.05060   -0.44698
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.17450   10.22330  -0.04880   -0.47734
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.88540   11.94250  -0.05710   -0.47812
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.03040   10.00960   0.02080    0.20780
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.34080   11.31720   0.02360    0.20853
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.61590    8.60990   0.00600    0.06969
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28710    0.28670   0.00040    0.13952
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.84370   12.83470   0.00900    0.07012
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.42280    0.42220   0.00060    0.14211
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.44000   38.51000  -0.07000   -0.18177
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.59000   41.75000  -0.16000   -0.38323
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14470   11.14460   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 34.37370   34.55730  -0.18360   -0.53129
台新智慧生活基金-美元                                              10.71640   10.64260   0.07380    0.69344
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10510    8.10880  -0.00370   -0.04563
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.21340    8.22310  -0.00970   -0.11796
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.34420    9.34850  -0.00430   -0.04600
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.47940    9.49060  -0.01120   -0.11801
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.54070   11.58250  -0.04180   -0.36089
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37160    0.37270  -0.00110   -0.29514
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.07180    8.10110  -0.02930   -0.36168
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27450    0.27530  -0.00080   -0.29059
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.37000    5.34000   0.03000    0.56180
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.24000   22.30000  -0.06000   -0.26906
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.57700   10.55700   0.02000    0.18945
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08660   10.08620   0.00040    0.00397
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.07210   10.07640  -0.00430   -0.04267
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.73190   10.71170   0.02020    0.18858
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.22480   10.22440   0.00040    0.00391
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.21190   10.21620  -0.00430   -0.04209
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.57970   42.91230  -0.33260   -0.77507
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.77480   42.09530  -0.32050   -0.76137
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.49110   39.54110  -0.05000   -0.12645
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.02910   38.43360  -0.40450   -1.05246
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.27430   38.37980  -0.10550   -0.27488
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43870   11.43640   0.00230    0.02011
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83690    9.83160   0.00530    0.05391
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.29730    9.29790  -0.00060   -0.00645
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.06280   11.06360  -0.00080   -0.00723
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.56860    7.56640   0.00220    0.02908
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.07400    9.07130   0.00270    0.02976
永豐中小基金                                                       56.66000   57.04000  -0.38000   -0.66620
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83880    1.83810   0.00070    0.03808
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.61360    2.61250   0.00110    0.04211
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07650    8.07060   0.00590    0.07310
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12380   11.11580   0.00800    0.07197
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.13000    5.08000   0.05000    0.98425
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.24000   22.00000   0.24000    1.09091
永豐主流品牌基金                                                   19.33000   19.31000   0.02000    0.10357
永豐永豐基金                                                       35.79000   36.08000  -0.29000   -0.80377
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.87370    8.89370  -0.02000   -0.22488
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.50380    9.52520  -0.02140   -0.22467
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.64460    8.66950  -0.02490   -0.28721
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.26220    9.28890  -0.02670   -0.28744
永豐亞洲民生消費基金                                               11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
永豐南非幣2021保本基金                                             14.38740   14.38420   0.00320    0.02225
永豐美國大型500股票ETF基金                                         20.07000   19.97000   0.10000    0.50075
永豐貨幣市場基金                                                   13.96230   13.96210   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16640    2.16620   0.00020    0.00923
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72060    2.72040   0.00020    0.00735
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66820    7.66500   0.00320    0.04175
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.92290   10.91840   0.00450    0.04121
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00620    7.01180  -0.00560   -0.07987
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.41210   11.42120  -0.00910   -0.07968
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.64000   58.11000  -1.47000   -2.52969
永豐領航科技基金                                                   42.37000   42.43000  -0.06000   -0.14141
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   45.43000   45.89000  -0.46000   -1.00240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.97900   11.97820   0.00080    0.00668
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76820    9.76480   0.00340    0.03482
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.50640   10.50280   0.00360    0.03428
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.85340    9.84940   0.00400    0.04061
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.41600   10.41180   0.00420    0.04034
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.83000    9.82450   0.00550    0.05598
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.69540   10.68950   0.00590    0.05519
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86550    9.85980   0.00570    0.05781
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.50070   10.49460   0.00610    0.05813
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.33000   11.23000   0.10000    0.89047
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.57000    9.49000   0.08000    0.84299
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.38000   10.29000   0.09000    0.87464
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.38000   15.29000   0.09000    0.58862
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.47000   19.36000   0.11000    0.56818
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.61000   19.49000   0.12000    0.61570
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.89370    9.90360  -0.00990   -0.09996
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.02560   10.03560  -0.01000   -0.09965
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.86950    9.88130  -0.01180   -0.11942
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.92170    9.93360  -0.01190   -0.11980
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                     9.87330    9.88530  -0.01200   -0.12139
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.18590   10.19830  -0.01240   -0.12159
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                       9.88390    9.89590  -0.01200   -0.12126
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01550   10.02780  -0.01230   -0.12266
兆豐國際生命科學基金                                               14.44000   14.32000   0.12000    0.83799
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.45800   10.45280   0.00520    0.04975
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.83320   10.82190   0.01130    0.10442
兆豐國際全球基金                                                   31.27000   31.07000   0.20000    0.64371
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.55210   10.55160   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.09730   10.11200  -0.01470   -0.14537
兆豐國際國民基金                                                   24.99000   25.14000  -0.15000   -0.59666
兆豐國際第一基金                                                   15.04000   15.20000  -0.16000   -1.05263
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71470   10.71670  -0.00200   -0.01866
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.10340    8.10490  -0.00150   -0.01851
兆豐國際萬全基金                                                   22.61000   22.81000  -0.20000   -0.87681
兆豐國際電子基金                                                   29.19000   29.55000  -0.36000   -1.21827
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.75000   23.70000   0.05000    0.21097
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.49000   14.50000  -0.01000   -0.06897
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.64000   38.97000  -0.33000   -0.84681
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57850   12.57830   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.01000    9.88000   0.13000    1.31579
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.10000    9.97000   0.13000    1.30391
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.83130    9.82930   0.00200    0.02035
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.89220    9.88960   0.00260    0.02629
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.78920    9.79210  -0.00290   -0.02962
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.88680    9.88430   0.00250    0.02529
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                        10.03760   10.03360   0.00400    0.03987
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.83160    9.82950   0.00210    0.02136
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.89420    9.89170   0.00250    0.02527
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.79700    9.79990  -0.00290   -0.02959
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.89110    9.88860   0.00250    0.02528
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                          10.04560   10.04160   0.00400    0.03983
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           11.02350   11.01490   0.00860    0.07808
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.70390   10.69740   0.00650    0.06076
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.99880   10.99040   0.00840    0.07643
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.59010   10.58220   0.00790    0.07465
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.77010   10.76350   0.00660    0.06132
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.72550   10.71730   0.00820    0.07651
合庫台灣基金                                                       13.21000   13.39000  -0.18000   -1.34429
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.71650   11.71630   0.00020    0.00171
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.89880   12.89330   0.00550    0.04266
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.46760   11.46250   0.00510    0.04449
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.23410   12.22930   0.00480    0.03925
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.03530    8.03520   0.00010    0.00124
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.41480    9.41070   0.00410    0.04357
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.13970    9.13560   0.00410    0.04488
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.77180    8.76840   0.00340    0.03878
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.26150    9.25740   0.00410    0.04429
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
合庫全球新興市場基金                                                9.33000    9.25000   0.08000    0.86486
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
合庫貨幣市場基金                                                   10.18940   10.18920   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96070    9.96280  -0.00210   -0.02108
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.37540   10.37720  -0.00180   -0.01735
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.47550   10.48200  -0.00650   -0.06201
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.17140   12.17340  -0.00200   -0.01643
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.60600   15.60950  -0.00350   -0.02242
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63160    8.63340  -0.00180   -0.02085
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.48710    9.48860  -0.00150   -0.01581
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76960    7.77450  -0.00490   -0.06303
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61370    8.61510  -0.00140   -0.01625
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.58400   10.58600  -0.00200   -0.01889
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.28000   12.14000   0.14000    1.15321
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.75000   11.63000   0.12000    1.03181
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.76000   11.64000   0.12000    1.03093
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21190   10.21150   0.00040    0.00392
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18690   10.18730  -0.00040   -0.00393
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.72960    9.70760   0.02200    0.22663
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15370   10.15760  -0.00390   -0.03839
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.30390   10.30350   0.00040    0.00388
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.27260   10.27300  -0.00040   -0.00389
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.79590    9.77370   0.02220    0.22714
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22210   10.22600  -0.00390   -0.03814
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28300   11.28120   0.00180    0.01596
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88790    9.87150   0.01640    0.16613
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.68690    9.67780   0.00910    0.09403
安聯中國東協基金                                                   14.87000   14.79000   0.08000    0.54091
安聯中國策略基金-美元                                              13.04000   12.96000   0.08000    0.61728
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.79000   16.70000   0.09000    0.53892
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.99000   16.87000   0.12000    0.71132
安聯中華新思路基金-美元                                            15.42000   15.28000   0.14000    0.91623
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.34000   14.23000   0.11000    0.77301
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.54000   36.83000  -0.29000   -0.78740
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.78000   10.86000  -0.08000   -0.73665
安聯台灣科技基金                                                   59.41000   59.82000  -0.41000   -0.68539
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56850   12.56830   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   42.72000   42.84000  -0.12000   -0.28011
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87120   10.88230  -0.01110   -0.10200
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.86530   15.88740  -0.02210   -0.13910
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.80990    9.82350  -0.01360   -0.13844
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.92540    9.93880  -0.01340   -0.13483
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.03000   11.98000   0.05000    0.41736
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.83000   11.78000   0.05000    0.42445
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.30640   13.32170  -0.01530   -0.11485
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87470   10.88570  -0.01100   -0.10105
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.88490   12.90030  -0.01540   -0.11938
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51970    9.53060  -0.01090   -0.11437
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.46330    9.47280  -0.00950   -0.10029
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95270    8.96340  -0.01070   -0.11937
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.17040   10.18140  -0.01100   -0.10804
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.90180    9.91180  -0.01000   -0.10089
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.13960   10.15170  -0.01210   -0.11919
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.58490   12.58170   0.00320    0.02543
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38900   11.38550   0.00350    0.03074
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96740   10.96530   0.00210    0.01915
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.53020    8.52780   0.00240    0.02814
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40330    8.40070   0.00260    0.03095
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.06570    8.06420   0.00150    0.01860
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.15640   10.15500   0.00140    0.01379
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.02360   10.02170   0.00190    0.01896
安聯全球人口趨勢基金                                               12.20000   12.14000   0.06000    0.49423
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.81000    8.71000   0.10000    1.14811
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.89000   32.53000   0.36000    1.10667
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.65000    7.67000  -0.02000   -0.26076
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.52940   12.54330  -0.01390   -0.11082
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.53260   10.54430  -0.01170   -0.11096
安聯全球新興市場基金                                               17.00000   16.96000   0.04000    0.23585
安聯全球農金趨勢基金                                                8.81000    8.71000   0.10000    1.14811
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
安聯亞洲動態策略基金                                               22.47000   22.33000   0.14000    0.62696
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.22300   10.21850   0.00450    0.04404
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.24640   10.24190   0.00450    0.04394
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.13600   10.13170   0.00430    0.04244
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.10180   10.09750   0.00430    0.04258
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.15240   10.14800   0.00440    0.04336
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.10350   10.09910   0.00440    0.04357
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05480   10.05290   0.00190    0.01890
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.15140   10.14950   0.00190    0.01872
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05480   10.05290   0.00190    0.01890
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.25340   10.25860  -0.00520   -0.05069
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.38410   10.38100   0.00310    0.02986
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.92050   10.91860   0.00190    0.01740
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.32570   10.32280   0.00290    0.02809
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.33690   10.33470   0.00220    0.02129
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.05480   10.05990  -0.00510   -0.05070
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12450   10.12140   0.00310    0.03063
