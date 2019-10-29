〈漢磊投控法說〉嘉晶營收Q4起回溫 今年化合物等利基型產品營收占比上看3成

漢磊投控 (3707-TW) 今 (29) 日召開法說，旗下磊晶矽晶圓廠嘉晶 (3016-TW) 部分客戶庫存已去化至健康水位，預期營收將從第 4 季起逐步回溫，且在 5G 需求推升下，利基型產品營收占比將逐年增加，今年可望達 3 成水準，磊晶矽晶圓 RF 應用已有 2、3 個客戶送樣中，看好 PMIC、化合物與 Super Junction 明年需求將續揚。

嘉晶總經理孫慶宗表示，今年上半年受到美中貿易戰影響，客戶急單需求多，影響產能利用率與獲利表現，不過，近來部分客戶庫存已調整至趨近健康水位，但有些仍持續進行存貨修正，預期營收將從第 4 季起逐步回溫。

從產品營收占比來看，嘉晶估今年分離式元件 68.2%，PMIC 約 18.5%，化合物半導體 3.8%，Super Junction 6.4%，8 吋 IGBT/HV 3.1%。孫慶宗指出，近 2 年化合物業務營收均有超過 5 成以上成長，今年並持續轉進 5G 相關應用，利基型產品營收逐年增加，今年將達逾 3 成水準，並將持續優化產品結構。

化合物業務方面，今年磊晶矽晶圓 RF 應用已有 2、3 個客戶送樣中，且 6 吋碳化矽矽晶圓技術已可達到 Tier 1 水準。Super Junction 去年將月產能提升至 6000 片，今年營收已較去年成長 5 成，且明年可望持續攀升。PMIC 業務今年也擴充產能，為因應 5G 基站與車用需求，看好明年需求將持續成長。

除上述利基型應用外，孫慶宗也說，目前已與客戶開發矽光子 (Silicon Photonic) 相關應用，著眼 5G 基站與資料中心需求，盼未來能成為旗下另一項利基型產品。

孫慶宗表示，雖然今年以來，受到景氣影響，使利基型產品需求下修，但仍持續積極耕耘，盼 5G 應用的發展能推升利基型產品需求成長。