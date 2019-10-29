〈5G頻譜競標〉5G專頻大進展 交通部擬釋出4.4-5.5 GHz頻段供企業「有價」申請

交通部今 (29) 日邀請五大電信高層談論 5G 專頻專網，台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，目前正在清除 4.4-5.5 GHz 頻段，預計 3 年後開放企業專頻申請，且頻譜是「有價」，成本會與首波頻譜差別不大。

過去電信業普遍反對企業專頻，因電信業砸百億元競標取得頻譜，相對企業免費取得頻譜有失公平性，劉莉秋對此表示，雖然第 2 波專頻不需要競標，但頻譜取得會是「有價」，成本與首波差不多。

政府與電信商過去因專頻僵持不下，這次交通部釋出企業專頻「有價」，是 5G 一大進展，也讓電信商消除不公平的疑慮，成雙贏局面。

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨表示，會議非常正面、樂見其成，會與企業好好合作；遠傳總經理井琪指出，交通部努力公平角度出發，也清楚電信業難處，政府難以面面俱到，不過電信業盡量支持。

劉莉秋表示，交通部與電信業有達成初步共識，交通部規劃 4.4-5.5GHz 中頻段為第 2 波頻譜，其中 200Mhz 為商用頻段、300Mhz 提供警消、政府單位使用，100Mhz 則開放給企業專頻，由於頻譜仍在清除，預計最快 3 年後可開放申請。

劉莉秋指出，若要申請企業專用頻譜，擬使用「審議制」，企業需有 1 年的 5G 實驗執照，並符合創新垂直整合應用，才能向 NCC 提出審議申請，獲得專頻 3 年年限。