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.49340   10.49070   0.00270    0.02574
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.12260   10.11980   0.00280    0.02767
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15230   10.15010   0.00220    0.02167
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.17040   10.16530   0.00510    0.05017
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.39450   10.39100   0.00350    0.03368
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.14260   10.13750   0.00510    0.05031
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.02410   10.02050   0.00360    0.03593
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.06140   10.05620   0.00520    0.05171
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12620   10.12180   0.00440    0.04347
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.04130   10.03640   0.00490    0.04882
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97420    9.97070   0.00350    0.03510
宏利台灣動力基金A類型                                              34.22000   34.43000  -0.21000   -0.60993
宏利台灣動力基金I類型                                              34.22000   34.43000  -0.21000   -0.60993
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                   10.00580   10.00480   0.00100    0.01000
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.98520    9.98510   0.00010    0.00100
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.09530   10.09340   0.00190    0.01882
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                         10.00110   10.00010   0.00100    0.01000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.12110   10.09680   0.02430    0.24067
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.84930    9.83340   0.01590    0.16169
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.56960    7.55140   0.01820    0.24101
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.45010    7.43620   0.01390    0.18692
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
宏利全球債券組合基金                                               13.76760   13.77220  -0.00460   -0.03340
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.29920    3.29640   0.00280    0.08494
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53880    0.53830   0.00050    0.09289
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.03000   15.03000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.52970   12.52650   0.00320    0.02555
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.08380   11.08040   0.00340    0.03068
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.52060   10.52080  -0.00020   -0.00190
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76020    8.75730   0.00290    0.03312
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38180    8.37920   0.00260    0.03103
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.17770    8.17770   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.37710    8.37510   0.00200    0.02388
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.82000   10.73000   0.09000    0.83877
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.80000   10.70000   0.10000    0.93458
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03090    3.03030   0.00060    0.01980
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43470    0.43470   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.96480   12.96750  -0.00270   -0.02082
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98740    0.98730   0.00010    0.01013
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34080    7.34230  -0.00150   -0.02043
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06220    2.06180   0.00040    0.01940
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29680    0.29680   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91890    8.92070  -0.00180   -0.02018
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32550    0.32550   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70400   13.70380   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.54000    2.50000   0.04000    1.60000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.39000   11.25000   0.14000    1.24444
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          28.25000   28.31000  -0.06000   -0.21194
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          28.25000   28.31000  -0.06000   -0.21194
宏利澳幣保本基金                                                   12.73500   12.73500   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
貝萊德新台幣基金                                                   12.98560   12.98550   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     29.30000   29.29000   0.01000    0.03414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47000   11.47110  -0.00110   -0.00959
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84870    9.85860  -0.00990   -0.10042
保德信大中華基金-人民幣                                            10.91000   10.81000   0.10000    0.92507
保德信大中華基金-美元                                              10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
保德信大中華基金-新台幣                                            30.93000   30.70000   0.23000    0.74919
保德信中小型股基金                                                 56.31000   57.17000  -0.86000   -1.50429
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.72000    9.59000   0.13000    1.35558
保德信中國中小基金-美元                                             9.12000    9.00000   0.12000    1.33333
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.73000    8.62000   0.11000    1.27610
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.96890    9.94860   0.02030    0.20405
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.00030    9.98220   0.01810    0.18132
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.09050   10.07010   0.02040    0.20258
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.27080   11.24800   0.02280    0.20270
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
保德信中國品牌基金-美元                                            10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.61000   11.56000   0.05000    0.43253
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.58000   28.45000   0.13000    0.45694
保德信全球消費商機基金                                             19.37000   19.30000   0.07000    0.36269
保德信全球基礎建設基金                                             13.89000   13.99000  -0.10000   -0.71480
保德信全球資源基金                                                  7.06000    7.08000  -0.02000   -0.28249
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.81000    9.68000   0.13000    1.34298
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.23000   31.84000   0.39000    1.22487
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.74370    9.74330   0.00040    0.00411
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  11.01040   11.01010   0.00030    0.00272
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.16750    9.17390  -0.00640   -0.06976
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.34630   10.35350  -0.00720   -0.06954
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.08310    8.09460  -0.01150   -0.14207
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.25650   11.27240  -0.01590   -0.14105
保德信亞太基金                                                     20.17000   20.05000   0.12000    0.59850
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.59510    8.60290  -0.00780   -0.09067
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.05890   12.07000  -0.01110   -0.09196
保德信店頭市場基金                                                 40.98000   41.46000  -0.48000   -1.15774
保德信拉丁美洲基金                                                  7.25000    7.18000   0.07000    0.97493
保德信金平衡基金                                                   32.46000   32.50000  -0.04000   -0.12308
保德信金滿意基金                                                   45.85000   46.02000  -0.17000   -0.36940
保德信科技島基金                                                   30.72000   30.86000  -0.14000   -0.45366
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                         9.97380    9.99860  -0.02480   -0.24803
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.92690    9.94390  -0.01700   -0.17096
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.92690    9.94390  -0.01700   -0.17096
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.91130    9.93540  -0.02410   -0.24257
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.91130    9.93540  -0.02410   -0.24257
保德信高成長基金                                                  108.72000  109.54000  -0.82000   -0.74858
保德信貨幣市場基金                                                 15.86640   15.86620   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.85140   10.81510   0.03630    0.33564
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.93620   10.90750   0.02870    0.26312
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.16180   11.14590   0.01590    0.14265
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.53290   10.52540   0.00750    0.07126
保德信新世紀基金                                                   10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.09940    8.09270   0.00670    0.08279
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.39800   10.38810   0.00990    0.09530
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.68340   11.67370   0.00970    0.08309
保德信新興趨勢組合基金                                             10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
保德信瑞騰基金                                                     15.66540   15.66560  -0.00020   -0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.55810    9.55540   0.00270    0.02826
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.19310   10.19020   0.00290    0.02846
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.41750    9.41880  -0.00130   -0.01380
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76540    9.76720  -0.00180   -0.01843
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68770    9.68570   0.00200    0.02065
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.24100   10.23940   0.00160    0.01563
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.56790    9.56450   0.00340    0.03555
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01790   10.01440   0.00350    0.03495
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18750   10.18860  -0.00110   -0.01080
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86420    9.86270   0.00150    0.01521
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38480   10.38320   0.00160    0.01541
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.83260    9.82960   0.00300    0.03052
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.25470   10.25160   0.00310    0.03024
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85500    9.84930   0.00570    0.05787
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.52370   10.51770   0.00600    0.05705
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75290    9.74580   0.00710    0.07285
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.24120   10.23370   0.00750    0.07329
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.04710   10.04340   0.00370    0.03684
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.05120   10.04750   0.00370    0.03683
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.36690   10.36140   0.00550    0.05308
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       10.02120   10.01540   0.00580    0.05791
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       10.02160   10.01580   0.00580    0.05791
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.26520   10.26370   0.00150    0.01461
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.35760   10.35370   0.00390    0.03767
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06000   10.05450   0.00550    0.05470
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99770    9.99540   0.00230    0.02301
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.50000   10.49780   0.00220    0.02096
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.11190   10.10950   0.00240    0.02374
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.94650   10.94540   0.00110    0.01005
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.02670   10.02270   0.00400    0.03991
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43100   10.42670   0.00430    0.04124
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57700   10.57490   0.00210    0.01986
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.60320   10.59870   0.00450    0.04246
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.46920   10.47230  -0.00310   -0.02960
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11700   10.11480   0.00220    0.02175
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.12020   10.11800   0.00220    0.02174
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.05320   10.06330  -0.01010   -0.10036
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.06010   10.06930  -0.00920   -0.09137
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.12750   10.12310   0.00440    0.04346
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.12880   10.12440   0.00440    0.04346
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.01900   10.02200  -0.00300   -0.02993
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.01960   10.02250  -0.00290   -0.02893
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11560   10.11330   0.00230    0.02274
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.23770   10.23530   0.00240    0.02345
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.17680   10.17670   0.00010    0.00098
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.53940   10.53990  -0.00050   -0.00474
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.93740    9.93290   0.00450    0.04530
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.13360   10.12910   0.00450    0.04443
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97340    1.97320   0.00020    0.01014
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.86190    2.86150   0.00040    0.01398
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29030    0.29010   0.00020    0.06894
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45990    0.45970   0.00020    0.04351
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.15780    8.15740   0.00040    0.00490
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.05060   12.05060   0.00000    0.00000
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.74750    9.75370  -0.00620   -0.06357
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.54260   12.55090  -0.00830   -0.06613
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65550    8.65850  -0.00300   -0.03465
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18000   11.18400  -0.00400   -0.03577
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.66910   10.66240   0.00670    0.06284
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36430   10.36230   0.00200    0.01930
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.48000   20.57000  -0.09000   -0.43753
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4761.29000 4780.44000 -19.15000   -0.40059
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13470   10.13320   0.00150    0.01480
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.11350   11.11180   0.00170    0.01530
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95150    9.95430  -0.00280   -0.02813
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.40910    9.42060  -0.01150   -0.12207
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08600   10.09790  -0.01190   -0.11785
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.33800    9.35370  -0.01570   -0.16785
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.76540    9.78090  -0.01550   -0.15847
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.46930   10.46300   0.00630    0.06021
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87820    5.87500   0.00320    0.05447
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.96180   10.95580   0.00600    0.05477
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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.04160   10.04260  -0.00100   -0.00996
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                     10.00030   10.00230  -0.00200   -0.02000
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.03450   10.03510  -0.00060   -0.00598
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.04160   10.04260  -0.00100   -0.00996
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                     10.00030   10.00230  -0.00200   -0.02000
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03450   10.03510  -0.00060   -0.00598
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.00000    9.93000   0.07000    0.70493
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.45730   10.43660   0.02070    0.19834
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.60600   11.57680   0.02920    0.25223
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.81910   10.79180   0.02730    0.25297
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.93530    8.91760   0.01770    0.19848
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.37150    9.34800   0.02350    0.25139
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.25670    9.23330   0.02340    0.25343
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.26500   10.24460   0.02040    0.19913
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.87350   10.84610   0.02740    0.25263
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.85610   10.82870   0.02740    0.25303
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.63000   13.64000  -0.01000   -0.07331
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71570   13.71550   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.34000   16.31000   0.03000    0.18394
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.28960   14.29000  -0.00040   -0.00280
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.84640   12.84160   0.00480    0.03738
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.40110   13.39520   0.00590    0.04405
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.39070    8.39100  -0.00030   -0.00358
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.68820    6.68840  -0.00020   -0.00299
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67260    8.66940   0.00320    0.03691
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51280    8.51210   0.00070    0.00822
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.74580   10.74110   0.00470    0.04376
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.41240    8.40750   0.00490    0.05828
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.03710   13.03230   0.00480    0.03683
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.37760   12.37790  -0.00030   -0.00242
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.52100   13.51990   0.00110    0.00814
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.19930   12.19390   0.00540    0.04428
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.85380    8.85400  -0.00020   -0.00226
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68470    9.68110   0.00360    0.03719
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72700    9.72620   0.00080    0.00823
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55280    9.54850   0.00430    0.04503
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.42310    9.41760   0.00550    0.05840
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.72090   10.72450  -0.00360   -0.03357
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.83960   10.84140  -0.00180   -0.01660
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.60680   10.60570   0.00110    0.01037
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.72180   10.71920   0.00260    0.02426
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74030    9.74350  -0.00320   -0.03284
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57920    9.58080  -0.00160   -0.01670
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.71880   10.72540  -0.00660   -0.06154
