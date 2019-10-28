9月遭駁回 中光電出售湖口不動產再送件拚獲准

中光電 (5371-TW) 今 (28) 日公告表示，為有效運用集團廠辦資源，將出售新竹湖口的不動產給 100% 持股子公司台灣揚昕，交易金額新台幣 1.69 億元，預估處分利益約 1.17 億元，中光電強調，由於 9 月遭內政部發函不予通過，隨著法律修正，因此決議再度申請，實際處分認列時程要依照內政部等主管機關法令規定。

中光電表示，擬出售位於新竹縣湖口鄉的土地、不動產，土地面積為 2862 平方公尺 (約 865.76 坪)、建物面積為 4440.14 平方公尺 (約 1343.14 坪)，交易對象為公司間接持股 100% 的子公司台灣揚昕，交易金額新台幣 1.69 億元，估處分利益約 1.17 億元。

中光電強調，交易不動產物權移轉涉及內政部主管機關及相關法令，若主管機關不予批准，則買賣交易取消。

中光電今年 1 月曾欲出售該土地予台灣揚昕，惟經內政部審查後，9 月發函不予通過，中光電表示，因近期法律修正，故決議再向主關機關申請。

台灣揚昕是中光電全資子公司蘇州揚昕 2018 年 10 月申請設立，據了解，向中光電租用此交易案土地、建物，主要業務為研發製造精密光學元件及光學膜，

中光電今也公告考量集團控股結構，自 10 月 28 日至 11 月 27 日處分揚明光學 (3504-TW) 股票 3500 張，每單位處分價格為 82.9 元，交易總金額為 2.9 億元，預計處分利益為新台幣 2.43 億元。