台股盤後─漲多中小型股壓回衝擊櫃買 台積電挺出守住大盤

在許多中小電子股漲多壓回的影響下，台股加權指數今 (29) 日盤中一度跌破 11300 點，隨後權值王台積電有效穩盤，終場收漲 18.85 點至 11333.87 點，成交量放大至 1453 億元；然而，櫃買指數終場跌幅 0.65%，顯示月底結帳的賣壓出籠，法人認為，隨著指數已來到 29 年來新高位置，市場心態趨於謹慎，壓抑追價意願。

由於台積電今日續漲逾 1.3%，貢獻大盤漲點約 30 點，使加權指數仍收紅，不過，呈現日線連 3 黑，同時，櫃買指數盤中跳水，尾盤才緩見逢低承接的買盤進場，法人認為，技術面的回檔在所難免，但密切關注外資動態。

從細族群來看，昨日領頭大漲的砷化鎵族群今日反而壓力較重，全新、宏捷科跌逾半根停板，穩懋和聯亞也跌逾 3%。

日前漲多的光收發模組業者如前鼎走弱，跌幅超過 3.5%，聯鈞跌 2%。

有比特幣概念加持的電腦板卡族群，也呈現一日行情，今日再度偏弱，麗臺跌逾 4%，撼訊、映泰跌 3% 上下，微星、青雲和承啟等跌 1% 左右。

類比 IC 業者同樣遭逢賣壓，致新跌逾 6%，類比科跌近半根停板，昂寶 - KY、矽力 - KY 跌 2% 上下。

散熱模組中，泰碩跌半根停板，超眾跌 4%，奇鋐跌 2.5%，建準和雙鴻跌逾 1%。

儘管多個熱門電子族群均呈現壓回走勢，不少電子權值股表現仍相當鎮定，發揮穩盤力道，聯電、聯發科和和碩均漲 1.5%，台積電、和泰車、彰銀等漲 1%，鴻海、統一、光寶科、南亞科、台塑和國巨等穩在盤上。

元大投顧指出，本週美聯準會召開例行會議，預料可能降息，而蘋果本周公布財報，將左右台股相關供應鏈的走勢。

法人認為，接下來盤勢能否續強，有待近期包括美中貿易、FOMC 會議結果等消息面配合，同時，國內近期上市櫃法說會密集，將陸續反映在個股及其相關供應鏈，而整體來看，偏多走勢暫未扭轉，無須悲觀。