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61640    9.61550   0.00090    0.00936
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73000    9.72760   0.00240    0.02467
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.70110   10.70470  -0.00360   -0.03363
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.84040   10.84220  -0.00180   -0.01660
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.60720   10.60620   0.00100    0.00943
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.72300   10.72040   0.00260    0.02425
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74030    9.74350  -0.00320   -0.03284
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57950    9.58110  -0.00160   -0.01670
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.90590   10.91260  -0.00670   -0.06140
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61660    9.61570   0.00090    0.00936
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73070    9.72830   0.00240    0.02467
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.22000   13.16000   0.06000    0.45593
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.23000   14.16000   0.07000    0.49435
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.43000    8.39000   0.04000    0.47676
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.13000   11.08000   0.05000    0.45126
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.09000   11.04000   0.05000    0.45290
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.38000   11.32000   0.06000    0.53004
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.31000   13.23000   0.08000    0.60469
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.42000   13.34000   0.08000    0.59970
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.39000   10.30000   0.09000    0.87379
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.08710   12.11100  -0.02390   -0.19734
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.42350   10.43920  -0.01570   -0.15039
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.65330    7.66850  -0.01520   -0.19821
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.22800   10.24350  -0.01550   -0.15132
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.27210   12.27850  -0.00640   -0.05212
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.18570   12.18690  -0.00120   -0.00985
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.12940   11.12990  -0.00050   -0.00449
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.45400    8.45840  -0.00440   -0.05202
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64560    9.64650  -0.00090   -0.00933
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67520    9.67560  -0.00040   -0.00413
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.72240   11.72350  -0.00110   -0.00938
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.77650   10.78210  -0.00560   -0.05194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.11080   11.11120  -0.00040   -0.00360
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.98880    9.98970  -0.00090   -0.00901
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.13430    9.13900  -0.00470   -0.05143
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.21000    9.21300  -0.00300   -0.03256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70200    9.70240  -0.00040   -0.00412
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.65420   12.65010   0.00410    0.03241
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.34730   12.33900   0.00830    0.06727
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.62730   11.61790   0.00940    0.08091
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.99120    6.98890   0.00230    0.03291
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.81950    8.81360   0.00590    0.06694
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.48270    9.47500   0.00770    0.08127
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.87820   10.87470   0.00350    0.03218
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.64550   11.63610   0.00940    0.08078
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.55410    9.54760   0.00650    0.06808
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.92210    8.91930   0.00280    0.03139
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.68560    9.67770   0.00790    0.08163
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型                                   10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣)                            9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(南非幣)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(美元)                              9.99860    0.00000   9.99860    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(澳幣)                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型                                   10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(人民幣)                            9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣)                           10.00720    0.00000  10.00720    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(美元)                              9.99860    0.00000   9.99860    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(澳幣)                              9.99800    0.00000   9.99800    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型                                  10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣)                             9.99800    0.00000   9.99800    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型                                   10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣)                           10.00720    0.00000  10.00720    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元)                              9.99860    0.00000   9.99860    0.00000
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.99800    0.00000   9.99800    0.00000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.90000   18.86000   0.04000    0.21209
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.67000   17.57000   0.10000    0.56915
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.35150   13.36470  -0.01320   -0.09877
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.39840   10.36240   0.03600    0.34741
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.55820   11.51920   0.03900    0.33857
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.52470   12.50160   0.02310    0.18478
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.03480   10.99310   0.04170    0.37933
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.92320    8.89230   0.03090    0.34749
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.57140    9.53910   0.03230    0.33861
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.37340    9.35610   0.01730    0.18491
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.51990    9.48390   0.03600    0.37959
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.05770    9.02630   0.03140    0.34787
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.36990    9.33820   0.03170    0.33947
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.26090   11.24010   0.02080    0.18505
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.46180    9.42600   0.03580    0.37980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.40120   44.65830  -0.25710   -0.57570
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.97020    9.94380   0.02640    0.26549
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.90650    9.90280   0.00370    0.03736
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.98000   35.11000  -0.13000   -0.37026
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.87790   11.87580   0.00210    0.01768
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67690    1.67970  -0.00280   -0.16670
國泰大中華基金                                                     22.99000   23.19000  -0.20000   -0.86244
國泰小龍基金-新台幣                                                17.08000   17.24000  -0.16000   -0.92807
國泰中小成長基金-新台幣                                            50.40000   50.66000  -0.26000   -0.51323
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.78540    4.70840   0.07700    1.63538
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.74010    0.72950   0.01060    1.45305
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.79350    0.78220   0.01130    1.44464
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.71000   20.43000   0.28000    1.37053
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.74450   43.07850  -0.33400   -0.77533
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.46680    2.43620   0.03060    1.25605
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34680    0.34310   0.00370    1.07840
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.63470   10.52980   0.10490    0.99622
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33920    0.33930  -0.00010   -0.02947
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.19790   10.20790  -0.01000   -0.09796
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.57550    4.49530   0.08020    1.78409
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.64210    0.63210   0.01000    1.58203
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.79000   19.50000   0.29000    1.48718
國泰中港台基金-人民幣                                               3.60020    3.53030   0.06990    1.98000
國泰中港台基金-美元                                                 0.51150    0.50260   0.00890    1.77079
國泰中港台基金-新台幣                                              15.58000   15.32000   0.26000    1.69713
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.55000   28.43000   0.12000    0.42209
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.39000   11.45000  -0.06000   -0.52402
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       37.12000   36.80000   0.32000    0.86957
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35900    0.35890   0.00010    0.02786
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33450    0.33430   0.00020    0.05983
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33540    0.33520   0.00020    0.05967
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98610   10.98990  -0.00380   -0.03458
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.24620   10.24970  -0.00350   -0.03415
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.27920   10.28270  -0.00350   -0.03404
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47670   12.47650   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42970    0.42910   0.00060    0.13983
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37760    0.37710   0.00050    0.13259
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45940    0.45880   0.00060    0.13078
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56810    0.56870  -0.00060   -0.10550
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.64770    2.63470   0.01300    0.49341
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37510    0.37400   0.00110    0.29412
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.48000   11.45000   0.03000    0.26201
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.55140    0.55100   0.00040    0.07260
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50240    0.50440  -0.00200   -0.39651
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.45000   14.52000  -0.07000   -0.48209
國泰全球資源基金-美元                                               0.16440    0.16450  -0.00010   -0.06079
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.10000    5.11000  -0.01000   -0.19569
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62290    0.61810   0.00480    0.77657
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.04000   18.91000   0.13000    0.68747
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.39000   18.26000   0.13000    0.71194
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.91090    0.90600   0.00490    0.54084
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.06000   21.08000  -0.02000   -0.09488
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    23.14000   23.11000   0.03000    0.12981
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60660    2.59450   0.01210    0.46637
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37030    0.36930   0.00100    0.27078
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31410    0.31320   0.00090    0.28736
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.29910   11.27390   0.02520    0.22353
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.58530    9.56390   0.02140    0.22376
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54060    0.54040   0.00020    0.03701
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39840    0.39730   0.00110    0.27687
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
國泰科技生化基金                                                   41.26000   41.67000  -0.41000   -0.98392
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.72000   29.59000   0.13000    0.43934
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.08000   12.15000  -0.07000   -0.57613
國泰美國費城半導體基金                                             16.18000   15.92000   0.26000    1.63317
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.69380   45.16350  -0.46970   -1.04000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.45460   16.30370   0.15090    0.92556
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    24.20680   24.71580  -0.50900   -2.05941
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.99920   45.15760  -0.15840   -0.35077
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.56480   45.66550  -0.10070   -0.22052
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.21030   42.24250  -0.03220   -0.07623
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32370    0.32300   0.00070    0.21672
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.99380    9.97680   0.01700    0.17040
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.05990   10.04260   0.01730    0.17227
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32540    0.32450   0.00090    0.27735
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.03760   10.01330   0.02430    0.24268
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.12160   10.09660   0.02500    0.24761
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32610    0.32510   0.00100    0.30760
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.05850   10.02850   0.03000    0.29915
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.15300   10.12230   0.03070    0.30329
國泰紐幣2021保本基金                                               12.97530   12.97230   0.00300    0.02313
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.34950   13.34680   0.00270    0.02023
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.98000   27.17000  -0.19000   -0.69930
國泰富時中國A50基金                                                21.79000   21.83000  -0.04000   -0.18323
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.42050   47.71270  -0.29220   -0.61242
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35030    0.35080  -0.00050   -0.14253
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52240    0.52440  -0.00200   -0.38139
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.74070   40.77160  -0.03090   -0.07579
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.72000   20.90000  -0.18000   -0.86124
國泰新興市場基金-美元                                               0.38910    0.38700   0.00210    0.54264
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.48160    2.47530   0.00630    0.25451
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50570    1.50180   0.00390    0.25969
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36240    0.36210   0.00030    0.08285
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22200    0.22190   0.00010    0.04507
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.84020   10.83740   0.00280    0.02584
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.45270    6.45100   0.00170    0.02635
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.96000   15.79000   0.17000    1.07663
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.71430   45.07120  -0.35690   -0.79186
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.03480   45.34300  -0.30820   -0.67971
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.55120   42.67360  -0.12240   -0.28683
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.13000   12.14000  -0.01000   -0.08237
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   42.56000   42.46000   0.10000    0.23552
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.95000   23.71000   0.24000    1.01223
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34490    0.34480   0.00010    0.02900
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.49660   38.46390   0.03270    0.08501
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.65000   21.43000   0.22000    1.02660
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.93000   19.81000   0.12000    0.60575
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.80000   19.75000   0.05000    0.25316
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41810    0.41860  -0.00050   -0.11945
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.48150   12.49930  -0.01780   -0.14241
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.67560   10.67550   0.00010    0.00094
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.57870   10.57730   0.00140    0.01324
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52000   10.52620  -0.00620   -0.05890
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24560   10.24550   0.00010    0.00098
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16660   10.16530   0.00130    0.01279
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.07340   10.07930  -0.00590   -0.05854
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05770   10.05980  -0.00210   -0.02088
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.98570    9.97850   0.00720    0.07216
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02080   10.02180  -0.00100   -0.00998
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.69170    9.69960  -0.00790   -0.08145
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92110    9.92310  -0.00200   -0.02015
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.85510    9.84800   0.00710    0.07210
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.88040    9.88140  -0.00100   -0.01012
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.55360    9.56140  -0.00780   -0.08158
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.50250   11.50010   0.00240    0.02087
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75460    9.74390   0.01070    0.10981
第一金大中華基金                                                   28.09000   28.04000   0.05000    0.17832
第一金小型精選基金                                                 34.72000   34.96000  -0.24000   -0.68650
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.87000   14.63000   0.24000    1.64046
第一金中國世紀基金-美元                                             9.04180    8.90840   0.13340    1.49746
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.54000   10.39000   0.15000    1.44370
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.54000   10.39000   0.15000    1.44370
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86280    9.85290   0.00990    0.10048
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.12370    8.13010  -0.00640   -0.07872
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.53680   11.52530   0.01150    0.09978
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.68940    9.69710  -0.00770   -0.07941
第一金中概平衡基金                                                 29.57000   29.64000  -0.07000   -0.23617
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34850   15.34830   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.94100  178.93800   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.35500   15.24680   0.10820    0.70966
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.35360   15.24550   0.10810    0.70906
