[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/29 108/10/28 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.55000 22.80000 0.75000 3.28947 元大大中華TMT基金-人民幣 11.73000 11.43000 0.30000 2.62467 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.01000 9.76000 0.25000 2.56148 元大大中華TMT基金-新台幣 10.09000 9.86000 0.23000 2.33266 統一大中華中小基金(新台幣) 12.04000 11.79000 0.25000 2.12044 統一大中華中小基金(美元) 8.21000 8.04000 0.17000 2.11443 統一大中華中小基金(人民幣) 9.24000 9.05000 0.19000 2.09945 復華全球物聯網科技基金-美元 15.12000 14.81000 0.31000 2.09318 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.27000 12.02000 0.25000 2.07987 復華亞太成長基金 13.32000 13.05000 0.27000 2.06897 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59460 0.58300 0.01160 1.98971 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.39000 14.11000 0.28000 1.98441 國泰中港台基金-人民幣 3.60020 3.53030 0.06990 1.98000 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.07000 10.86000 0.21000 1.93370 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.14000 17.80000 0.34000 1.91011 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.23000 10.04000 0.19000 1.89243 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.27000 20.89000 0.38000 1.81905 群益中國新機會基金-美元 9.48510 9.31710 0.16800 1.80314 群益中國新機會基金N-美元 8.87140 8.71430 0.15710 1.80278 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.57550 4.49530 0.08020 1.78409 國泰中港台基金-美元 0.51150 0.50260 0.00890 1.77079 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.39000 9.23000 0.16000 1.73348 統一全球新科技基金(美元) 15.31000 15.05000 0.26000 1.72757 群益中國新機會基金-新臺幣 8.97000 8.82000 0.15000 1.70068 國泰中港台基金-新台幣 15.58000 15.32000 0.26000 1.69713 復華美國新星基金-美元 13.34000 13.12000 0.22000 1.67683 復華亞太神龍科技基金-美元 9.72000 9.56000 0.16000 1.67364 第一金中國世紀基金-人民幣 14.87000 14.63000 0.24000 1.64046 群益中國新機會基金-人民幣 8.79020 8.64870 0.14150 1.63608 群益中國新機會基金N-人民幣 9.91190 9.75240 0.15950 1.63549 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------