〈中光電法說〉Q4兩大產品不同調 影像事業受惠需求成長 出貨估季增1成

中光電 (5371-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，展望第 4 季，中光電表示，節能產品受客戶應對貿易戰提前拉貨，加上進入傳統淡季，預期出貨將季減個位數，不過影像產品，在 SSI 固態光源、大型展演高端工程機等需求成長帶動下，出貨估可季增 1 成以上。

節能產品事業群總經理林惠姿表示，第 4 季為產業傳統淡季，加上客戶為因應貿易戰關稅增加，第 3 季提前備貨，整體需求偏向保守，預期傳統 EMS 背光模組及 ODM 生意需求皆轉弱，整體出貨量將季減個位數，將透過產品組合調整維持營收。

展望未來，林惠姿表示，將持續掌握關鍵零件與新技術，並拓展中國及其他系統應用客戶，提供差異化設計高價值顯示器，追求較高利潤和價值，面對新技術 Mini LED、Micro LED 發展，林惠姿表示，已與客戶在筆電、顯示器產品小量生產，但由於成本價格仍偏高，預期 2-3 年內還不會普及。

影像產品方面，影像產品事業群總經理陳士元表示，預期第 4 季在 SSI 固態光源、大型展演高端工程機等出貨成長帶動下，整體出貨量可望季增 1 成以上，展望未來，投影機市場仍受大尺寸面板競爭影響，全年整體市場恐仍較去年衰退，但高亮度、高解析的固態光源需求穩定，預期動能可延續至明年，AI 光機模組則仍在產品開發驗證階段。

另一方面，陳士元表示，中光電日前向大億金茂 (8107-TW) 購置的南科廠房，預計明年上半年開始投入影像產品設備自動化生產，並朝智能工廠規劃，累計今年前 3 季資本支出達 13 億，預估全年資本支出將達 20 億，較去年 9.4 億倍增，主要用於廠房購置與建置。