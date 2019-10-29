聯茂Q3營收、獲利雙創高 前3季獲利超越去年全年 EPS 5.94元

CCL 廠聯茂 (6213-TW) 第 3 季進入旺季，今 (29) 日公布最新財報，第 3 季營收 63.7 億元創新高，稅後純益 7.15 億元也同步衝高，累計今年前 3 季稅後純益 17.99 億元，已超過 2018 年全年，年增 43.94%，每股純益達 5.94 元。

聯茂江西新產能，10 月中後也將陸續開出，在第 4 季接單旺盛下，將持續推升營收成長。

聯茂 2019 年第 3 季營收 63.79 億元，毛利率 21.29%，季增 1.87 個百分點，年增 5.47 個百分點，稅後純益 7.15 億元也創高，季增 23.89%，年增 79.3%，每股純益為 2.36 元。

聯茂 2019 年前 3 季營收 176.38 億元，毛利率 19.78%，年增率 5.9 個百分點，稅後純益達 17.99 億元，超越去年全年，年增 43.94%，每股純益達 5.94 元。

聯茂今第 3 季的單月營收都維持在 20 億元之上的歷史高檔水準，單季營收以 63.7 億元創新高，前 9 月營收為 176.28 億元，年增率 2.15%。

聯茂 10 月接單仍旺盛，江西新廠 10 月中旬之後將有新產能開出，在首期產能進入滿載生產之後，將可再為聯茂增加 10% 新產能，也使聯茂第 4 季營收還有機會攀峰。

聯茂目前訂單需求仍強勁，成長表現看實際出貨情況，近年耕耘網通基地台、伺服器、存儲等產品應用，也積極在中高階材料爭取新進展，躋身一線 PCB 材料供應商。