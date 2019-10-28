Google增資260億元擴大投資台灣 投審會准了

經濟部投審會今 (28) 日核准搜尋引擎龍頭 Google 申請匯入 260 億元，主要用於拓展台灣投資，擴大既有資料中心營運及增購設備。另外，投審會也通過丹麥商以 120 億元增資沃旭能源，離岸風場資金陸續到位。

投審會指出，本次會議共核准 5 件僑外投資，金額為 13.39 億美元 (約新台幣 410 億元)，其中，Google 申請以 260 億元增資特許投資顧問公司，為因應集團拓展台灣投資事業營業活動所需的資金需求，擴建廠房擴大既有資料中心的營運及增購設備。

Google 2013 年於彰化彰濱工業區啟用資料中心後，日前宣布在台南購地建置下一個資料中心基地，Google 表示將繼續尋求在台擴展的機會，並擴大實習計畫，為台灣帶來更多的就業機會。

丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 申請以 120 億元增資沃旭能源，增資目的主要從事台灣離岸風力發電公司的 EPC 工程承包商業務；美商 PURE CURRENT, INC. 申請以 15 億元投資設立璞真能源股份有限公司，從事氫能燃料電池製造。

日商 YOKOHAMA HAKKEIJIMA INC. 申請匯入 3.75 億元投資設立台灣橫浜八景島公司，主要經營水族館等休憩娛樂業，並規劃於桃園設立水族館；日商大和房屋工業申請匯入約 7.27 億元增資台灣大和開發，從事建築經理、不動產買賣及租賃業，並規劃於高雄投資大型建案。

對外投資則有 2 件，分別為成霖企業 (9934-TW) 申請匯出 6000 萬美元對外投資墨西哥 GU PLUMBING DE MEXICO, S.A. DE C.V，從事水龍頭及衛浴零件設備之製造、加工及銷售業務；金寶電子 (2312-TW) 申請匯出 8500 萬美元，對外增資英屬維京群島 KINPO INTERNATIONAL LTD.，用於投資控股業務。

針對中國投資部分，投審會表示，日月光投控 (3711-TW) 旗下日月光半導體申請以 9774 萬 8156 美元，受讓取得蘇州日月新半導體有限公司 30% 股權，實行後持股比率將增至 100%，從事經營半導體測試、封裝等業務。