〈財報〉機器視覺大廠康耐視Q3營收大跌21%、Q4亦不樂觀

週一 (28 日) 機器視覺大廠、蘋果供應鏈康耐視 (CGNX-US) 於美股盤後公布 Q3 財報，雖然營收年減逾二成，但仍是高於市場預期，但展望 Q4 財測，康耐視 Q4 營收財測則是大幅低於市場預期，也拖累康耐視盤後股價重挫 4.5%。

週一 (28 日) 康耐視股價上漲 2.82% 以每股 53.98 美元作收，而在盤後材報公報後，康耐視股價是大跌 4.5% 至每股 51.55 美元。

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基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 1.83 億美元，年減 21%，高於市場預期的 1.77 億美元。

營業利益報 4309 萬美元，年減 44.6%，遠低於去年同期的 7784 萬美元。

稀釋後 EPS 報每股 0.24 美元，年減 47%，高於市場預期的 0.20 美元。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營業利益報 5328 萬美元，年減 38.7%，遠低於去年同期的 8698 萬美元。

稀釋後 EPS 報每股 0.23 美元，年減 41%，高於市場預期的 0.20 美元。

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康耐視執行長 Robert Willett 在財報聲明上說道：「Q3 財報與先前的財測相符，甚至營收還落在財測高標，但儘管如此，公司二個最大營收來源消費電子市場與汽車市場，由於客戶需求持續放緩，導致 Q3 營收年增率與季增率皆是令人失望。」

公司財測與展望：

展望 Q4，康耐視預計營收將落在 1.55 億美元至 1.65 億美元之間，是大幅低於市場預期的 1.77 億美元，同時該營收財測區間也是創了康耐視今年以來的最低財測。

康耐視表示，預期 Q4 營收年增率下降，主要是因為與中國有關的相關業務，正持續惡化。