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.62000   14.52000   0.10000    0.68871
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.62000   14.53000   0.09000    0.61941
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.44590   10.30710   0.13880    1.34664
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.44420   10.30540   0.13880    1.34687
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.33000   10.20000   0.13000    1.27451
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.34000   10.21000   0.13000    1.27326
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.34210   10.17940   0.16270    1.59833
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.34210   10.17930   0.16280    1.59932
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.44000   10.28000   0.16000    1.55642
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.44000   10.28000   0.16000    1.55642
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            14.08220   13.93240   0.14980    1.07519
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.10080   13.95090   0.14990    1.07448
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.17000   13.04000   0.13000    0.99693
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.20000   13.07000   0.13000    0.99464
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.91880    9.92300  -0.00420   -0.04233
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91120    9.91540  -0.00420   -0.04236
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.43770    9.44490  -0.00720   -0.07623
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46230    9.46950  -0.00720   -0.07603
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.91010   10.91470  -0.00460   -0.04214
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.42360   10.43160  -0.00800   -0.07669
第一金全球大趨勢基金                                               25.17000   25.02000   0.15000    0.59952
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.37850    9.41900  -0.04050   -0.42998
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.42420    6.45190  -0.02770   -0.42933
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.33060   10.35010  -0.01950   -0.18840
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.33100   10.35030  -0.01930   -0.18647
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.37030   11.39160  -0.02130   -0.18698
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.37240   11.39350  -0.02110   -0.18519
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.64980    8.66180  -0.01200   -0.13854
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.71290   10.72770  -0.01480   -0.13796
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.23010    9.22380   0.00630    0.06830
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.22850    9.22220   0.00630    0.06831
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66570    7.66480   0.00090    0.01174
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.66080    7.65990   0.00090    0.01175
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.34640    8.34810  -0.00170   -0.02036
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34700    8.34860  -0.00160   -0.01916
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76970   11.76170   0.00800    0.06802
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.77030   11.76230   0.00800    0.06801
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31790   10.31670   0.00120    0.01163
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31880   10.31760   0.00120    0.01163
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.97840   14.98140  -0.00300   -0.02002
第一金亞洲科技基金                                                 19.64000   19.50000   0.14000    0.71795
第一金店頭市場基金                                                  8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.16430   10.17830  -0.01400   -0.13755
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.16420   10.17840  -0.01420   -0.13951
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.99160   10.01260  -0.02100   -0.20974
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.99150   10.01260  -0.02110   -0.21073
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.22750   10.24160  -0.01410   -0.13767
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.24720   10.26090  -0.01370   -0.13352
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.22730   10.24150  -0.01420   -0.13865
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.05350   10.07470  -0.02120   -0.21043
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.07290   10.09360  -0.02070   -0.20508
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.05340   10.07460  -0.02120   -0.21043
第一金創新趨勢基金                                                 23.53000   23.55000  -0.02000   -0.08493
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.41070   43.62040  -0.20970   -0.48074
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.06230   43.35880  -0.29650   -0.68383
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.82730   43.29360  -0.46630   -1.07706
第一金電子基金                                                     37.21000   37.33000  -0.12000   -0.32146
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.31000   20.24000   0.07000    0.34585
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.74000   20.55000   0.19000    0.92457
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.24000    9.05000   0.19000    2.09945
統一大中華中小基金(美元)                                            8.21000    8.04000   0.17000    2.11443
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.04000   11.79000   0.25000    2.12044
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
統一大滿貫基金-A類型                                               38.77000   39.08000  -0.31000   -0.79324
統一大滿貫基金-I類型                                               38.77000   39.08000  -0.31000   -0.79324
統一大龍印基金                                                     15.47000   15.34000   0.13000    0.84746
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         11.00000   10.85000   0.15000    1.38249
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.81000    9.66000   0.15000    1.55280
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.04000   10.88000   0.16000    1.47059
統一中小基金                                                       27.72000   27.94000  -0.22000   -0.78740
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.01340   10.01730  -0.00390   -0.03893
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.07210    9.06630   0.00580    0.06397
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.69500    8.69490   0.00010    0.00115
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.73060   12.73560  -0.00500   -0.03926
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.49140   11.48410   0.00730    0.06357
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.97000   10.96980   0.00020    0.00182
統一台灣動力基金                                                   21.97000   22.19000  -0.22000   -0.99144
統一全天候基金-A類型                                              127.41000  128.80000  -1.39000   -1.07919
統一全天候基金-I類型                                              128.33000  129.73000  -1.40000   -1.07916
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.49840    8.47230   0.02610    0.30806
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.99370    7.96090   0.03280    0.41201
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.90240    7.87570   0.02670    0.33902
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.26600    9.23750   0.02850    0.30853
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.72360    8.68780   0.03580    0.41207
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.61660    8.58740   0.02920    0.34003
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
統一全球債券組合基金                                               12.36730   12.37660  -0.00930   -0.07514
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.71000   16.45000   0.26000    1.58055
統一全球新科技基金(美元)                                           15.31000   15.05000   0.26000    1.72757
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.54000   14.31000   0.23000    1.60727
統一亞太基金                                                       26.26000   26.04000   0.22000    0.84485
統一亞洲大金磚基金                                                 12.50000   12.41000   0.09000    0.72522
統一奔騰基金                                                       66.57000   67.12000  -0.55000   -0.81943
統一強棒貨幣市場基金                                               16.76230   16.76200   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.65000   12.49000   0.16000    1.28102
統一強漢基金(美元)                                                 11.10000   10.94000   0.16000    1.46252
統一強漢基金(新台幣)                                               28.92000   28.53000   0.39000    1.36698
統一統信基金                                                       33.97000   34.27000  -0.30000   -0.87540
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.63890   37.87560  -0.23670   -0.62494
統一黑馬基金                                                       66.68000   67.25000  -0.57000   -0.84758
統一新亞洲科技能源基金                                             17.63000   17.42000   0.21000    1.20551
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.06300    8.06690  -0.00390   -0.04835
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.86290   10.86810  -0.00520   -0.04785
統一經建基金                                                       53.65000   54.22000  -0.57000   -1.05127
統一龍馬基金                                                       76.13000   76.84000  -0.71000   -0.92400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.35000   23.51000  -0.16000   -0.68056
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.91000   54.28000  -0.37000   -0.68165
野村中國機會基金                                                   15.29000   15.11000   0.18000    1.19126
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43130   10.43760  -0.00630   -0.06036
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37820   10.38440  -0.00620   -0.05970
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.21600   10.23100  -0.01500   -0.14661
野村巴西基金                                                        6.98000    6.92000   0.06000    0.86705
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.91000   11.95000  -0.04000   -0.33473
野村台灣高股息基金                                                 26.94000   26.95000  -0.01000   -0.03711
野村台灣運籌基金                                                   42.44000   42.74000  -0.30000   -0.70192
野村平衡基金                                                       21.92000   21.98000  -0.06000   -0.27298
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94860    9.95400  -0.00540   -0.05425
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.16140   10.19140  -0.03000   -0.29437
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96440    9.97020  -0.00580   -0.05817
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99580   10.00130  -0.00550   -0.05499
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.26140   10.29170  -0.03030   -0.29441
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00930   10.01510  -0.00580   -0.05791
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91520    9.92360  -0.00840   -0.08465
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.05500   10.06200  -0.00700   -0.06957
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.07310   10.08090  -0.00780   -0.07737
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.90440    9.91610  -0.01170   -0.11799
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.00000   15.04000  -0.04000   -0.26596
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.87000   12.87000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                               16.87000   16.71000   0.16000    0.95751
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                                9.98760   10.00000  -0.01240   -0.12400
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.27880   10.28990  -0.01110   -0.10787
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24240   10.25340  -0.01100   -0.10728
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09440   10.10840  -0.01400   -0.13850
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.51980   10.53090  -0.01110   -0.10540
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.44550   10.45690  -0.01140   -0.10902
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30330   10.31760  -0.01430   -0.13860
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.24460   10.25880  -0.01420   -0.13842
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.00630   11.01810  -0.01180   -0.10710
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.87890   10.89070  -0.01180   -0.10835
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.73180   10.74660  -0.01480   -0.13772
野村全球品牌基金                                                   28.60000   28.48000   0.12000    0.42135
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.81000   12.77000   0.04000    0.31323
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.48000   19.43000   0.05000    0.25733
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.52000   12.47000   0.05000    0.40096
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.09860   11.09800   0.00060    0.00541
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.10330   11.10360  -0.00030   -0.00270
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79600   10.79910  -0.00310   -0.02871
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.57820    8.57030   0.00790    0.09218
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.39560    8.38570   0.00990    0.11806
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.89430    7.88810   0.00620    0.07860
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.18210   11.17200   0.01010    0.09040
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.65730   10.64480   0.01250    0.11743
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12910   10.12110   0.00800    0.07904
野村成長基金                                                       36.25000   36.45000  -0.20000   -0.54870
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.43250    8.41930   0.01320    0.15678
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.44140    8.42740   0.01400    0.16612
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55120    8.54170   0.00950    0.11122
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.89850    9.88290   0.01560    0.15785
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.74880    9.73260   0.01620    0.16645
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.85410    9.84310   0.01100    0.11175
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.72000   13.65000   0.07000    0.51282
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.02640   10.03560  -0.00920   -0.09167
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.95280    9.95970  -0.00690   -0.06928
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.74080    9.75140  -0.01060   -0.10870
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47320    9.48110  -0.00790   -0.08332
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.47830    9.48500  -0.00670   -0.07064
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.48080    9.49120  -0.01040   -0.10958
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.91760    9.92840  -0.01080   -0.10878
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.69950   10.71200  -0.01250   -0.11669
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.58930   10.59670  -0.00740   -0.06983
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.59060   10.60220  -0.01160   -0.10941
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24170   10.24220  -0.00050   -0.00488
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.82410    9.82250   0.00160    0.01629
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.44210    9.44010   0.00200    0.02119
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.84190    8.84280  -0.00090   -0.01018
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.44560   11.44680  -0.00120   -0.01048
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41320   10.44390  -0.03070   -0.29395
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.66100   11.69760  -0.03660   -0.31288
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.06010   11.08980  -0.02970   -0.26781
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73990   10.77180  -0.03190   -0.29614
野村泰國基金                                                       41.97000   41.94000   0.03000    0.07153
野村高科技基金                                                     12.32000   12.40000  -0.08000   -0.64516
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.54410   10.53000   0.01410    0.13390
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.25360   10.23360   0.02000    0.19543
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.89840   10.91130  -0.01290   -0.11823
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.60080    9.58360   0.01720    0.17947
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.46200    9.44980   0.01220    0.12910
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.85800    9.85000   0.00800    0.08122
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.36820   12.34350   0.02470    0.20011
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.59280   14.61480  -0.02200   -0.15053
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.17400   11.15400   0.02000    0.17931
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.02040   11.00610   0.01430    0.12993
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.65810   11.64850   0.00960    0.08241
野村貨幣市場基金                                                   16.36450   16.36420   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37630   10.37750  -0.00120   -0.01156
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.00700   10.02770  -0.02070   -0.20643
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96580    9.99330  -0.02750   -0.27518
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.08820   10.07700   0.01120    0.11114
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.05810   10.04790   0.01020    0.10151
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.85820    9.85230   0.00590    0.05988
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.84520   10.83360   0.01160    0.10707
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.76390   10.75300   0.01090    0.10137
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.55590   10.54950   0.00640    0.06067
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.52490   10.52630  -0.00140   -0.01330
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.82910    7.83030  -0.00120   -0.01533
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.23240   12.23430  -0.00190   -0.01553
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47420   10.47760  -0.00340   -0.03245
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.76830   10.79950  -0.03120   -0.28890
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40680   10.41080  -0.00400   -0.03842
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.31590   10.32720  -0.01130   -0.10942
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44660   10.46100  -0.01440   -0.13765
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47400   10.47750  -0.00350   -0.03340
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.76990   10.80100  -0.03110   -0.28794
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40680   10.41070  -0.00390   -0.03746
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.31960   10.33090  -0.01130   -0.10938
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44400   10.45840  -0.01440   -0.13769
野村精選貨幣市場基金                                               12.12700   12.12690   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.97000   11.88000   0.09000    0.75758
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.95000   10.88000   0.07000    0.64338
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
野村積極成長基金                                                   15.38000   15.46000  -0.08000   -0.51746
