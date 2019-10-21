準歐洲央行總裁拉加德：美國正面臨失去全球領導者地位之風險

外電報導，即將接任歐洲央行總裁的拉➕德 (Christine Lagarde) 表示，美國正面臨著失去全球領導地位的風險，並警告，美國與中國之間的貿易戰很可能帶來嚴重的後果。

Lagarde 表示：「我從小就是這個世界的公民。我看到的風險是，美國正面臨著失去領導權的風險。」

此外，Lagarde 也警告美國總統川普總統不要去督促美國聯準會 (Fed) 降息，因為此舉很可能會刺激通貨膨脹。

「當失業率 3.7% 時，你不會希望通過降低利率來使它更加惡化。要承擔的風險就是價格可能開始上漲。這必須要非常謹慎，就像在駕駛飛機。」Lagarde 說道。

Lagarde 在 9 月的一次採訪中曾表示，美國樹立了許多良好的制度，像是法治社會、民主、自由市場和尊重個人的原則。她敦促決策者努力結束中美之間的貿易戰，認為這將對全球經濟造成嚴重影響。

在美中貿易戰持續了一年多後，總統川普在日前宣布中美兩方達成了初步貿易協議，緩和兩國間的緊張關係。對此，Lagarde 表示，貿易戰已經削弱了全球經濟成長，但相信川普能夠趕走這片陰霾。她認為，川普手中掌握的最大的關鍵，就是貿易條件的可預測性和確定性，而如今市場所面臨的不確定性，正在對全球經濟造成傷害。

上週聚集在華盛頓參加國際貨幣基金組織秋季會議的財長和央行行長表示，全球經濟面臨的最大風險是與貿易有關的不確定性。國際貨幣基金組織表示，今年全球經濟成長已放緩至自 2009 年經濟衰退以來的最低水平。

在先前多國財長曾聯合聲明指出：「因為對經濟前景的不確定性，已導致進出口和製造業活動放緩，且已經看到金融市場波動、匯價不穩、新興市場資本流入減少。而全球貿易受阻也正在影響投資者的信心、商業投資和生產力，在經濟成長放緩的前景下，風險依然向下傾斜。」

此外，美國商會的調查顯示，美中兩國的報復性關稅正在打擊企業營收，並導致美國企業改變在中國市場的策略，有些在中國的美國企業則表示，這些限制讓他們難以進入當地市場並開展業務。