〈中光電法說〉旺季需求帶動 Q3純益季增142% EPS 1.08元

中光電 (5371-TW) 今 (29) 日舉辦法說並公布第 3 季財報，稅後純益達 4.73 億元，季增 142%、年減 30%，每股純益 1.08 元，第 3 季在旺季需求推升下，兩大事業群節能產品、影像產品營收，分別季增 30%、8%，惟受整體環境、上半年需求疲弱影響，全年表現仍較去年衰退。

中光電第 3 季營收 129.9 億元，季增 14.3%、年減 13.04%，毛利率 18.49%，季減 0.65 個百分點、年減 1.47 個百分點，營益率 3.82%，季增 1.71 個百分點、年減 1.93 個百分點；稅後純益達 4.73 億元，季增 142%、年減 30%，每股純益 1.08 元。

累計今年前 3 季營收 356.27 億元，年減 13.7%，毛利率 18.02%，年減 0.17 個百分點，營益率 2.23%，年減 1.55 個百分點，稅後純益 7.62 億元，年減 42%，每股純益 1.75 元。

節能產品事業群方面，中光電表示，在旺季效應下，受惠於來自 EMS 客戶高階及大尺寸電視 LCM 生意，帶動平均價格季增 8%，加上筆電產品出貨回溫，第 3 季營收達 69.67 億元，出貨量約 1148 萬片 / 台，分別季增 30%、21%，累計前 3 季節能產品營收約 177.49 億元，出貨量達 3102 萬片 / 台，分別年減 4%、14%。

影像產品方面，中光電表示，受惠於燈泡機種需求反彈以及嵌入式精密投影應用方案出貨成長，第 3 季營收 36.48 億元，出貨量達 25.5 萬多台，分別季增 8%、34%，但整體仍受總體經濟景氣遲緩、缺乏運動賽事刺激買氣等因素，累計前 3 季營收約 103.03 億元、出貨量約 65 萬台，分別年減 27%、35%。