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       12.03000   12.11000  -0.08000   -0.66061
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    43.59000   43.88000  -0.29000   -0.66089
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67100   10.67130  -0.00030   -0.00281
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51710    8.51700   0.00010    0.00117
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82730    7.82580   0.00150    0.01917
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.59960    7.60030  -0.00070   -0.00921
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38430   12.38470  -0.00040   -0.00323
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.04800   11.04590   0.00210    0.01901
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.76980   10.77070  -0.00090   -0.00836
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
野村環球基金-人民幣計價                                            18.01000   17.92000   0.09000    0.50223
野村環球基金-美元計價                                              13.90000   13.83000   0.07000    0.50615
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.29000   19.21000   0.08000    0.41645
野村鴻利基金                                                       26.34000   26.41000  -0.07000   -0.26505
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91880   16.91860   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       22.89000   23.05000  -0.16000   -0.69414
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.37000   15.39000  -0.02000   -0.12995
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.67770   10.69380  -0.01610   -0.15055
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.97610   13.99740  -0.02130   -0.15217
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.06540   11.05350   0.01190    0.10766
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70220   10.70870  -0.00650   -0.06070
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.89990   10.88540   0.01450    0.13321
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50390   10.50760  -0.00370   -0.03521
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.93960    9.92460   0.01500    0.15114
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.93820    9.92370   0.01450    0.14611
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.96950    9.97190  -0.00240   -0.02407
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.96950    9.97190  -0.00240   -0.02407
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.92380    9.93430  -0.01050   -0.10569
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.92530    9.93550  -0.01020   -0.10266
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.45320   10.43170   0.02150    0.20610
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.26650   10.26290   0.00360    0.03508
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.92700    9.93140  -0.00440   -0.04430
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.47560   10.46700   0.00860    0.08216
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72230   10.71160   0.01070    0.09989
凱基台商天下基金                                                   15.46000   15.28000   0.18000    1.17801
凱基台灣精五門基金                                                 24.14000   24.18000  -0.04000   -0.16543
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.25590   45.56170  -0.30580   -0.67118
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.02160   47.18620  -0.16460   -0.34883
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.67080   40.78710  -0.11630   -0.28514
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.50830   45.79890  -0.29060   -0.63451
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.41910   46.67260  -0.25350   -0.54315
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             45.45940   45.97000  -0.51060   -1.11072
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.08990   10.05710   0.03280    0.32614
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.08950   10.05670   0.03280    0.32615
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.08860   10.05600   0.03260    0.32418
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.08750   10.05460   0.03290    0.32721
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.84870    9.91960  -0.07090   -0.71475
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.83600    9.90320  -0.06720   -0.67857
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.17980   10.16500   0.01480    0.14560
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.17980   10.16500   0.01480    0.14560
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.17980   10.16500   0.01480    0.14560
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.17980   10.16500   0.01480    0.14560
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                             10.01240   10.00540   0.00700    0.06996
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                             10.01240   10.00540   0.00700    0.06996
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                            10.01280   10.00590   0.00690    0.06896
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                            10.01300   10.00610   0.00690    0.06896
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     14.16000   14.01000   0.15000    1.07066
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.44930   12.34190   0.10740    0.87021
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.17000   12.08000   0.09000    0.74503
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61320   11.61290   0.00030    0.00258
凱基開創基金                                                       31.57000   31.70000  -0.13000   -0.41009
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.68000   22.42000   0.26000    1.15968
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.14520   21.87650   0.26870    1.22826
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.56000   17.51000   0.05000    0.28555
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.90540   16.85050   0.05490    0.32581
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.56000    7.52000   0.04000    0.53191
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.69490   41.99180  -0.29690   -0.70704
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.27940   42.49460  -0.21520   -0.50642
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.00600   42.37700  -0.37100   -0.87547
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.85000   11.76000   0.09000    0.76531
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.23090   11.16640   0.06450    0.57763
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.25390   12.13470   0.11920    0.98231
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.46000   12.35000   0.11000    0.89069
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.09000   12.99000   0.10000    0.76982
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.92220   12.81640   0.10580    0.82550
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.78510   10.64910   0.13600    1.27710
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.25570   10.14520   0.11050    1.08919
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.19370   10.09110   0.10260    1.01674
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.78490   10.64900   0.13590    1.27618
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.25570   10.14520   0.11050    1.08919
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.19370   10.09110   0.10260    1.01674
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         11.80000   11.90000  -0.10000   -0.84034
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.81000   37.29000   0.52000    1.39448
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.91000   31.63000   0.28000    0.88524
富邦上証180基金                                                    30.92000   31.16000  -0.24000   -0.77022
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.21010    0.20710   0.00300    1.44858
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.43000    6.34000   0.09000    1.41956
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.90000    5.89000   0.01000    0.16978
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.30000   48.48000  -0.18000   -0.37129
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.92610   12.80240   0.12370    0.96623
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.83720   11.72950   0.10770    0.91820
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.08640   11.00640   0.08000    0.72685
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.90530   10.80090   0.10440    0.96659
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.90180    9.81170   0.09010    0.91829
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.28410    9.21710   0.06700    0.72691
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.56780   19.60120  -0.03340   -0.17040
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.73300   11.73060   0.00240    0.02046
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.35050   10.37500  -0.02450   -0.23614
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.99680   13.96940   0.02740    0.19614
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02620    2.02430   0.00190    0.09386
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.40670    9.38830   0.01840    0.19599
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41100    1.40960   0.00140    0.09932
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.61170   12.61410  -0.00240   -0.01903
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82330    1.82440  -0.00110   -0.06029
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.45990   10.46180  -0.00190   -0.01816
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53370    1.53470  -0.00100   -0.06516
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.10210   11.10040   0.00170    0.01531
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.02660   11.02680  -0.00020   -0.00181
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.11000   14.25000  -0.14000   -0.98246
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.27000   20.89000   0.38000    1.81905
富邦日本東証基金                                                   21.58000   21.38000   0.20000    0.93545
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.33000   48.25000   0.08000    0.16580
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.13000   48.25000  -0.12000   -0.24870
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    57.45000   57.18000   0.27000    0.47219
富邦台灣心基金                                                     25.12000   25.44000  -0.32000   -1.25786
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.76000   50.45000   0.31000    0.61447
富邦台灣科技指數基金                                               64.67000   64.06000   0.61000    0.95223
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.87550   48.04060  -0.16510   -0.34367
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    40.98610   41.03480  -0.04870   -0.11868
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31470    0.31710  -0.00240   -0.75686
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.27000   10.36000  -0.09000   -0.86873
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69690    2.69740  -0.00050   -0.01854
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36270    0.36310  -0.00040   -0.11016
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.03930   11.06000  -0.02070   -0.18716
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29300    2.29350  -0.00050   -0.02180
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34030    0.34070  -0.00040   -0.11741
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.31870    9.33630  -0.01760   -0.18851
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.73080   15.73060   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.47000   17.74000  -0.27000   -1.52198
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.65870   40.76210  -0.10340   -0.25367
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.18360   44.41170  -0.22810   -0.51360
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.06000   40.17650  -0.11650   -0.28997
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.81800   39.97220  -0.15420   -0.38577
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.91100    9.89420   0.01680    0.16980
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.96110    9.96230  -0.00120   -0.01205
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.93040    9.93830  -0.00790   -0.07949
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.91100    9.89420   0.01680    0.16980
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.96060    9.96180  -0.00120   -0.01205
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.92990    9.93790  -0.00800   -0.08050
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.52280   39.76970  -0.24690   -0.62082
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.62620   39.83000  -0.20380   -0.51167
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.62590   39.65260  -0.02670   -0.06733
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.69250   45.95950  -0.26700   -0.58095
富邦長紅基金                                                       69.61000   70.52000  -0.91000   -1.29041
富邦科技基金                                                       27.65000   27.86000  -0.21000   -0.75377
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.70400   40.75470  -0.05070   -0.12440
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.93550   45.42590  -0.49040   -1.07956
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.52810   39.70570  -0.17760   -0.44729
富邦恒生國企ETF基金                                                20.15000   20.22000  -0.07000   -0.34619
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.46000   13.38000   0.08000    0.59791
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.67000   26.06000  -0.39000   -1.49655
富邦高成長基金                                                     26.83000   27.19000  -0.36000   -1.32402
富邦基金A類型                                                      15.56000   15.76000  -0.20000   -1.26904
富邦基金I類型                                                      15.56000   15.76000  -0.20000   -1.26904
富邦深証100基金                                                    10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.03000   21.05000  -0.02000   -0.09501
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41790    0.41810  -0.00020   -0.04784
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38800   12.38870  -0.00070   -0.00565
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.12360    9.12420  -0.00060   -0.00658
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29160    0.29180  -0.00020   -0.06854
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.29240    8.29290  -0.00050   -0.00603
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.01000   18.06000  -0.05000   -0.27685
富邦精準基金                                                       50.35000   51.00000  -0.65000   -1.27451
富邦精銳中小基金                                                   13.04000   13.15000  -0.11000   -0.83650
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.30000   19.45000  -0.15000   -0.77121
富邦臺灣公司治理100基金                                            23.09000   22.99000   0.10000    0.43497
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.57000    6.58000  -0.01000   -0.15198
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              18.52000   18.48000   0.04000    0.21645
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.62000   19.63000  -0.01000   -0.05094
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.23780   11.15070   0.08710    0.78112
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.62260   10.57050   0.05210    0.49288
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.58890   10.54810   0.04080    0.38680
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.58720   10.50510   0.08210    0.78153
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.96390    9.91510   0.04880    0.49218
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.92200    9.88380   0.03820    0.38649
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   33.01000   32.99000   0.02000    0.06062
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.99220    9.99450  -0.00230   -0.02301
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.95240    9.95550  -0.00310   -0.03114
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.70560    9.71000  -0.00440   -0.04531
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45140   10.45390  -0.00250   -0.02391
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.41970   10.42290  -0.00320   -0.03070
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.16420   10.16890  -0.00470   -0.04622
富達卓越領航全球組合基金                                           15.54000   15.49000   0.05000    0.32279
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.29000   10.17000   0.12000    1.17994
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.74000   10.64000   0.10000    0.93985
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.36000    9.27000   0.09000    0.97087
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.34000    8.27000   0.07000    0.84643
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.81000   10.72000   0.09000    0.83955
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.29090   10.28370   0.00720    0.07001
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.51410    9.51290   0.00120    0.01261
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.92840    8.93120  -0.00280   -0.03135
富蘭克林華美中華基金                                               12.41000   12.27000   0.14000    1.14099
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.62000   24.71000  -0.09000   -0.36423
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.98000   23.05000  -0.07000   -0.30369
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.98520    8.00240  -0.01720   -0.21494
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.24150    9.25610  -0.01460   -0.15773
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.30180   10.31810  -0.01630   -0.15797
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.65700    9.67790  -0.02090   -0.21596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.83350   11.82570   0.00780    0.06596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74900    8.74330   0.00570    0.06519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81720    8.81150   0.00570    0.06469
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90570    9.89930   0.00640    0.06465
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.66440   14.66580  -0.00140   -0.00955
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.41400   10.41500  -0.00100   -0.00960
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.24170   10.24260  -0.00090   -0.00879
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.80020   10.79400   0.00620    0.05744
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68040    7.67590   0.00450    0.05863
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98520    8.98000   0.00520    0.05791
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.97930    9.97350   0.00580    0.05815
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.25240   11.25230   0.00010    0.00089
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.47210    7.47210   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.75870    8.75870   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.89020    9.89010   0.00010    0.00101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.05770   11.05650   0.00120    0.01085
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69160    7.69080   0.00080    0.01040
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.09060    8.09400  -0.00340   -0.04201
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.28200    9.28130   0.00070    0.00754
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.45450   10.45360   0.00090    0.00861
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.99160   12.99710  -0.00550   -0.04232
