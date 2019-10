傳蘋果可能於近期發布「防丟小幫手」

市場傳言,蘋果 (AAPL-US) 正在開發一款類似於 Tile「防丟小幫手」的防丟裝置,可協助使用者找回自己的個人物品,根據蘋果內容網站《MacRumors》報導,預計蘋果的防丟小幫手將與同等級的 tile 追蹤器外觀大同小異,但中間將帶有蘋果商標。

Apple 防丟小幫手造型示意圖 圖片:macrumors

《MacRumors》指出,蘋果的防丟小幫手預計將與 iOS 13 中新的「Find My app」應用程式整合;而在 macOS Catalina 中,則將與先前的「Find My iPhone」和「ind My Friends」服務整合成一個新功能。

蘋果分析師郭明錤也曾在近期表示,預估蘋果的新產品將具有超寬頻等 UWB 技術,而 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 中皆有支援這種技術。

超寬頻是一種短距離,低功耗的無線電技術,比藍芽和 Wi-Fi 能夠提供更精確的室內定位,Tile 目前的追蹤器皆仰賴於藍牙技術,而這也表明蘋果的追蹤器在定位遺失物的位置上,可能比 Tile 現行的產品更為準確。

蘋果在 9 月 10 日的活動中並未提及此項產品,然而此產品可能會在 10 月的活動中發布。

Tile 的反擊:

而針對蘋果可能進攻「防丟市場」競爭,Tile 再度於近日推出一款名為「Sticker」的新型智慧追蹤器,以及升級版的 Tile Slim。

Tile 是美國的新創公司,創辦人為 Mike Farley,該公司致力於為現代人研發並提供可靠的防丟裝置。

Tile Sticker 是該公司迄今最小的追蹤器,具有防水功能和 3M 背膠,可將其附著到多數金屬和塑料物體上,包括遙控器、照相機和其他戶外裝備。 Tile Sticker 黑色兩盒裝售價為 39.99 美元,四盒裝售價則為 59.99 美元。

Tile Slim 的外形精巧,類似於信用卡的形狀和厚度。 它具有三年的電池續航力,外加一個揚聲器,聲量是先前型號的兩倍,可接收的最大距離為 2060 公尺。 Tile Slim 為黑色,單個售價為 29.99 美元。

Tile 最受歡迎的商品 Tile Mate 和 Tile Pro 的範圍已擴展到 100 公尺。 售價分別為 24.99 美元及 34.99 美元。