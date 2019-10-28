提油救火？韓裔美國人在華府近郊設和平少女像 日韓關係恐難修復

由韓裔美國人所組成的市民團體，於週日 (27 日) 時在美國華府近郊，舉行了象徵二戰期間慰安婦問題的「和平少女像」揭幕儀式，並向日本政府提出要對韓國籍的慰安婦受害者們「作出誠摯的謝罪與賠償」的要求。在日韓關係持續惡化的這個當下，也恐怕是提油救火的舉動。

美國時間週日 (27 日)，當地的南韓僑民、二戰慰安婦受難者吉元玉女士、慰安婦受害者支援團體「正義記憶連帶」的尹美香理事長，以及維吉尼亞州政府的相關人士和州議員，共同出席了設在華府近郊維吉尼亞州費爾法克斯郡的「和平少女像」揭幕儀式。

提油救火？韓裔美國人在華府近郊設置和平少女像 日韓關係恐更難修復。(資料照片) (圖片：AFP)

吉元玉女士在揭幕式前欣喜的高呼萬歲，也在和平少女像揭幕後，與尹美香理事長共同的朗讀詩歌。在詩歌當中，充滿了吉元玉女士在她十多歲時身為慰安婦身分的回憶，批評日本政府奪去了她的青春與夢想，也訴說著要求日本謝罪的情緒。

過去在 2016 年 11 月，這尊和平少女像就運抵美國。原本計畫在同年 12 月設置在華府中心部的公園裡，但由於日方的抗議而一直儲放在倉庫中。這回是因為有南韓僑民得知此事，特別提供私有大樓前的場地來設置銅像。至此，在美國共有 5 尊的和平少女像，若加上紀念碑後，在全美各地則共有 14 項的相關造型物。

然而這回在美國的政治中心華府附近設置的這尊少女像，也很可能讓僵持許久的日韓關係進一步惡化。