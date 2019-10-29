【日盛投顧】盤中續創新高

◆盤勢分析

1. 台股在全球持續寬鬆以及權值股的帶動下，力守紅盤表現，但是中小型個股出現逢高調節賣壓，影響指數盤中一度翻黑，最終上漲 18.85 點，漲幅 0.17%，收在 11,333.87 點，成交金額為 1458.33 億元。三大法人合計買超 42.33 億元，外資買超 64.1 億元、投信賣超 4.62 億元、自營商賣超 17.15 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，仍有利盤勢表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）、均線：支撐為月線 (約 11100 點) 附近，壓力為 11450 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值（86）高於 50，短線需提防拉回，偏多震盪。

3. 櫃買指數跌幅 0.65%，收在 144.38 點，跌幅相對加權指數沉重。支撐為月線 (142.2 點) 附近，壓力為昨 (29) 日高點 146.06 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值 (81) 高於 50，短線需提防拉回，偏多震盪。

4. 觀盤重點：指數有望沿五日線走強，但個股呈現兩樣情，時序也即將進入公布第三季財報，此階段個股走勢易有大幅波動，操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器、車用等。

半導體、設備廠、車用相關、生技等族群強勢

1. 半導體：晶圓代工 2330 台積電持續領航創高，IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6643 M31、8081 致新、3443 創意、5299 杰力、6138 茂達，IC 封測 2449 京元電、6510 精測、6451 訊芯 - KY、6683 雍智科技等營運有機會持續添能動。

2. 設備廠：台系設備廠，如 3413 京鼎屬應材供應鏈成員，另外及紫外光光罩盒供應商 3680 家登、設備商 6667 信紘科、6196 帆宣與 2464 盟立等，營運都將同步受惠先前 2330 台積電釋出上調資本支出的商機。

3. 車用：中國大陸研擬放寬汽車限購令，4528 江興緞、2105 正新、2228 劍麟、9951 皇田、2233 宇隆、6238 勝麗等有機會受惠。Tesla 上海廠試產進度優於預期，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、4528 江興鍛、4551 智伸科、6288 聯嘉等將相對受惠。

4. 生技：資金輪動至生技族群尋求機會，相關個股如 4119 旭富、1762 中化生、6666 羅麗芬 - KY、6472 保瑞等股價相對強勢。