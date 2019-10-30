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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/29  108/10/28  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       23.55000   22.80000   0.75000    3.28947
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.73000   11.43000   0.30000    2.62467
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                       10.01000    9.76000   0.25000    2.56148
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.09000    9.86000   0.23000    2.33266
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.04000   11.79000   0.25000    2.12044
統一大中華中小基金(美元)                                          8.21000    8.04000   0.17000    2.11443
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.24000    9.05000   0.19000    2.09945
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.12000   14.81000   0.31000    2.09318
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.27000   12.02000   0.25000    2.07987
復華亞太成長基金                                                 13.32000   13.05000   0.27000    2.06897
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.59460    0.58300   0.01160    1.98971
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.39000   14.11000   0.28000    1.98441
國泰中港台基金-人民幣                                             3.60020    3.53030   0.06990    1.98000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.07000   10.86000   0.21000    1.93370
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            18.14000   17.80000   0.34000    1.91011
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.23000   10.04000   0.19000    1.89243
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                21.27000   20.89000   0.38000    1.81905
群益中國新機會基金-美元                                           9.48510    9.31710   0.16800    1.80314
群益中國新機會基金N-美元                                          8.87140    8.71430   0.15710    1.80278
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                       4.57550    4.49530   0.08020    1.78409
國泰中港台基金-美元                                               0.51150    0.50260   0.00890    1.77079
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.39000    9.23000   0.16000    1.73348
統一全球新科技基金(美元)                                         15.31000   15.05000   0.26000    1.72757
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.97000    8.82000   0.15000    1.70068
國泰中港台基金-新台幣                                            15.58000   15.32000   0.26000    1.69713
復華美國新星基金-美元                                            13.34000   13.12000   0.22000    1.67683
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.72000    9.56000   0.16000    1.67364
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.87000   14.63000   0.24000    1.64046
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.79020    8.64870   0.14150    1.63608
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.91190    9.75240   0.15950    1.63549
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