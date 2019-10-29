Uber成立新部門Uber Money 大力拓展金融服務

共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 大力跨足金融服務，週一該公司宣布成立「Uber Money」新部門，內容涵蓋數位錢包、升級後的借記卡和信用卡。

新部門負責人 Peter Hazlehurst 表示，該部門初步重點是讓 Uber 全球 400 萬名以上的司機和快遞員都能取得行動銀行帳戶，以俾其提供服務後取得款項。

Hazlehurst 表示，「我們想讓大家了解，Uber 有一個部門專門處理金融服務，其宗旨是讓被某種形式的金融服務排除在外的族群可以獲得服務。」

在全球共享乘車競爭逐漸激烈的環境中，Uber 背負轉虧為盈的壓力，Uber 透過打造自家金融環境系統，維持駕駛和乘客對其平台的忠誠度。

Uber 今年每月活躍用戶已達 1 億人，多數人使用信用卡支付每趟乘車和食物訂單，未來的產品可能會移除金融中間商產生的相關成本，並帶來新營收來源。

今年 6 月 Uber 紐約金融科技基地增聘工程師，以加速開發金融產品。此外，Uber 全球推出借記卡，具有強化的「即時支付」功能，在美國和其他少數市場已測試使用過。根據 Hazlehurst 的說法，該功能已在美國啟用，且超過 70% 駕駛員付款是使用即時支付，基本上這是一種免費銀行帳戶，內含在美國使用的借記卡，綁定 Green Dot 提供的帳戶。

「您不僅可以即時取得收入，無論何時存款或者提款也都不用手續費。」

這些支付功能凸顯零工經濟中許多人捉襟見肘的現實生活。該支付功能還能免費透支 100 美元，阮囊羞澀的駕駛員可以先拿這筆錢支付加油錢，再展開當日工作，比高利息的單日貸款是更好的選擇。

Uber 希望打入那些現金仍然稱王的地區，例如巴基斯坦和孟加拉等，Hazlehurst 表示，全球所有 Uber 旅程中約莫 40% 仍以現金完成支付，Uber 希望將此比例降低。

Uber 駕駛員人手配一個帳戶後，是否也打算日後為其百萬乘客也各配一個帳戶？Hazlehurst 回答，「是，我這麼認為。」

「事實上，我們在美國、巴西和澳洲、印度等夥伴的需求，也反映了顧客的許多需求，尤其是在高度仰賴現金的經濟體中，幫這些人獲得金融服務就是我們擁有的商機。」

科技金融

Uber 進軍金融的舉措與其他科技巨擘如出一轍。蘋果 (AAPL-US) 近期與高盛 (GS-US) 聯手發出信用卡；亞馬遜多年來一直向其商家提供小企業貸款；臉書 (FB-US) 打算以加密貨幣天秤座計畫切入金融服務。

Hazlehurst 認為，相較其他銀行業新進軍業者，Uber 的優勢在於規模龐大，公司可以與供應商談判更好的交易條件，「我們不必採用傳統的收費模式來運作這些服務。」

在各種新產品中，Uber 計畫在拉斯維加斯支付大會上推出 Uber Wallet 電子錢包，讓乘客與駕駛員均能儲值、追蹤交易歷史並進行電子支付，明年初也會整合 Apple Pay 和 Google Pay，在沒實體卡的情況下，也能讓駕駛員可以立即使用收入。

此外，Uber 也利用運輸和食物運送等服務，與巴克萊再重新推出獎勵更豐厚的信用卡。