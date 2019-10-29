【群益投顧】摩台結算、美FOMC 聯準會會議陸續登場，市場觀望氣氛轉濃

一、盤勢分析

雖然美國股市持續強勢，標普 500 再度創歷史新高紀錄，但台股則連續第二個交易日呈現漲勢相對緩和態勢。早盤追隨美股漲勢開高一度上漲近 60 點，但遭逢賣壓、一度翻黑。由於明日摩台將結算，接下來美聯準會會議將決定降息 (與否與幅度) 都將牽動短期市場信心頗大，相關情勢也導致近 2 交易日台股有轉呈相對觀望的態勢。不過，就量價關係觀察，今日盤中下殺測試短期均線過程，可約略嗅到較大買盤刻意著墨支撐的態勢，總統大選特定買盤用力作價的意圖仍明顯。盤面焦點部分，今日盤面呈現台積電等少數權值股支撐，相當多的漲多中小型股大震盪的態勢，其中多檔 5G 概念的 PCB 股，如楠梓電 (2316)、金像電(2368)、定穎(6251) 等。衝高後爆量下殺。盤勢高檔賣壓轉增，高價股相對有轉強跡象，今日包括精測 (6510) 精華 (1565)、譜瑞 - KY(4966) 等 500 元以上的高價股，表現相對強勢。

二、盤勢預估

台股連續 2 個交易日表現相對美股的強漲弱勢，研判與台股波段基期相對韓股甚至美股偏高，在總統大選進入倒數 2 個月之下，第一波相對賣壓逐漸浮現有關。環境結構上，美股在 11 月中 APEC 會議中美可能正式簽訂 (一定程度) 貿易協議的挹注下，比較弱勢的發展，應仍能在聯準會 FOMC 會議前後或將陷入震盪下維持高檔來回震盪，但台股因相對獲利了結賣壓漸增，此中美可能達成 (一定程度) 協議的氛圍挹注將有限；階段操作建議應仔細檢視股價基期，擇強守技術面應對。蘋果股價連日創歷史新高，帶動蘋果概念股持續輪動表現，今日盤面。傳出中國大陸觸控面板廠歐菲光面臨財務壓力、促使蘋果轉單台廠；據了解，歐菲光在 2017 年接獲蘋果 iPad 觸控模組貼合小量訂單，2018 年搶下大單，台廠尤其是宸鴻讓出原有不少訂單，但 2019 年訂單回流台廠，宸鴻營收表現優於去年。波段弱勢的低基期股輪彈，是近日盤面重要特色。2018 年起跌迄今的車用 CMOS 影像感測器元件（CIS)製造廠勝麗 (6238)，雖然 9 月業績降溫，惟勝麗甫於 10 月順利通過歐洲主要大廠客戶每三年的嚴格認證審查，對於確保來年車用產品訂單可望有相當程度助益。高價晶圓測試廠精測(6510) 今日盤中一度逼近千元大關後震盪，精測的走強折射出兩層意義，一則盤勢高檔，資金轉往籌碼較乾淨的高價股移動，其次，在環境多空爭戰轉劇下，精測意圖越過千元大關吸引市場聚焦的意圖頗為強烈。

三、強勢股

電子：

TPK-KY(3673)、勝麗 (6238)、亞光 (3019)、精測 (6510)

非電子：

和大 (1536)、巨大 (9921)、精華 (1565)、彰銀 (2801)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據