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.19000    8.11000   0.08000    0.98644
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.34000    8.26000   0.08000    0.96852
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.93000    7.95000  -0.02000   -0.25157
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.12000   12.15000  -0.03000   -0.24691
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.14000    8.13000   0.01000    0.12300
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.10250   13.05220   0.05030    0.38538
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美第一富基金                                             42.94000   43.27000  -0.33000   -0.76265
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36910   10.36900   0.00010    0.00096
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.91000    8.87000   0.04000    0.45096
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.74000   14.59000   0.15000    1.02810
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.35000   13.23000   0.12000    0.90703
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.35000   15.23000   0.12000    0.78792
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型                     10.11070   10.08980   0.02090    0.20714
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.57410    9.55490   0.01920    0.20094
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.57410    9.55490   0.01920    0.20094
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.52710    9.51730   0.00980    0.10297
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.52710    9.51730   0.00980    0.10297
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.75550    9.73960   0.01590    0.16325
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.52480    9.50920   0.01560    0.16405
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.52470    9.50920   0.01550    0.16300
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.68860    9.67870   0.00990    0.10229
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.45910    9.44950   0.00960    0.10159
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.45910    9.44950   0.00960    0.10159
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.35570    6.34760   0.00810    0.12761
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.66810   10.62600   0.04210    0.39620
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.50500    9.50000   0.00500    0.05263
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.67690   11.67080   0.00610    0.05227
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61410    6.61590  -0.00180   -0.02721
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85800    8.85580   0.00220    0.02484
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.53920   10.53490   0.00430    0.04082
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.86810   10.87100  -0.00290   -0.02668
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.30000   68.62000  -0.32000   -0.46634
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    70.72000   71.11000  -0.39000   -0.54845
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.33430   61.40900  -0.07470   -0.12164
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.42000   20.43000  -0.01000   -0.04895
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.41720   67.89900  -0.48180   -0.70958
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.95730   66.22310  -0.26580   -0.40137
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.95000   11.94920   0.00080    0.00670
復華人生目標基金                                                   42.95880   43.19020  -0.23140   -0.53577
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              9.52000    9.39000   0.13000    1.38445
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
復華中小精選基金                                                   71.04000   71.62000  -0.58000   -0.80983
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.69700   50.73800  -0.04100   -0.08081
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.61900   61.66130  -0.04230   -0.06860
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.37000   12.27000   0.10000    0.81500
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     11.05000   10.95000   0.10000    0.91324
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.65000   12.71000  -0.06000   -0.47207
復華全方位基金                                                     33.56000   33.96000  -0.40000   -1.17786
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.49000   13.35000   0.14000    1.04869
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.97000   20.76000   0.21000    1.01156
復華全球平衡基金-美元                                               9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.66000   19.61000   0.05000    0.25497
復華全球物聯網科技基金-美元                                        15.12000   14.81000   0.31000    2.09318
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.39000   14.11000   0.28000    1.98441
復華全球原物料基金                                                  8.39000    8.36000   0.03000    0.35885
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.03000   12.98000   0.05000    0.38521
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.12840   12.13820  -0.00980   -0.08074
復華全球債券基金                                                   14.79700   14.83860  -0.04160   -0.28035
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.33000  -0.02000   -0.13046
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.69000   15.71000  -0.02000   -0.12731
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
復華有利貨幣市場基金                                               13.51420   13.51400   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
復華亞太成長基金                                                   13.32000   13.05000   0.27000    2.06897
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.72000    9.56000   0.16000    1.67364
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.20000   10.04000   0.16000    1.59363
復華東協世紀基金                                                   12.37000   12.32000   0.05000    0.40584
復華南非幣長期收益基金A                                            14.39000   14.39000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             8.02000    8.02000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.82000   14.81000   0.01000    0.06752
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      69.47510   70.22760  -0.75250   -1.07152
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.41000   22.25000   0.16000    0.71910
復華美國新星基金-美元                                              13.34000   13.12000   0.22000    1.67683
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.36000   13.15000   0.21000    1.59696
復華恒生基金                                                       20.35000   20.46000  -0.11000   -0.53763
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.48000    8.42000   0.06000    0.71259
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.27000   28.64000  -0.37000   -1.29190
復華神盾基金                                                       29.88740   30.12850  -0.24110   -0.80024
復華高成長基金                                                     74.07000   74.55000  -0.48000   -0.64386
復華高益策略組合基金                                               13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
復華貨幣市場基金                                                   14.47900   14.47880   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.78000   17.72000   0.06000    0.33860
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.66000   49.63000   0.03000    0.06045
復華復華基金                                                       23.22000   23.36000  -0.14000   -0.59932
復華華人世紀基金                                                   18.78000   18.54000   0.24000    1.29450
復華傳家二號基金                                                   37.34470   37.65420  -0.30950   -0.82195
復華傳家基金                                                       24.80040   24.93220  -0.13180   -0.52863
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.97000   15.99000  -0.02000   -0.12508
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.42000   14.39000   0.03000    0.20848
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
復華新興人民幣債券基金A                                            12.38000   12.36000   0.02000    0.16181
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.14000   22.24000  -0.10000   -0.44964
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.89000   70.05000  -0.16000   -0.22841
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.30000    5.30000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
復華新興市場短期收益基金                                           11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
復華滬深300 A股基金                                                23.51000   23.62000  -0.11000   -0.46571
復華數位經濟基金                                                   52.96000   53.29000  -0.33000   -0.61925
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.10410   10.09850   0.00560    0.05545
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.78910    9.78610   0.00300    0.03066
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.65260   10.64670   0.00590    0.05542
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.18120   10.17800   0.00320    0.03144
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.22660   10.22630   0.00030    0.00293
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.18330   10.17150   0.01180    0.11601
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.32930   10.32140   0.00790    0.07654
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.77800   10.77750   0.00050    0.00464
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.24450   10.23170   0.01280    0.12510
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.71170   10.70610   0.00560    0.05231
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.60960   10.59640   0.01320    0.12457
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.08530   11.07950   0.00580    0.05235
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.80080   10.78270   0.01810    0.16786
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.73760   10.73270   0.00490    0.04565
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.65480   10.65760  -0.00280   -0.02627
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.79520   10.77590   0.01930    0.17910
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.07390   12.08000  -0.00610   -0.05050
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.70130   10.69510   0.00620    0.05797
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.98010   10.96040   0.01970    0.17974
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.38000   12.38620  -0.00620   -0.05006
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.84650   10.84010   0.00640    0.05904
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.81460   10.81610  -0.00150   -0.01387
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.28890   10.26750   0.02140    0.20842
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.26580   10.25680   0.00900    0.08775
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.99920    9.99760   0.00160    0.01600
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.57460   10.55110   0.02350    0.22273
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.91070   10.91270  -0.00200   -0.01833
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.56780   10.55740   0.01040    0.09851
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.57360   10.55010   0.02350    0.22275
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.91070   10.91270  -0.00200   -0.01833
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.56490   10.55440   0.01050    0.09948
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.47930   10.44400   0.03530    0.33799
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.45510   10.43230   0.02280    0.21855
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.47750   10.44220   0.03530    0.33805
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.45630   10.43350   0.02280    0.21853
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.11860   11.09750   0.02110    0.19013
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.08850   11.08090   0.00760    0.06859
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.99350   10.99400  -0.00050   -0.00455
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.28890   10.26960   0.01930    0.18793
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.26470   10.25790   0.00680    0.06629
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.99920    9.99970  -0.00050   -0.00500
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24100    9.23760   0.00340    0.03681
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08690    8.08850  -0.00160   -0.01978
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.99070    7.99800  -0.00730   -0.09127
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20480   12.20030   0.00450    0.03688
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.71570   10.71780  -0.00210   -0.01959
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.70670   10.71660  -0.00990   -0.09238
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.04480   10.02370   0.02110    0.21050
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                             10.00610    9.99730   0.00880    0.08802
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.87440    9.87280   0.00160    0.01621
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.05080   10.02930   0.02150    0.21437
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.99800    9.99880  -0.00080   -0.00800
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                             10.01250   10.00320   0.00930    0.09297
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.05120   10.02960   0.02160    0.21536
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.99790    9.99860  -0.00070   -0.00700
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                             10.01270   10.00340   0.00930    0.09297
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.03280   10.01230   0.02050    0.20475
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.86460    9.86350   0.00110    0.01115
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.99620    9.98790   0.00830    0.08310
景順主流基金                                                       20.51000   20.77000  -0.26000   -1.25181
景順台灣科技基金                                                   35.82000   36.26000  -0.44000   -1.21346
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
景順全球科技基金                                                   24.39000   24.15000   0.24000    0.99379
景順全球康健基金                                                   19.75000   19.58000   0.17000    0.86823
景順貨幣市場基金                                                   16.01190   16.01170   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.80000   35.01000  -0.21000   -0.59983
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.25000   15.07000   0.18000    1.19443
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.13000   13.97000   0.16000    1.14531
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.92000   11.87000   0.05000    0.42123
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.89000   11.85000   0.04000    0.33755
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.71690    8.70690   0.01000    0.11485
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.72050    7.73040  -0.00990   -0.12807
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.70120   11.68800   0.01320    0.11294
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.35190   10.36520  -0.01330   -0.12831
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.68000    8.61000   0.07000    0.81301
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.10000    8.03000   0.07000    0.87173
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.80000   11.70000   0.10000    0.85470
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66390    9.65940   0.00450    0.04659
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.77510    9.77770  -0.00260   -0.02659
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.35370   10.34890   0.00480    0.04638
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47600   10.47870  -0.00270   -0.02577
華南永昌永昌基金                                                   20.52000   20.65000  -0.13000   -0.62954
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.90340   14.91410  -0.01070   -0.07174
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
華南永昌全球精品基金                                               17.29000   17.05000   0.24000    1.40762
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.79000   13.76000   0.03000    0.21802
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.56000   13.54000   0.02000    0.14771
華南永昌物聯網精選基金                                             12.65000   12.75000  -0.10000   -0.78431
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30460   16.30440   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               26.03480   26.14780  -0.11300   -0.43216
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00710   12.00690   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.85990   10.85650   0.00340    0.03132
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.41710   10.44060  -0.02350   -0.22508
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97030    9.96720   0.00310    0.03110
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.49680    9.51820  -0.02140   -0.22483
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.70860   10.70380   0.00480    0.04484
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.20540   10.22720  -0.02180   -0.21316
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94980    9.94540   0.00440    0.04424
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.41810    9.43820  -0.02010   -0.21296
華頓中小型基金                                                     24.67000   25.12000  -0.45000   -1.79140
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.47470   12.40180   0.07290    0.58782
華頓台灣基金                                                       25.97000   26.29000  -0.32000   -1.21719
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58820   11.58800   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.43000   17.46000  -0.03000   -0.17182
華頓全球高收益債券基金A                                            13.85410   13.85440  -0.00030   -0.00217
華頓全球高收益債券基金B                                             7.94380    7.94400  -0.00020   -0.00252
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.92030    2.89710   0.02320    0.80080
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.64260   12.57000   0.07260    0.57757
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41350    0.41090   0.00260    0.63276
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.32640   12.29230   0.03410    0.27741
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.24060   12.20660   0.03400    0.27854
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.96780   10.93050   0.03730    0.34125
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.60880   10.60310   0.00570    0.05376
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.53390   10.52840   0.00550    0.05224
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.26560    9.26070   0.00490    0.05291
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.92150   10.90790   0.01360    0.12468
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.84700   10.83340   0.01360    0.12554
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.60320    9.58920   0.01400    0.14600
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.27000   12.02000   0.25000    2.07987
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.23000   10.04000   0.19000    1.89243
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         11.07000   10.86000   0.21000    1.93370
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69770    2.69280   0.00490    0.18197
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13620    2.12960   0.00660    0.30992
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.07930   12.07750   0.00180    0.01490
