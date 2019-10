蘋果的防丟小幫手將命名為「AirTags」

根據蘋果消息網站《MacRumors》的報導,蘋果 (AAPL-US) 可能計劃為先前傳聞中的「防丟小幫手」新產品,命名為 AirTags。

據此前《MacRumors》 10 月上旬報導,蘋果 (AAPL-US) 正在開發一款類似於 Tile「防丟小幫手」的防丟裝置,可協助使用者找回自己的個人物品,根據蘋果內容網站,預計蘋果的防丟小幫手將與同等級的 tile 追蹤器外觀大同小異,但中間將帶有蘋果商標。

Apple 防丟小幫手造型示意圖 圖片:macrumors

《MacRumors》指出,蘋果的防丟小幫手預計將與 iOS 13 中新的「Find My app」應用程式整合;而在 macOS Catalina 中,則將與先前的「Find My iPhone」和「ind My Friends」服務整合成一個新功能。

蘋果分析師郭明錤也曾在近期表示,預估蘋果的新產品將具有超寬頻等 UWB 技術,而 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 中皆有支援這種技術。

超寬頻是一種短距離,低功耗的無線電技術,比藍芽和 Wi-Fi 能夠提供更精確的室內定位,Tile 目前的追蹤器皆仰賴於藍牙技術,而這也表明蘋果的追蹤器在定位遺失物的位置上,可能比 Tile 現行的產品更為準確。

但值得注意的是,儘管近期關於蘋果 AirTags 的消息越來越多,但目前仍然無法確定其何時會首次亮相。