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24520    9.24390   0.00130    0.01406
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38130    0.38120   0.00010    0.02623
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29950    0.29930   0.00020    0.06682
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.71000    3.68000   0.03000    0.81522
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.06000   15.97000   0.09000    0.56356
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.34000   26.41000  -0.07000   -0.26505
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.80000   12.74000   0.06000    0.47096
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.44000    8.43000   0.01000    0.11862
匯豐安富基金                                                       27.20000   27.23000  -0.03000   -0.11017
匯豐成功基金                                                       42.98000   43.04000  -0.06000   -0.13941
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.81220    2.80640   0.00580    0.20667
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44510    2.43980   0.00530    0.21723
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.03870   12.03700   0.00170    0.01412
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.02710    8.02480   0.00230    0.02866
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39900    0.39880   0.00020    0.05015
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33950    0.33930   0.00020    0.05894
匯豐金磚動力基金                                                   14.80000   14.71000   0.09000    0.61183
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02480   15.02470   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.08000    5.07000   0.01000    0.19724
匯豐新鑽動力基金                                                   10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.47100    5.47280  -0.00180   -0.03289
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.38660    9.38890  -0.00230   -0.02450
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.93000   57.08000  -0.15000   -0.26279
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.93000   57.08000  -0.15000   -0.26279
匯豐龍騰電子基金                                                   41.67000   41.82000  -0.15000   -0.35868
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79480   12.81410  -0.01930   -0.15062
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     20.02000   20.16000  -0.14000   -0.69444
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
新光中國成長基金(美元)                                              9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.70850   11.72490  -0.01640   -0.13987
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.44500   10.43450   0.01050    0.10063
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.68230   10.68200   0.00030    0.00281
新光台灣富貴基金                                                   26.11000   26.18000  -0.07000   -0.26738
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.98000   21.87000   0.11000    0.50297
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    38.67130   38.74080  -0.06950   -0.17940
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.88700   45.05000  -0.16300   -0.36182
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.44000   10.35000   0.09000    0.86957
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.09000    9.99000   0.10000    1.00100
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.06000    9.97000   0.09000    0.90271
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.15610   11.17220  -0.01610   -0.14411
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.81020   10.83650  -0.02630   -0.24270
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.46770   10.48290  -0.01520   -0.14500
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12950   10.15410  -0.02460   -0.24227
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.59000    8.64000  -0.05000   -0.57870
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
新光吉星貨幣市場基金                                               15.53000   15.52970   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
新光亞洲精選基金-美金                                              21.59000   21.42000   0.17000    0.79365
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.68000   21.53000   0.15000    0.69670
新光店頭基金                                                       24.20000   24.32000  -0.12000   -0.49342
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.69000   11.72000  -0.03000   -0.25597
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.30910   41.53890  -0.22980   -0.55322
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
新光特選內需收益ETF基金                                            21.46000   21.48000  -0.02000   -0.09311
新光創新科技基金                                                   14.42000   14.52000  -0.10000   -0.68871
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.20120   40.25190  -0.05070   -0.12596
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.67110   45.14410  -0.47300   -1.04776
新光澳幣八年期保本基金                                             11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
新光澳幣保本基金                                                   12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.93400   10.94170  -0.00770   -0.07037
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42590    9.43250  -0.00660   -0.06997
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.31230    9.32170  -0.00940   -0.10084
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54550   10.55620  -0.01070   -0.10136
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71710   10.72390  -0.00680   -0.06341
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44880    9.45480  -0.00600   -0.06346
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.39140    9.39830  -0.00690   -0.07342
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64010   10.64790  -0.00780   -0.07325
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.34000    7.31000   0.03000    0.41040
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.84580   39.86810  -0.02230   -0.05593
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.37260   39.38760  -0.01500   -0.03808
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.12170   43.36620  -0.24450   -0.56380
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.84350   44.10070  -0.25720   -0.58321
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.03610   44.31250  -0.27640   -0.62375
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.45170   45.87790  -0.42620   -0.92899
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.70050   44.01900  -0.31850   -0.72355
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.50470   47.82990  -0.32520   -0.67991
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.18550   49.39830  -0.21280   -0.43078
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.14790   47.33450  -0.18660   -0.39422
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.75430   39.80160  -0.04730   -0.11884
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.75010   10.76580  -0.01570   -0.14583
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.86670   45.37300  -0.50630   -1.11586
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               38.98210   39.08200  -0.09990   -0.25562
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.55780   11.55540   0.00240    0.02077
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.91020    9.89930   0.01090    0.11011
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.53320   14.38410   0.14910    1.03656
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.58740   10.46160   0.12580    1.20249
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.86000   10.74000   0.12000    1.11732
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.72340   12.70890   0.01450    0.11409
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.95940   11.92620   0.03320    0.27838
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.22780   11.21510   0.01270    0.11324
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.62780    9.60110   0.02670    0.27809
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.21170   10.20020   0.01150    0.11274
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.79280    8.76840   0.02440    0.27827
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.37500    9.36440   0.01060    0.11319
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.34330    8.32010   0.02320    0.27884
群益中小型股基金                                                   49.91000   50.09000  -0.18000   -0.35935
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              11.03370   10.99130   0.04240    0.38576
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.98450    9.92990   0.05460    0.54985
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.28290    9.23870   0.04420    0.47842
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.27620    9.24060   0.03560    0.38526
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.39280    8.34690   0.04590    0.54990
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.80400    7.76690   0.03710    0.47767
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.91190    9.75240   0.15950    1.63549
群益中國新機會基金N-美元                                            8.87140    8.71430   0.15710    1.80278
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.39000    9.23000   0.16000    1.73348
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.79020    8.64870   0.14150    1.63608
群益中國新機會基金-美元                                             9.48510    9.31710   0.16800    1.80314
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.97000    8.82000   0.15000    1.70068
群益平衡王基金                                                     21.23530   21.24720  -0.01190   -0.05601
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.02150   10.03050  -0.00900   -0.08973
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.85380    9.86980  -0.01600   -0.16211
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.02150   10.03050  -0.00900   -0.08973
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.85380    9.86980  -0.01600   -0.16211
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.02160   10.03060  -0.00900   -0.08973
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.85380    9.86970  -0.01590   -0.16110
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.84720    9.86250  -0.01530   -0.15513
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.11390   10.08730   0.02660    0.26370
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.94470    9.92570   0.01900    0.19142
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.11390   10.08730   0.02660    0.26370
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.94470    9.92570   0.01900    0.19142
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.11390   10.08740   0.02650    0.26270
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.94470    9.92570   0.01900    0.19142
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.96180    9.94200   0.01980    0.19916
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.09460   10.08060   0.01400    0.13888
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.92570    9.91910   0.00660    0.06654
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.09460   10.08060   0.01400    0.13888
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.92570    9.91910   0.00660    0.06654
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.09450   10.08050   0.01400    0.13888
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.92570    9.91910   0.00660    0.06654
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.93210    9.92480   0.00730    0.07355
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.42000    6.45000  -0.03000   -0.46512
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.78550   12.86410  -0.07860   -0.61100
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.89430   11.94780  -0.05350   -0.44778
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.18000   11.24000  -0.06000   -0.53381
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.81630   10.88280  -0.06650   -0.61106
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.06140   10.10660  -0.04520   -0.44723
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.68990   10.75560  -0.06570   -0.61084
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.58590   10.59670  -0.01080   -0.10192
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.35340   10.36200  -0.00860   -0.08300
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.22950    9.23890  -0.00940   -0.10174
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23590    9.24350  -0.00760   -0.08222
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.64750   10.65830  -0.01080   -0.10133
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.67850   10.68730  -0.00880   -0.08234
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39250    9.40200  -0.00950   -0.10104
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88220    9.89030  -0.00810   -0.08190
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.06950   10.06250   0.00700    0.06957
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.06070   10.05190   0.00880    0.08755
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.97220    9.97060   0.00160    0.01605
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.06950   10.06250   0.00700    0.06957
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.06070   10.05180   0.00890    0.08854
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.97220    9.97060   0.00160    0.01605
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.06940   10.06240   0.00700    0.06957
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.06060   10.05170   0.00890    0.08854
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.97210    9.97060   0.00150    0.01504
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.06940   10.06240   0.00700    0.06957
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.06060   10.05180   0.00880    0.08755
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.97220    9.97060   0.00160    0.01605
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.35790   11.34880   0.00910    0.08018
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73950    7.73330   0.00620    0.08017
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.88370   10.88690  -0.00320   -0.02939
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.68190   10.68240  -0.00050   -0.00468
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.60390   10.61200  -0.00810   -0.07633
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91120    9.91410  -0.00290   -0.02925
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85870    9.85920  -0.00050   -0.00507
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.78730    9.79480  -0.00750   -0.07657
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.88380   10.88690  -0.00310   -0.02847
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.68180   10.68240  -0.00060   -0.00562
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.60370   10.61190  -0.00820   -0.07727
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91120    9.91410  -0.00290   -0.02925
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85860    9.85910  -0.00050   -0.00507
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.78720    9.79480  -0.00760   -0.07759
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.75690    9.66850   0.08840    0.91431
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.25000   11.16000   0.09000    0.80645
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.96430   15.81970   0.14460    0.91405
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.61000   15.48000   0.13000    0.83979
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
群益多重收益組合基金                                               14.14000   14.16000  -0.02000   -0.14124
群益多重資產組合基金                                               15.26000   15.25000   0.01000    0.06557
群益安家基金                                                       28.16200   28.32700  -0.16500   -0.58248
群益安穩貨幣市場基金                                               16.18230   16.18210   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.48000   21.20000   0.28000    1.32075
群益亞太中小基金                                                   11.03000   10.95000   0.08000    0.73059
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.57000   16.46000   0.11000    0.66829
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.68870   10.68970  -0.00100   -0.00935
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83410    7.83480  -0.00070   -0.00893
群益店頭市場基金                                                  104.31000  105.27000  -0.96000   -0.91194
群益東方盛世基金                                                    9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
群益東協成長基金-人民幣                                            13.48350   13.47640   0.00710    0.05268
群益東協成長基金-美元                                              11.53550   11.51060   0.02490    0.21632
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.21170   12.20420   0.00750    0.06145
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.31380   11.29990   0.01390    0.12301
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.56050   10.55400   0.00650    0.06159
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84950    9.84350   0.00600    0.06095
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.12830    9.11710   0.01120    0.12285
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.51880    8.51350   0.00530    0.06225
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.92000   10.91320   0.00680    0.06231
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63880    9.63290   0.00590    0.06125
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.29040    9.27900   0.01140    0.12286
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.51670    9.51080   0.00590    0.06203
群益長安基金                                                       33.02000   33.29000  -0.27000   -0.81105
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.64300   10.58220   0.06080    0.57455
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.10050   16.00830   0.09220    0.57595
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.41000   15.33000   0.08000    0.52185
群益真善美基金                                                     16.13550   16.15320  -0.01770   -0.10958
群益馬拉松基金                                                    131.45000  132.29000  -0.84000   -0.63497
群益深証中小板基金                                                 12.33000   12.43000  -0.10000   -0.80451
群益創新科技基金                                                   37.96000   38.20000  -0.24000   -0.62827
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.99240   10.83930   0.15310    1.41245
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.86150    9.70810   0.15340    1.58012
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.18000   10.03000   0.15000    1.49551
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.97120   11.80450   0.16670    1.41217
群益華夏盛世基金-美元                                              10.87340   10.70440   0.16900    1.57879
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.77000   17.51000   0.26000    1.48487
群益奧斯卡基金                                                     33.69000   33.97000  -0.28000   -0.82426
群益新興金鑽基金-美元                                              11.81010   11.70630   0.10380    0.88670
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.94000    8.87000   0.07000    0.78918
群益葛萊美基金                                                     26.64000   26.86000  -0.22000   -0.81906
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.58000   22.73000  -0.15000   -0.65992
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.16000    7.17000  -0.01000   -0.13947
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        16.27000   16.23000   0.04000    0.24646
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.57310   11.58700  -0.01390   -0.11996
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.12080   11.11590   0.00490    0.04408
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.03580   11.03890  -0.00310   -0.02808
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.04470   11.05800  -0.01330   -0.12027
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.61290   10.60820   0.00470    0.04431
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.53170   10.53470  -0.00300   -0.02848
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.57300   11.58690  -0.01390   -0.11996
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.12120   11.11630   0.00490    0.04408
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.74310    9.74580  -0.00270   -0.02770
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.04480   11.05810  -0.01330   -0.12027
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.61240   10.60770   0.00470    0.04431
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.76750    9.77020  -0.00270   -0.02764
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.13320   13.13540  -0.00220   -0.01675
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83300   11.83220   0.00080    0.00676
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.69180   11.69100   0.00080    0.00684
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.61900    8.62050  -0.00150   -0.01740
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90630    8.90570   0.00060    0.00674
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.36120    8.36060   0.00060    0.00718
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85260    9.85190   0.00070    0.00711
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.23000   10.13000   0.10000    0.98717
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.11000   10.01000   0.10000    0.99900
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.23000   10.13000   0.10000    0.98717
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.11000   10.01000   0.10000    0.99900
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.33800   10.21940   0.11860    1.16054
德信大發基金                                                       32.61000   32.79000  -0.18000   -0.54895
德信中國精選成長基金                                               12.16000   12.00000   0.16000    1.33333
德信台灣主流中小基金                                               21.89000   22.06000  -0.17000   -0.77063
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00210   12.00190   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   35.01000   35.16000  -0.15000   -0.42662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.15840   11.15190   0.00650    0.05829
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         11.01280   11.00820   0.00460    0.04179
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73240   11.73230   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.63000   19.86000  -0.23000   -1.15811
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.66000   17.64000   0.02000    0.11338
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.88430   10.86110   0.02320    0.21361
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.89780   16.86200   0.03580    0.21231
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.08100    8.08460  -0.00360   -0.04453
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12610   11.12290   0.00320    0.02877
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.28060   12.27730   0.00330    0.02688
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.91410   13.92030  -0.00620   -0.04454
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摩根大歐洲基金                                                     17.29000   17.23000   0.06000    0.34823
摩根中小基金                                                       23.88000   24.00000  -0.12000   -0.50000
摩根中國A股基金                                                    15.82000   15.63000   0.19000    1.21561
摩根中國A股基金(美元)                                              12.54000   12.38000   0.16000    1.29241
摩根中國亮點基金                                                   13.44000   13.25000   0.19000    1.43396
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.25600   11.23350   0.02250    0.20029
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.85940   12.82880   0.03060    0.23853
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.67900    9.65490   0.02410    0.24961
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.24900   13.22250   0.02650    0.20042
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.77780   15.74020   0.03760    0.23888
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.88000   20.91000  -0.03000   -0.14347
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.88000   20.91000  -0.03000   -0.14347
摩根台灣增長基金                                                   53.13000   53.17000  -0.04000   -0.07523
摩根平衡基金                                                       28.54000   28.51000   0.03000    0.10523
摩根全球α基金                                                     18.64000   18.56000   0.08000    0.43103
摩根全球平衡基金                                                   16.22840   16.22750   0.00090    0.00555
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.48810    9.48340   0.00470    0.04956
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74690   10.73860   0.00830    0.07729
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.11410   10.10590   0.00820    0.08114
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.80910   11.80080   0.00830    0.07033
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.62810   10.61960   0.00850    0.08004
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.40930   10.39510   0.01420    0.13660
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.00320   13.98410   0.01910    0.13658
摩根亞洲基金                                                       60.29000   59.69000   0.60000    1.00519
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39110    8.39010   0.00100    0.01192
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.01190   10.00870   0.00320    0.03197
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.84290    8.83980   0.00310    0.03507
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.94360   12.94150   0.00210    0.01623
摩根東方內需機會基金                                               19.05000   18.87000   0.18000    0.95390
摩根東方科技基金                                                   34.01000   33.71000   0.30000    0.88994
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
摩根金龍收成基金                                                   23.18000   22.86000   0.32000    1.39983
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14910   15.14890   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.27000   14.38000  -0.11000   -0.76495
摩根新金磚五國基金                                                 12.65000   12.60000   0.05000    0.39683
摩根新絲路基金                                                      9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
摩根新興35基金                                                     13.85000   13.75000   0.10000    0.72727
摩根新興日本基金                                                   23.88000   24.05000  -0.17000   -0.70686
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.10710    7.10660   0.00050    0.00704
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.53940    9.53710   0.00230    0.02412
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.32460    9.32210   0.00250    0.02682
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.16850   11.16760   0.00090    0.00806
摩根新興科技基金                                                   58.15000   58.44000  -0.29000   -0.49624
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.75220    8.72840   0.02380    0.27267
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.59600    9.56420   0.03180    0.33249
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.04980    9.01990   0.02990    0.33149
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.53570   10.50700   0.02870    0.27315
摩根龍揚基金                                                       34.62000   34.14000   0.48000    1.40598
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.10000   12.11000  -0.01000   -0.08258
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28220    9.28810  -0.00590   -0.06352
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54680   11.55410  -0.00730   -0.06318
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.66000   21.60000   0.06000    0.27778
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62680   12.62670   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.92000   12.01000  -0.09000   -0.74938
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.93960   10.93040   0.00920    0.08417
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.66730   10.67850  -0.01120   -0.10488
聯邦中國龍基金                                                     28.98000   29.12000  -0.14000   -0.48077
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.07200   10.05910   0.01290    0.12824
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.13850   10.13280   0.00570    0.05625
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.48840    9.47620   0.01220    0.12874
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.54750    9.54210   0.00540    0.05659
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.97800   11.96540   0.01260    0.10530
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.80300   11.77300   0.03000    0.25482
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.81860   10.79810   0.02050    0.18985
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.97080   10.95920   0.01160    0.10585
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.79820   10.77080   0.02740    0.25439
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.89580    9.87700   0.01880    0.19034
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.82900   25.94190  -0.11290   -0.43520
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                       10.04610    9.92810   0.11800    1.18855
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.28400   10.17040   0.11360    1.11697
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.97900    9.86170   0.11730    1.18945
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.20080   10.08820   0.11260    1.11616
聯邦貨幣市場基金                                                   13.24190   13.24170   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.54000   14.61000  -0.07000   -0.47912
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.58200   16.60110  -0.01910   -0.11505
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.20520   13.13310   0.07210    0.54899
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.73890   12.69220   0.04670    0.36794
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.08490   12.04150   0.04340    0.36042
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       39.88000   39.94000  -0.06000   -0.15023
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.40000   19.30000   0.10000    0.51813
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       19.01000   18.90000   0.11000    0.58201
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.46000   12.40000   0.06000    0.48387
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.60000   16.60000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.50000    7.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.71000   15.72000  -0.01000   -0.06361
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.76000   14.68000   0.08000    0.54496
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.65000   14.56000   0.09000    0.61813
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.66000   14.58000   0.08000    0.54870
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.30000   15.21000   0.09000    0.59172
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.41000   21.36000   0.05000    0.23408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.41000   19.36000   0.05000    0.25826
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.20000   13.17000   0.03000    0.22779
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.00000   14.96000   0.04000    0.26738
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.04000   15.99000   0.05000    0.31270
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.93000   14.90000   0.03000    0.20134
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.89000   14.85000   0.04000    0.26936
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.70000   12.66000   0.04000    0.31596
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.04000   15.00000   0.04000    0.26667
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.81000   12.78000   0.03000    0.23474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.26000   13.23000   0.03000    0.22676
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.76000   19.79000  -0.03000   -0.15159
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.44000   18.46000  -0.02000   -0.10834
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.09000   13.11000  -0.02000   -0.15256
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.76000    7.77000  -0.01000   -0.12870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.05150   15.05140   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.03190   11.05650  -0.02460   -0.22249
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.82390   13.84890  -0.02500   -0.18052
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.36040    7.37680  -0.01640   -0.22232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.35280   10.35480  -0.00200   -0.01931
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.83690   10.85570  -0.01880   -0.17318
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25960   10.26190  -0.00230   -0.02241
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.14750   10.15500  -0.00750   -0.07386
瀚亞中小型股基金                                                   24.23000   24.59000  -0.36000   -1.46401
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.07000   12.94000   0.13000    1.00464
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.23000   13.11000   0.12000    0.91533
瀚亞巴西基金                                                        6.00000    5.93000   0.07000    1.18044
瀚亞外銷基金                                                       44.54000   44.95000  -0.41000   -0.91212
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03860   10.03910  -0.00050   -0.00498
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.01410   10.03060  -0.01650   -0.16450
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.02370   10.02460  -0.00090   -0.00898
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.87810    9.88310  -0.00500   -0.05059
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.02500   10.02770  -0.00270   -0.02693
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.03480   10.05330  -0.01850   -0.18402
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01050   10.01330  -0.00280   -0.02796
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.86310    9.87000  -0.00690   -0.06991
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.60210   11.60450  -0.00240   -0.02068
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.05850   11.06020  -0.00170   -0.01537
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.82560   12.83290  -0.00730   -0.05689
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.01380   11.00230   0.01150    0.10452
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.30070    7.30210  -0.00140   -0.01917
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.99060    7.99200  -0.00140   -0.01752
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10650    8.11110  -0.00460   -0.05671
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07890    7.07160   0.00730    0.10323
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.61760    8.62250  -0.00490   -0.05683
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.93920    9.94420  -0.00500   -0.05028
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97850    8.98030  -0.00180   -0.02004
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.34320    9.34470  -0.00150   -0.01605
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.98250    8.98750  -0.00500   -0.05563
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.50000   13.53000  -0.03000   -0.22173
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.04000   11.99000   0.05000    0.41701
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.69000   14.64000   0.05000    0.34153
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.85000    6.82000   0.03000    0.43988
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.75130   12.74330   0.00800    0.06278
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.46000   14.55020  -0.09020   -0.61992
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.40570   11.39660   0.00910    0.07985
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.03520   11.03210   0.00310    0.02810
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         13.01780   12.99310   0.02470    0.19010
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08230    9.07690   0.00540    0.05949
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.69420    9.75460  -0.06040   -0.61920
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.96370    8.95650   0.00720    0.08039
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.66280    8.66040   0.00240    0.02771
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.40460    9.38640   0.01820    0.19390
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.80770   14.79650   0.01120    0.07569
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.78810   10.77570   0.01240    0.11507
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.32790   10.31430   0.01360    0.13186
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.45210   12.44270   0.00940    0.07555
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.46000   10.36000   0.10000    0.96525
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.66000   18.37000   0.29000    1.57866
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64410   13.64390   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.92000   29.56000   0.36000    1.21786
瀚亞高科技基金                                                     68.74000   69.72000  -0.98000   -1.40562
瀚亞理財通基金                                                     27.78000   27.80000  -0.02000   -0.07194
瀚亞菁華基金                                                       24.55000   24.89000  -0.34000   -1.36601
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.43880   14.43910  -0.00030   -0.00208
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.36130    9.36150  -0.00020   -0.00214
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.24730   11.24050   0.00680    0.06050
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.73950   11.80940  -0.06990   -0.59190
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.10560   10.10340   0.00220    0.02177
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.81110   10.79050   0.02060    0.19091
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.26100    8.25600   0.00500    0.06056
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.09300    8.14240  -0.04940   -0.60670
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.72640    8.71830   0.00810    0.09291
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.06540    8.06370   0.00170    0.02108
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.09830    8.08290   0.01540    0.19053
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.06950   14.08890  -0.01940   -0.13770
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.75170   10.76630  -0.01460   -0.13561
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93850    9.94870  -0.01020   -0.10253
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.41490   11.43060  -0.01570   -0.13735
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.18730   10.20110  -0.01380   -0.13528
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.91870    9.93240  -0.01370   -0.13793
瀚亞歐洲基金                                                       11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
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